Malebné klziská pod holým nebom vyrástli na Kysuciach aj Horehroní. Ľadové mestečká ponúkajú parádnu vianočnú atmosféru

Korčuľovanie v záplave svetielkujúcej vianočnej výzdoby, priamo v centre mesta, má svoje čaro. Jedinečné ľadové plochy to umožňujú v Brezne a Čadci. Zrejme najviac priťahujú tieto atrakcie deti, no nepohrdnú nimi ani dospelí. Výhodou je, že k ďalším lákadlám to odtiaľ majú doslova len na skok.

Brány Ľadového mestečka otvorili v Brezne na Luciu. Tamojšie historické centrum sa premenilo na miesto, ktoré je ako vystrihnuté z vianočnej rozprávky. Jedným z jeho najväčších lákadiel je určite exteriérové klzisko rozprestierajúce sa na ploche viac ako tristo metrov. Premiéru mala táto atrakcia predvlani a odvtedy v tom pokračujú.

Pri spustení tohto projektu brezniansky primátor Tomáš Abel ozrejmil, že do neho išli v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horehronie. „Samozrejme, slúži to v rámci turistických aktivít v našom meste, keďže sme obklopení lokalitami ako Tále, Chopok juh či Mýto pod Ďumbierom. Najmä v lyžiarskej sezóne je tu množstvo ľudí prichádzajúcich z iných regiónov,“ pripomenul vtedy. Zároveň podčiarkol, že veľmi peknú výzdobu má vo sviatočnom období celé mesto. Vyniká napríklad iglu terasa či fotopoint v podobe historických saní. Celé je to sprevádzané remeselnými trhmi a občerstvením.

Klzisko v centre Brezna Video Zábery z decembra 2022. / Zdroj: TV Pravda

Ľadovec pre deti

Korčuľovanie pre verejnosť je na breznianskom námestí k dispozícii denne od pol tretej poobede do ôsmej večer. Zostane to tak až do 5. januára. Základný vstup stojí tri a zľavnený, pre deti do dvanásť rokov, dve eurá. Nechýba ani požičovňa korčúľ, pričom za jeden pár zaplatia záujemcovia, v rámci jedného vstupu, 2,50 eur. Túto službu poskytujú hneď pri ľadovej ploche.

„Súčasťou sú aj pomôcky určené na učenie sa korčuľovania. V ponuke sú tiež horúce nápoje z výdajného okienka vo Zvonici,“ spresnili z tímu Región Horehronie. Zároveň upozornili, že tohtoročnou novinkou je v Brezne obrovská šmýkačka v tvare ľadovca. „Svojím spracovaním zapadá do celkového konceptu. Jeho autormi sú mladí talentovaní umelci, ktorí sú zakladateľmi neziskovej organizácie UM a Centra nezávislého vizuálneho umenia v Banskej Bystrici,“ doplnili.

Foto: archív mesta Brezno šmýkačka, ľadovec, Brezno Novinkou v metropole Horehronia je šmýkačka v tvare ľadovca.

Na novú atrakciu poukázal aj primátor. „Na šmýkačku sa môžu tešiť najmä naši najmenší obyvatelia. Tento krásny ľadovec im robí veľkú radosť,“ podotkol s tým, že hneď od sprístupnenia sa tam tvoril dlhý rad detí. Poznamenal, že pre ľudí je na ich námestí pripravený bohatý program a množstvo stánkov, ktoré vo vianočnom období pripravili.

Ľadový Bomburáčik je v metropole Horehronia ďalším lákadlom, ktorým si ľudia môžu spríjemniť sviatočné chvíle. Ponúka zážitkovú jazdu za svetlom Vianoc až „na samotný Severný pól“, ktorý je situovaný na nábreží Hrona. Mestský turistický vláčik v zimnom šate vyráža do ulíc Brezna každý piatok a sobotu od pätnástej hodiny. Na tamojších cestách je možné vídať ho do 4. januára. Jeho trasa sa začína pred expozíciou Nostalgia, ktorá sa nachádza priamo v srdci mesta.

Vstup len s prilbou

Jediné ľadové klzisko na Kysuciach, ktoré sa nachádza v centre mesta pod holým nebom, je v Čadci. Po vlaňajšom úspechu sa tam miestni, ale aj ľudia z okolia, môžu po roku korčuľovať znova. Vďaka špeciálnej technológii môže byť táto plocha prevádzkovaná aj v plusových teplotách. Pri výrazných výkyvoch počasia však bude zatvorená.

Foto: archív mesta Čadca klzisko, Čadca Čadca má tiež Vianočné ľadové mestečko s korčuľovaním pod otvoreným nebom.

Klzisko je pre verejnosť prístupné v štyroch vymedzených časoch od druhej poobede (v týždni od 15.30) do pol ôsmej večer. Hodinový vstup je za poplatok tri eurá, deti zaplatia dve. Je nutné priniesť si svoju vlastnú prilbu (hokejová, cyklistická), ktorá je povinná. Bez nej tam nikoho korčuľovať nepustia.

Vianočné ľadové mestečko v metropole Kysúc má tento rok aj novinku v podobe veľkometrážneho stanu, v ktorom vystupujú rôzne súbory a skupiny. V blízkosti malebného klziska sa nachádzajú tiež stánky s originálnymi remeselnými výrobkami a, samozrejme, občerstvením. Sviatočnú atmosféru podčiarkuje rozprávková výzdoba s obrovskými snehuliakmi a drevený betlehem.

Čítajte aj Príde sem ľadový kapitalizmus, varuje Scholz. Nemeckí politici začínajú volebný boj

Prevádzkovanie mobilnej ľadovej plochy sa podarilo zabezpečiť aj v centre Zvolena. Pre verejnosť je otvorená bezplatne od pol ôsmej ráno do šiestej večer, sedem dní v týždni. Samospráva zdôraznila, že je to aj vďaka sponzorom a hokejovým kolektívom. Tradícia korčuľovania pod otvorenou oblohou teda nebude v meste pod Pustým hradom prerušená, hoci to najskôr hrozilo.

„Prevádzka takéhoto klziska stojí približne 60-tisíc eur, no mesto sa môže spoľahnúť na finančnú pomoc súkromného sektora,“ potvrdil hovorca radnice Martin Svatuška. Primátor Zvolena Vladimír Maňka objasnil, že o pomoc v tejto veci poprosili tamojších podnikateľov. „Takmer okamžite sa začali ozývať a posielať svoje sponzorské príspevky. V mene všetkých Zvolenčanov im ďakujem,“ doplnil.