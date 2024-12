Mladý podnikateľ vo Veľkom Krtíši dal prácu stovke ľudí a získal prestížne ocenenie. Keď človek chce, žije naplno, odkazuje

Nepočujúci Pavel zamestnáva viac ako stovku ľudí Video Zdroj: TV Pravda

Cenu dostal Pavel v kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ. Nomináciu získala jeho firma Deaf Group ako sociálny podnik, ktorý podporuje zamestnávanie osôb s nízkou kvalifikáciou a zdravotným znevýhodnením v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Pravde prezradil, že zo začiatku sa stretával s predsudkami, pričom niektorí zákazníci protestovali proti rómskej obsluhe. Postupne však pochopili, že sú to ľudia ako všetci ostatní a v súčasnosti s tým už má problém málokto. Potvrdili nám to aj samotní pracovníci pochádzajúci z tejto komunity.

Gabriel je pomocný kuchár v pizzerii, ktorá funguje vyslovene ako donášková služba. Ľudia si tam môžu objednať nielen typickú taliansku špecialitu, ale aj denné menu. Svalnatý muž s tetovaním nám s úsmevom povedal, že tam pracuje od marca a spokojný je veľmi.

„Zaoberám sa cvičením, strava je pre mňa veľmi dôležitá. Tu prichádzam do kontaktu s potravinami denne a toto je vlastne aj moje hobby,“ tvrdí Gabriel. „Vyhovuje mi to aj z finančného hľadiska, lebo šéf dokáže prácu dobre ohodnotiť. Dá sa tu slušne zarobiť, vážim si túto robotu,“ netají tiež ekonomickú motiváciu.

Na pozícii pomocného kuchára je aj Vladimír. „Som tu už skoro tri roky. Šéf je perfektný a kolektív súdržný,“ podotkol s tým, že toto pôsobisko by nemenil. Súhlasí s ním aj rozvozár Anton, ktorého sme zastihli práve v čase, keď do auta nakladal papierové tašky naložené dózami s jedlom.

„Nie som tu ešte príliš dlho, len tretí mesiac. Som ale spokojný, chcem tu zostať,“ poznamenal. V porovnaní s predchádzajúcimi zamestnaniami mu toto vyhovuje najviac. „Predtým som bol ítečkár, pracoval som aj vo výrobe, v jednej fabrike. Toto je zatiaľ najlepšie. Baví ma šoférovanie, takže robím to s radosťou,“ dodal Anton.

Vedúca prevádzky Dorota Bánomová tvrdí, že všetci sú tam ako jedna veľká rodina. „Navzájom sa máme veľmi radi, jeden na druhého sa môžeme spoľahnúť. Podľa mňa sem každý chodieva s radosťou,“ mieni. Objasnila, že v prevádzke pizzerie pracuje zhruba sedemnásť ľudí. „Z nich asi šiesti Rómovia. Nie je s nimi žiadny problém, nerobíme rozdiely,“ doplnila.

Skvelý kolektív, dobrá pláca

Samozrejme, v Deaf Group tíme nie sú len Rómovia. Vo Veľkom Krtíši sme navštívili aj kebab prevádzku, v ktorej už dlhé roky pracujú ľudia z majority. Alexandra je tam osem rokov a jej znevýhodnením je fakt, že je slobodnou mamičkou. „Dcéru vychovávam sama a tu mi vychádzajú v ústrety v tom, že si môžem nastaviť zmeny tak, ako mi vyhovujú,“ ozrejmila. Doplnila, že vďaka tomu môže tráviť so svojím dieťaťom voľné víkendy a v týždni sa venovať aj učeniu s ním.

Natália pracuje „v kebabe“ sedem rokov. „Vlastne odvtedy, ako som nastúpila na strednú školu,“ naznačila, že začínala ako brigádnička. Teraz v tom v podstate pokračuje, no dlho to už trvať asi nebude. „Končím vysokú, právo, takže časom sa nevyhnem lúčeniu. Začnem sa venovať tomu, čo študujem, ale za týmto podnikom mi bude naozaj ľúto,“ konštatovala s nostalgiou.

Pri práci s mäsom sme zastihli sympatického Tomáša práve vo chvíli, keď špeciálnym prístrojom orezával horúci kebab. „Som tu už nejakých päť rokov. Niekoľkokrát mi operovali kolená a tu sú ústretoví, lebo keď mám bolesti pracujem tak, ako sa mi dá,“ spomenul svoje znevýhodnenie.

Pavel Šarina hovorí, že v Krtíši a okolí má dokopy päť prevádzok. „Zamestnávam zhruba 150 ľudí, z nich je asi do tridsať Rómov. Celkovo máme približne sedemdesiat percent znevýhodnených,“ spresnil.

„U nás nie sú žiadne limity. Riaditeľom môže byť aj Róm, keď na to má a chce to dosiahnuť,“ tvrdí zakladateľ podniku, ktorý pred trinástimi rokmi vznikol ako Deaf Kebab. Celé to „rozbehol“ so svojím starším bratom, no ten po čase z firmy odišiel a momentálne sa venuje online tlmočeniu posunkového jazyka. Má dokonca aplikáciu, ktorá pomáha nepočujúcim ľuďom dorozumievať sa v rámci videohovoru.

