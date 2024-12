Zverinec v raritnej škole v Štiavnických Baniach sa rozrástol. K opiciam, papagájom a krokodílom pribudli vydry

Vydry v škole Video Zdroj: TV Pravda

Štvorročná samička s dvojročným samčekom putovali do Štiavnických Baní, kde je ich novým domovom Základná a materská škola Maximiliána Hella, z poľskej chovnej stanice. Stali sa tak novými členmi tamojšieho zvieracieho sveta a vyučovanie je zas o niečo atraktívnejšie.

Riaditeľ školy Pavel Michal vysvetlil, že vydra ázijská či malá žije na území juhovýchodnej Ázie. Tiež na poloostrove Predná India a vyskytuje sa až po úpätie Himalájí. „Je najmenšia zo všetkých druhov a vo vode trávi najmenej času,“ poznamenal. Na porovnanie spomenul, že na Slovensku žije vydra riečna, no existuje tiež africká a morská. „Táto ázijská má nejakých štyridsať centimetrov a váži do šesť kilogramov. Väčšinou žije na súši a vyhľadáva plytké vody, kde vyberá najmä mäkkýše, kôrovce, ryby. Sú to ale všežravce,“ podotkol.

Bonnie a Clyde?

Zvieraciu rodinu v Štiavnických Baniach takto rozšírili z jednoduchého dôvodu. „Sú to milé tvory, pre deti nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo. Hladkať ich však nemôžu, lebo nie sme veľmi zameraní na to, aby naše živočíchy boli kontaktné. Dôraz na to dávame aj preto, že k nám chodia stovky ľudí a keby ich chytali, nebolo by to dobré,“ hovorí Michal narážajúc na fakt, že najmä v lete navštevuje ich areál množstvo turistov.

„Kŕmiť chodievame tieto vydry, v rámci chovateľského krúžku, aj so žiakmi. Všetko je to, samozrejme, pod kontrolou,“ zdôraznil. Najviac si podľa neho pochutnajú na kuracine či rybách, no nepohrdnú ani rastlinnou potravou. „Mená zatiaľ nemajú, ale vyzvali sme ľudí, aby nám s nimi poradili. Návrhy môžu posielať prostredníctvom sociálnej siete. Vyhodnotíme to možno niekedy medzi sviatkami,“ povedal. Ozrejmil, že o víťazoch budú rozhodovať, zrejme hlasovaním, aj s deťmi.

Desiatky reakcií stihli zaznamenať už v priebehu pár hodín od zverejnenia tohto nápadu. Zazneli mená ako Janko a Marienka, Laci a Lesana, Bonnie a Clyde, Lina a Tomo, Maxi a Mili či Hugo a Stela. „Nádherné, úžasné, milé sú,“ komentovali viacerí video zachytávajúce vydry plávajúce pod vodou či skákajúce zo súše do svojho „bazéna“, ktoré škola zverejnila.

„Zvažujem, že si k vám idem ešte raz vychodiť základnú školu,“ reagovala v žartovnom duchu jedna zo žien. Pridala sa k nej aj ďalšia diskutérka. „Ja by som možno ani z družiny neutekala,“ podotkla.

Exkluzívny bazén

„Tým, že sme zameraní na vyučovanie v prírode, čiže aj mimo klasických školských lavíc, a zážitkovým spôsobom, náš svet zvierat sme obohatili o tieto vydry,“ pokračoval riaditeľ. Zatraktívnime s nimi predmety ako biológia, geografia, vlastiveda, prírodoveda,“ vymenoval. Prínosom však budú aj pre žiakov, ktorí majú rôzne úľavy či špecifické potreby na vzdelávanie.

„Tento náš model, ktorý sme si sami vytvorili a stále ďalej vyvíjame, je pre nich výborný. Deti sa vďaka nemu vedia perfektne adaptovať či aklimatizovať v prostredí. Najmä tie, ktoré sú introverti alebo majú jednoducho problémy s veľkými skupinami spolužiakov,“ objasnil Michal. Postupne sa z nich vraj stávajú otvorení ľudia, lebo sprevádzajú návštevníkov, hostí či deti z iných škôl, ktorým o týchto zvieratách rozprávajú.

„Čiže prezentujú to, čo sa tu naučili a rastie ich zdravé sebavedomie,“ tvrdí. Tým, že majú určené aj služby starostlivosti o zvieratá, buduje sa u nich tiež pocit zodpovednosti, jedinečnosti, vytrvalosti. „Okrem toho platí, že tí, ktorí majú radi zvieratá, majú v láske aj ľudí. Sú v tom teda aj mäkké kompetencie ako úcta, rešpekt, slušnosť či láskavosť, ktoré prostredníctvom tohto vyučovacieho modelu formujeme,“ zdôraznil.

Vydry malé žijú v rodinných klanoch, pričom jednu skupinu tvorí väčšinou zhruba desať jedincov. Vedenie školy netají ambíciu tie svoje rozmnožiť. Ak sa to ale podarí, maximálne to chcú rozšíriť na päťčlennú skupinu.

„Máme pre ne novovybudované priestory, ktoré sme mohli realizovať aj vďaka nórskym fondom. Tento biotop vznikol v rámci projektu Zachráňme spolu mokrade, ktorých význam prezentujeme nielen žiakom, ale aj návštevníkom nášho envirocentra s názvom Svet zvierat,“ vysvetlil riaditeľ. Doplnil, že rozmery exkluzívneho bazéna ich nových obyvateľov sú deväť krát tri metre, hlboký je približne meter.

Dokopy majú v areáli školy, ktorá celosvetovo ako prvá začala učiť povinný predmet sokoliarstvo, desiatky živočíchov. Medzi nimi približne sedemdesiat dravcov, desať exotických papagájov, kenguru, krokodíla kajmana, malé opice tamaríny pinčie, tiež psy a sladkovodné raje.