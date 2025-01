Sudca vylúčil verejnosť z výsluchu Pčolinského. Obvinený exšéf SIS popiera obvinenia z úplatku, podľa neho skutok sa nestal

Na banskobystrickom Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) sa začal sa proces s exšéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírom Pčolinským. Pôvodne sa tak malo stať už vlani v máji, no vytýčené termíny musel súd opakovane rušiť kvôli konaniu na Najvyššom súde SR. NA ŠTS má teraz jeho prípad „pod palcom“ sudca Rastislav Stieranka.

Vladimír Pčolinský na súde Video Zdroj: TV Pravda

Bývalý riaditeľ SIS je obžalovaný zo zločinu prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa a prečin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. V prípade dokázania viny mu hrozí 4 až 8 rokov za mrežami. Obžalobu na Špecializovaný trestný súd podal ešte v októbri 2023 prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry.

Úplatok mal zobrať od právnika a podnikateľa Zoroslava Kollára. Ten v rámci uzavretej dohody o vine a treste priznal, že v auguste 2020 poskytol úplatok, aby si zaistil, že nebude predmetom rozpracovania SIS. Peniaze vo výške 40-tisíc eur sprostredkoval exšéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó. Ten dal potom hotovosť námestníkovi riaditeľa SIS Borisovi Beňovi, ktorý to potvrdil. Polovicu, čiže 20-tisíc eur, si nechal a zvyšnú časť odovzdal Pčolinskému. On to však popiera.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Vladimír Pčolinský Vladimír Pčolinský na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici.

Podľa advokátov ide o pomstu

Na pojednávanie prišiel vo štvrtok ráno bývalý riaditeľ SIS v sprievode svojich advokátov. Po prečítaní obžaloby prokurátorom Petrom Kyselom sa k slovu dostal obhajca.

„Skutok, pre ktorý bola podaná obžaloba, sa nikdy nestal a náš klient ho nespáchal. Dnes sú už dôkazy o tom, že ak sa niečo stalo, spáchal to niekto iný. Môj klient vie aj povedať kto, sú na to listinné dôkazy,“ povedal obhajca obžalovaného. „Kajúcnici Makó a Beňa boli vypočúvaní nezákonne. Skutok je vymyslený a reálne ide o pomstu,“ podčiarkol.

„Keby súdy neboli v niektorých veciach zavádzané, môj klient by určite nebol šesť mesiacov vo väzbe,“ tvrdí. Pokračoval, že prvá dohoda o vine a treste so Zoroslavom Kollárom bolo „chytením do pasce“.

„Pán Makó nikdy nepotvrdil verziu Zoroslava Kollára, takisto pán Beňa,“ poznamenal advokát. Zároveň žiadal oslobodenie Pčolinského spod obžaloby v celom rozsahu.

Čítajte viac Generálna prokuratúra § 363 zrušila obvinenie exšéfa SIS a šéfa NBÚ. Pčolinský: OČTK by mali niesť trestnoprávnu zodpovednosť

Matrix z paralelných svetov?

Pčolinský vyhlásil, že je nevinný. Následne došlo k výsluchu obžalovaného. Kysel ho vyzval, aby sa k prípadu vyjadril vlastnými slovami. „Chcem zopakovať, že som nevinný. Skutok popísaný v obžalobe som nespáchal, ani sa nestal. Je to akýsi Matrix vytvorený z paralelných svetov,“ tvrdí s tým, že Zoroslav Kollár si nič o svojom rozpracovaní neobjednal, čo podľa neho aj sám poprel. Potom obžalovaný upozornil, že bude hovoriť o utajovaných skutočnostiach a nechá na zvážení súdu, ako sa k tomu postaví.

„Osobne som nariadil spravodajské rozpracovanie Zoroslava Kollára v máji 2020. Na základe môjho návrhu sa nasadilo odpočúvanie na dve telefónne čísla – rakúske a slovenské. Inicioval som tiež jeho sledovanie, keď som ho videl v júli 2020 v reštaurácii UFO,“ pokračoval Pčolinský. Priblížil, že služobné vozidlo SIS v súvislosti s tým najazdilo viac ako 12-tisíc kilometrov a nasadených bolo viacero príslušníkov.

Čítajte viac Gašpar predložil informácie o politickom extrémizme. Kolíková: SIS sa stáva nástrojom politického boja proti opozícii

Kysel sa k poznámke o utajovaných skutočnostiach vyjadriť nevedel. „Zaráža nás, že prokurátor, ktorý podal obžalobu okrem iného pre údajné vyzradenie utajovanej skutočnosti s istým stupňom utajenia uvádza, že mu nie je známe, aký je rozsah utajovaných skutočností v rámci SIS,“ uviedol ďalší z obhajcov. Samosudca potom pojednávanie na pár minút prerušil.

Počas prestávky Pčolinský pred médiami opäť zopakoval, že obžaloba je nedôvodná. „Je vyskladaná z čiastkových vecí tak umelým spôsobom, že podľa mňa ju nie je možné dokázať,“ povedal. Predpokladá, že postupne bude vypočutých približne osemnásť svedkov. „Tam sa ukáže, že vypovedajú v rozpore medzi sebou a s listinnými dôkazmi. Nie je teda možné vyskladať skutok tak, ako je uvedené v obžalobe,“ zdôraznil.

Vylúčená verejnosť

Pčolinský sa vyjadril aj k priznaniu Zoroslava Kollára, že odovzdal úplatok Makóovi. Exšéf SIS tvrdí, že utajovaná príloha vylučuje, že sa to mohlo stať. Pripomenul, že v médiách Kollár hovoril o vyhodnotení svojej situácie tak, že priznal nejaké veci, ale nie je kajúcnik.

„Podľa jeho vlastných slov nikoho neudal a ak by sa ďalej bránil, skončil by právoplatne odsúdený ako Dušan Kováčik a z väzenia by tak skoro nevyšiel,“ povedal Pčolinský.

Čítajte viac Generálna prokuratúra sa odvolala a za korupciu žiada pre Kováčika trest

„Vieme preukázať, keďže boli zadokumentované nejaké technické prostriedky, z ktorých sú legálne výstupy, že to, čo tvrdí (Kollár) – kde a kedy odovzdal peniaze Ľudovítovi Makóovi, sa nemohlo stať. Bol v zahraničí, veľmi ďaleko od miesta, kde mal v daný čas odovzdať peniaze,“ hovorí.

Upozornil tiež, že Kollár mal prístup do vyšetrovacieho spisu aj do utajovanej prílohy. Informácie, ktoré sa podľa neho vyskytli v jeho výpovedi a dohode o vine a treste vyplývajú najmä zo znalosti utajovanej prílohy. „V právnom štáte sa môže stať, že sa ľudia priznajú k tomu, čo nespáchali, aby napríklad nemuseli byť vo väzbe,“ doplnil Pčolinský.

Pojednávanie po prestávke pokračovalo, no kedže obžalovaný potrebuje hovoriť v rámci svojej obhajoby aj o utajovaných informáciách, sudca z časti pojednávania vylúčil verejnosť.