Pôvodným zámerom Pavla bolo zamestnávať práve nepočujúcich, no aktuálne má takého len jedného. V Krtíši totiž nie je veľká komunita ľudí s týmto hendikepom. Napríklad vo Zvolene je ich podstatne viac, ale pracovať a žiť v inom meste ich veľmi neláka. Niektorí odtiaľ to skúsili, no postupne odišli a vrátili sa domov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda riadiace centrum, Deaf Group, Veľký Krtíš Riadiace centrum a jeho pracovníci v spoločnosti svojho šéfa Pavla Šarinu.

Okrem krtíšskych prevádzok, medzi ktoré patria aj závodná kuchyňa a ďalšia v priemyselnom parku, kde robia obedy pre zamestnancov jednej z tamojších firiem, má Pavel reštauráciu v obci Slovenské Ďarmoty. Denne podľa neho vyprodukujú, v rámci celej siete, tisíce porcií jedál. K nim počíta aj tie, ktoré dovážajú, na základe úspešne vysúťažených štátnych zákaziek, vojakom v Lešti a zamestnancom Rooseveltovej nemocnice. Lešť takto zásobujú od konca apríla, nemocnicu od augusta. Vlastne to začalo v období, keď odštartovali prvé kroky v súvislosti s jej búraním.

Bezúročné pôžičky a milé reakcie

Napriek tomu, že má osemročné gymnázium a vyštudoval sociálnu prácu, gastro si Pavel nevybral náhodou. „S bratom sme robili kurzy posunkovej reči pre mobilných operátorov, kde sme sa pohybovali okolo nepočujúcich. Pôvodná myšlienka bola zamestnávať práve ich a keďže kebab je veľmi jednoduché jedlo, pri ktorom sa aj ľahko tlmočí, bolo rozhodnuté,“ usmial sa. Až potom si vraj uvedomili, že takto hendikepovaných ľudí v ich meste nie je veľa.

„Jediný nepočujúci u nás momentálne pracuje v Ďarmotách, no práve dnes nemá službu,“ poznamenal mladý šéf. Pokračoval, že sa teda preorientovali a začali zameriavať na inak znevýhodnených ľudí. K nim patria aj dlhodobo evidovaní na úrade práce, so základným vzdelaným alebo tí, čo majú viac ako päťdesiat rokov.

Väčšina je u nich stabilná a vydržia na jednom mieste roky. Pracujú tam aj celé rodiny – matka, syn či dcéra. Nájdu sa tiež takí, ktorí prechádzajú na iné pracoviská. Pavel je však hrdý, že od nich tam idú dobre pripravení a je rád, keď ich v novej profesii chvália. Pozitívne reakcie ho ale vedia milo prekvapiť aj hocikde na ulici či v obchode.

„Minule som v supermarkete stál v rade pri pokladni a oslovila ma jedna pani,“ spomína nedávnu príhodu. „Vravela, že sa jej u mňa dobre robí a je veľmi spokojná. Priznal som sa jej, s tým aby sa nehnevala, že vôbec neviem, kto kde robí. Tých ľudí u nás pracuje tak veľa, že nie je možné poznať ich všetkých. Ale jasné, že keď sa mi niekto takto prihovorí, dobre mi to padne,“ konštatoval. Neraz mu ľudia ďakujú aj za bezúročné pôžičky, ktoré verným zamestnancom poskytuje v prípade núdze. Napríklad keď majú v domácnosti nejaký nepredpokladaný výdavok v podobe pokazeného plynového kotla a podobne.

Sluchovým postihnutím trpí Pavel od necelých dvoch rokov. „Nie je to genetická záležitosť. Keď som bol dieťa, mal som zápal stredného ucha a toto je následok,“ vysvetlil ukazujúc na svoje uši. Zdravotne je jeho hluchota stopercentná.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Boris Bartók, Deaf Group, Veľký Krtíš Boris Bartók (vpravo), zástupca konateľa, je Pavlova pravá ruka.

„Bez strojčeka by som nepočul vôbec nič. Vďaka nemu to ale dokážem,“ podotkol. Vie aj bez problémov rozprávať, jeho výslovnosť je naozaj dobrá. „Telefonáty však nevybavujem, lebo z mobilov nezachytím žiadny zvuk. Preto reagujem len na esemesky,“ priblížil. Ak je to ale nutné, telefonuje za neho zástupca konateľa Boris Bartók, ktorý je jeho pravou rukou. „Poznáme sa už desať rokov a vo všetkom si dôverujeme. Neraz za mňa chodí aj na rokovania a to, čo tam zaznie, akoby ľudia povedali priamo mne,“ zhodnotil.

Kvôli svojmu hendikepu nikdy nehádzal „flintu do žita“ a zdôrazňuje, že keď človek chce, žije naplno aj v takomto prípade. „Ja sa mám dobre. Mal som dve možnosti – buď sa opúšťať alebo chopiť sa príležitostí. Na Slovensku je dobre nastavený sociálny systém, vďaka ktorému môžem podnikať, získať dotácie a rôzne podpory zo strany štátu,“ uzavrel.