Svoje hračky predali, vyzbierali krásnu sumu. Peniaze dajú detvianski školáci deťom v nemocnici

„Kúpte si knihu na večerné čítanie, možno pri ohníku v kozube, počas vianočných chvíľ,“ usmievala sa na nás veselá siedmačka a zároveň ukazovala, čo má na predaj. „Sú naozaj kvalitné, neoľutujete,“ nezaprela v sebe obchodného ducha. Jej spolužiaci za ňou nezaostávali.

„Moja sestra nám prispela touto knižkou a tvrdí, že je výborná. Určite zaujme aj vás,“ prihovoril sa nám ôsmak Marek, ktorého ponuke sme neodolali. „Doniesli sme sem toho veľa a skoro všetko sme už predali,“ pochválil sa. V ôsmackom stánku mali tiež rôzne hračky, spoločenské hry či dévedéčka. „Pár som ich sem doniesol, vôbec mi nie je ľúto, že sa ich vzdávam. Veď doma mám ďalšie,“ podotkol Michal.

Lenka, z tej istej triedy, pripomenula, že všetko sú to veci, ktoré už oni nepotrebujú. „Iným deťom sa zídu viac. Jednoznačne je to lepšie, akoby sme ich mali vyhodiť,“ povedala. Jej kamarátka Viky pritakávala. „Menšie deti sa s tým ešte môžu zahrať, pre nás je to už zbytočné. No a je to na dobrý skutok,“ poznamenala.

Tomáš priniesol z domu veľkého plyšového medveďa – na výmenu si kúpil malého zajačika. „No a do školskej kasičky som dal desať eur z vlastných úspor. Robí to radosť nám, no zároveň aj deťom, ktoré za tie peniaze dostanú potrebnú pomoc,“ konštatoval.

Prekonali vlaňajšok

Pri niekoľkých ďalších stánkoch sme si všimli, že sú už takmer „vybrakované“, prípadne ich zásoby dosluhovali. Tovar takmer vypredali za necelé dve hodiny. Lákavé boli aj sladké šišky s džemom, z ktorých si zadarmo mohol zobrať každý, kto dostal chuť. Deviatačky ponúkali tiež horúci nealkoholický punč. „Občerstvenie pripravili naše panie kuchárky,“ prezradili nám dievčatá, ktoré mali stánok s dobrotami pod kontrolou. Samozrejme, stále bolo okolo neho rušno. Zásoby boli, našťastie, veľké.

Celý čas zneli z reproduktorov vianočné melódie, školským dvorom sa niesli aj detský krik a smiech. Postupne sa tam vystriedali stovky ľudí. Benefičná akcia s názvom Šťastné očká organizovala Základná škola na ulici Obrancov mieru v Detve druhý rok po sebe. Vlani sa im podarilo vyzbierať 1 750 eur, ktoré potom odniesli na detské oddelenie onkológie v Banskej Bystrici. Rovnako budú postupovať aj teraz.

Riaditeľka školy Radoslava Búdová vysvetlila, že deti z domu priniesli nejakú peknú hračku, stavebnicu, spoločenskú hru alebo knihu, ktorá sa im zunovala a tú ponúkli na predaj. Bez ohľadu na kvalitu či veľkosť určili jednotnú cenu päť eur. Všetci mali, samozrejme, možnosť si nejakú aj kúpiť. Drevené stánky, v ktorých predávali, im zapožičalo mesto.

Za každú triedu zbierala peniažky do kasy triedna učiteľka, ktorá ich po skončení akcie odovzdala riaditeľke. U nej to, spolu s jej zástupkyňou, spočítali v rámci celej školy. Všetci verili, že tento rok sa im vlaňajšiu sumu z výťažku podarí prekonať a to im aj vyšlo. Na onkológiu teda odnesú krásnych 2 130 eur.

Obrovské srdce

Šéfka školy netají spokojnosť. Teší ju, že do ich charitatívnej akcie sa v podstate zapojilo celé mesto. „Prišlo naozaj veľa ľudí – starých rodičov, súčasných aj bývalých žiakov, ich súrodenci, primátor či ďalší zástupcovia mesta,“ spomenula niektorých.

„Deti týmto vedieme k tomu, aby vedeli pochopiť a vžiť sa do toho, že nie všetci majú to šťastie byť počas sviatkov doma so svojimi rodinami,“ hovorí Búdová. „Uvedomujú si, že niektorí ich rovesníci sú zavretí niekde v nemocničných miestnostiach. Chcú im takto vyčarovať úsmev na tvári a aspoň na chvíľu ich urobiť šťastnými,“ povedala. Zdôraznila, že v deň ich benefičnej akcie boli všetci na školskom dvore vysmiati a spokojní.

„Nechýbalo množstvo vystúpení, ktoré si žiaci, aktuálne ich máme 440, pripravili so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami. Spievalo sa, tancovalo, hralo na hudobné nástroje,“ priblížila. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo, nechalo svoj podpis, aj s odtlačkom prsta, na obrovskom srdci z dielne školy. „Odovzdáme ho na detskej onkológii spolu s výťažkom,“ spresnila riaditeľka.

V rámci tohto podujatia vyhodnocovali aj vianočnú výzdobu v triedach – zvlášť prvý a druhý stupeň. Tie najkrajšie ocenili tým, že žiaci budú mať deň riaditeľského voľna a pôjdu do wellnessu v neďalekom penzióne. Ten im to venoval v rámci sponzorstva.

Keď vyhlasovali víťazov, nezostalo to bez búrlivých ovácií. Deti od radosti kričali a skákali. „My im zabezpečíme odvoz aj dovoz, tiež nejaké občerstvenie. Takže v ten deň sa nebudú musieť učiť – môžu sa okúpať a zároveň si odnesú množstvo nových zážitkov,“ uzavrela Búdová.