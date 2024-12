Psy z osady zadrhli na farme v Žarnovici tri pštrosy, štvrtý je na úteku. Majiteľka operencov kritizuje veterinárny zákon

Nepríjemnú udalosť zaznamenali na gazdovstve v Žarnovici. „Zatúlaný pes nám v uzavretej ohrade, ktorú poškodil, zadrhol naše pštrosy nandu. Tri kusy usmrtil a jeden ušiel. Chytiť sa ho doteraz nepodarilo,“ posťažovala sa rodina, ktorej po tomto incidente vznikla škoda zhruba osemsto eur. Neodpustili si pritom trpkú poznámku. „Ďakujeme za veterinárny zákon, ktorý zakazuje uväzovať psy, a tiež ochrancom zvierat, že bez majiteľa sa nesmú utrácať,“ poznamenali.

Chovať pštrosy bolo vždy snom Žarnovičanky Barbory a pred pár mesiacmi si ho splnila. Štyri kusy „ubytovala“ vo veľkom ohradenom priestore na svojej farme, kde žije s manželom a tromi deťmi. Dlho sa z nich ale netešili.

„V máji sme si ich kúpili a teraz sa k nám, do ich ohradeného výbehu, dostali cudzie psy. Tie nám sem vnikli a urobili veľkú škodu. Podrhli nám tri pštrosy. Štvrtý ušiel, dodnes sme ho nenašli,“ spresnila majiteľka. Vošli tam podľa nej silovo tak, že telom tlačili do brány, ktorá povolila, a prešmykli sa úzkym otvorom. „Nebolo to na zámok, no zabezpečené tak, aby nám zvieratá neunikli,“ tvrdí. Zopakovala, že jeden kus prežil, no ušiel.

Behal po meste

V čase útoku na farme nikto nebol. „Prišli sme na to tak, že nám volal sused, ktorý videl po ulici behať pštrosa. Hneď sme išli domov pozrieť, čo sa deje. Naskytol sa nám hrozný pohľad – mŕtve zvieratá a okolo nich psy,“ opísala katastrofu. „Pštros, ktorý prežil, bol zrejme taký vydesený, že preskočil vysoký plot a stratil sa v uliciach mesta. Musel tu byť taký masaker, že chudáčik zvládol aj takú 150-centimetrovú prekážku,“ mieni.

Farmárka ozrejmila, že keď sa na miesto dostavili, jeden z troch teraz už mŕtvych operencov ešte žil. „Bol ale tak vážne zranený, že musel byť utratený,“ konštatovala smutne. Verí, že štvrtý kus, ktorý sa túla nevedno kde, sa nájde.

„Boli to naši miláčikovia. Tešila som sa na nich hneď, ako som si ich objednala – v podstate ešte neboli ani znesené vajíčka, a už som mala s jedným chovateľom dohodnuté, že k nám od neho poputujú. Všetko sme mali dopredu naplánované,“ priblížila. Po tejto skúsenosti sa už asi do podobného „dobrodružstva“ nepustí.

„Neviem, lebo asi by som musela nieže pštrosy udržať lepšie v ohrade, ale zrejme zaobstarať iné zabezpečenie z vonka. Skrátka aby sa k nim nič nedostalo. Možno elektrický plot, ale to predstavuje zase ďalšie náklady,“ zhodnotila.

Voľne behajúce psy podľa nej prišli na ich farmu z neďalekej osady. Napriek škode podnet na políciu nedala. „Nemalo by to význam. Nikdy nám to nikto nezaplatí, jednoducho nie je šanca, aby sme to dosiahli. Zákony nie sú postavené tak, že by som si mohla niečo vymôcť,“ konštatovala. Najmä jej je však ľúto, že prišli o svojich obľúbencov. „A to je nezaplatiteľné,“ podotkla. Dodala, že aj oni chovajú psíkov, takže nič nemá proti štvornohým chlpáčom, no apeluje na všetkých majiteľov týchto tvorov, aby si ich lepšie strážili. Ich obeťou totiž nabudúce môže byť aj nejaké dieťa.

Na vine je vždy človek

Mária Sliacka zo združenia SOS linka pre zvieratá v núdzi hovorí, že s farmárkou súcití a mrzí ju, čo sa jej stalo. „Zákon o zákaze reťazí síce bol prijatý, ale nevytvorili sa podmienky pre to, aby majitelia, keď nie sú ochotní dodržať ho, boli potrestaní. Myslím to tak, že napríklad by im psy boli odobraté,“ povedala.

Nebezpečenstvo je podľa Sliackej o to väčšie, že mnohí ľudia nemajú peniaze na to, aby svojich chlpáčov mali v ohradenom priestore. „Nevedia si urobiť oplotenie, odkiaľ by im psy neutekali. Riešia to potom tak, že sa ich nejako zbavia, prípadne vopchajú do malej voliéry, z čoho je pes ešte viacej nešťastný,“ vysvetlila.

Zopakovala, že najskôr mali byť pripravené podmienky, aby sa vedelo, čo robiť so psami, ktoré na reťaziach nebudú a až potom sa mal dotknutý zákon odklepnúť. „Jasné, že keď už je prijatý, ľudia by si mali dávať pozor, aby im neutekali. To je prioritné,“ zdôraznila. Niekedy sa podľa nej chlpáči takto „túlajú“, keď cítia hlad. Môže ísť tiež o agresívnejšie plemená, ktoré keď nie sú kastrované, tak jednoducho utekajú za fenami.

Prípady, keď pes ublíži inému zvieraťu, už v minulosti zaznamenala. „Stane sa občas, že keď idú majitelia so svojím domácim miláčikom napríklad do lesa a nemajú ho na vôdzke, môže poraniť poľovnú zver. Alebo agresívnejšie plemeno môže zaútočiť na menšieho psíka,“ spomenula niektoré incidenty. „Na ľudí útočia už menej, ale aj také prípady sa stávajú,“ poznamenala. „Na vine je však vždy človek, lebo on si má svojich psov zabezpečiť tak, aby k ničomu podobnému nedošlo,“ uzavrela.