Paradox v regióne s vysokou nezamestnanosťou: Firma s nadpriemernými platmi ťažko hľadá zamestnancov

Firma produkujúca záhradnícke hnojivá a substráty sídli v regióne s vysokou nezamestnanosťou, ale napriek tomu má problém nájsť nových zamestnancov. Podľa slov jej generálneho riaditeľa Vladimíra Mužilu majú približne 90 pracovníkov a potrebovali by postupne ďalších desať. Hovorí však, že je problém nájsť ľudí, ktorí by chceli robiť.

Spoločnosť Agro CS Slovakia Veľké Dravce sídli na juhu stredného Slovenska, v Lučeneckom okrese, ale priamo na hranici s okresom Rimavská Sobota. V ňom je dlhodobo najvyššia nezamestnanosť v rámci celého Slovenska.

„Je to stále zložitejšie, máme problém zohnať bežných ľudí do výroby, ako sú operátori linky alebo vodiči vysokozdvižných vozíkov. Ak sa nejakí vyskytnú a sú dobrí, tak nám ich zlanária ďalšie firmy. Je to už síce len malé torzo tých, ktoré tu ešte zostali, ale tak medzi sebou súťažíme, kto dá viac,“ skonštatoval Mužila.

Foto: Branislav Caban Vladimir Muzila Vladimír Mužila (v strede) počas prezentácie výrobného závodu Agro CS

Zároveň ubezpečil, že zamestnanci sú v Agro CS dobre ohodnotení. „V našej spoločnosti priemerná mzda prekročila 1600 eur, čo je nad priemerom mzdy na Slovensku. A to som z toho vynechal vedenie,“ dodal riaditeľ. Zamestnancom ponúka aj viaceré benefity. „Majú u nás príspevok na dopravu aj zdravú výživu. Máme už asi 15 rokov i 13. platy a cieľové odmeny,“ vymenoval Mužila.

Spoločnosť aktuálne hľadá okrem výrobných pracovníkov aj oblastného manažéra predaja. Ponúka priemerný mesačný zárobok 2350 eur, 13. plat a aj odmeny. Na porovnanie, podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR bola v treťom kvartáli 2024 nominálna mesačná mzda zamestnanca na úrovni 1¤484 eur. