Komplikácia pre turistov v Štiavnici? Slovensko je už šialene drahé, zvýšenie cien parkovného mnohých odradí, myslia si miestni

Parkovanie v Štiavnici opäť zdraželo Video Zdroj: TV Pravda

Nové ceny parkovného začali v banskom meste platiť v prvý januárový deň. Okrem zdraženia hodinového parkovania z 1,50 na 2 eurá, dvojhodinového zo 4 na 5 eur a celodenného z 8 na 10 eur je veľkou zmenou fakt, že do spoplatnených odstavných plôch pribudla časť Červená studňa. Práve odtiaľ mnohí vyrážajú na turistiku do okolitej prírody, takže s najväčšou pravdepodobnosťou tam takmer každý šofér „zacvaká“ celodennú desaťeurovú taxu.

Zatiaľ ale v tejto lokalite nič nenasvedčuje tomu, že by bola spoplatnená. Keď sme sa tam v utorok (7. 1.) išli pozrieť, nevšimli sme si žiadnu tabuľu, ktorá na to upozorňuje, ani parkovací automat. Stálo tam však niekoľko áut – podľa všetkého bez poplatku. Ten sa tam zrejme mesto chystá zaviesť o niečo neskôr, ako pôvodne plánovalo.

Novinkou je v rámci parkovania v Štiavnici tiež to, že spoplatnené je nonstop – predtým to bolo od 8. do 18. hodiny. Domáci si priplatia aj za ročnú permanentnú a rezidentskú parkovaciu kartu, ktorej cena stúpla z 50 na 60 eur.

„Zvýšené ceny parkovného a parkovacích kariet sú následkom zvýšenia cien energií, DPH a ďalších nákladov, ktoré je potrebné vynakladať na prevádzku, údržbu parkovísk, ako aj administratívnych činností s tým spojených,“ uviedla radnica.

„Naším cieľom je skvalitnenie poskytovania tejto služby, hoci mnohí úlohu mesta v tejto oblasti spochybňujú a kritizujú. Hľadáme však najlepšie možné riešenia, aby boli všetky strany spokojné,“ tvrdí samospráva. Doplnila, že prvá hodina parkovania na uliciach Dolná a Mládežnícka je zadarmo. Obyvatelia mesta, ktorí si potrebujú vybaviť svoje záležitosti, prípadne nakúpiť, tak nemusia za parkovanie platiť.

Znechutení ľudia

Štiavničanka Ivona Sabová, s ktorou sme sa dali do reči na jednom z odstavných miest priamo v centre, nám povedala, že pre miestnych, ktorí majú nárok na ročné parkovacie karty, je to ešte ako tak výhodné.

„Hoci nám to od januára tiež zdražie o desať eur, dá sa to zniesť. Pre turistov je to ale veľmi zložité,“ mieni. „S parkovaním je to tu náročné, návštevníci ťažko hľadajú voľné miesta. Väčšinou sú tu plochy vyhradené pre rezidentov. No a keď aj niečo nájdu, budú to mať drahšie,“ dodala.

Ivan má prevádzku na Námestí Svätej Trojice. Myslí si, že parkovacia politika mesta je zle nastavená najmä pre turistov. „Vnímam to cez ich reakcie, často sú nahnevaní,“ podotkol. S tým, že na „Trojici“ je to už dlhšie regulované a nie je tam možné parkovať, sa však úplne stotožňuje.

„Lebo zároveň nie je problém, aby sem naši klienti prišli, na chvíľu zastavili, a naložili si veci. V okrajových častiach centra by ale mali mať čo najprívetivejšie parkovné. Pre rozvoj cestovného ruchu je dôležité, aby sme ľudí neodrádzali s vysokými nákladmi. Veď Slovensko je už, v porovnaní s inými krajinami a službami v rámci cestovného ruchu, šialene drahé,“ uzavrel Ivan.

Slávka Podobná práve parkovala na Dolnej ulici a tiež nám prezradila, že ako domáca má rezidentskú ročnú kartu, ktorá ju vyjde podstatne menej v porovnaní s denným platením parkovného. „V minulosti, keď som kartu ešte nemala, sa stávalo, že za týždeň som na to minula aj sto eur. Teraz mi to takto vyhovuje,“ hovorí. Pokračovala, že všetko sa zdražuje a, samozrejme, náklady idú hore.

„Nejaké veci by ale bolo dobré ponechať tak ako predtým, nie všetko hneď zvyšovať. Potom sú ľudia znechutení. Keďže sem chodia turisti a počúvam ich názory na túto tému, som presvedčená, že s tým ešte mohli počkať,“ povedala.

Nekonečná téma

Primátorka Nadežda Babiaková vysvetlila, že v lokalite Červená studňa prišiel podnet na zmenu od samotných obyvateľov. „Rovnako je to aj v časti Hájik. Ľudia žiadali, aby sme riešili neúnosnú situáciu s nekoordinovaným parkovaním,“ ozrejmila.

Je podľa nej otázkou zhodnotenia za pol roka, či sa tam spoplatnenie osvedčí alebo nie. Zdôraznila, že miestni tam bez problémov môžu parkovať v rámci svojej rezidentskej karty. Vzápätí potvrdila, že kým to na Červenej studni nie je označené, stále tam návštevníci môžu svoje autá odstaviť zadarmo. „Predpokladám, že spoplatnené by to malo byť do konca mesiaca,“ spresnila.

To, že zvýšenie parkovného by mohlo pôsobiť na turistov odstrašujúco, si nemyslí. Je presvedčená, že tamojšiemu cestovnému ruchu to neuškodí. „Veď aj v iných mestách, tiež v zahraničí, si musíme za to zaplatiť. V lokalite svetového dedičstva UNESCO, dokonca v chránenej krajinnej oblasti, predsa nemôžu ľudia parkovať, ako si zmyslia,“ podčiarkla Babiaková.

„Kto chce Štiavnicu a jej klenoty vidieť, tých desať eur si priplatí. Nemal by to byť problém,“ mieni. „Viem, že názory na to sú rôzne. Parkovanie je nekonečná téma všetkých miest, no my najmä od obyvateľov sídliska za to neberieme ani euro. Čiže parkovanie majú zdarma,“ upozornila. Pripomenula, že s prevádzkou parkovísk majú aj náklady.

„Musíme to tam čistiť, aj smeti odviezť. Tiež zametať, zabezpečiť na to stroje. Okrem toho potrebujeme parkovanie aj rozširovať, pripravovať projektové dokumentácie na to,“ komentovala, kam putuje zisk vyzbieraný z tohto poplatku.

„No a do úvahy musíme brať aj to, že centrum mesta je kapacitne obmedzené. Pre domácich však máme grátis aj rýchloobrátkové miesta, kde môžu nechať auto, kým si vybavia veci na úradoch či v obchodoch,“ spomenula primátorka plochy, na ktorých môžu stáť autá tridsať minút zadarmo.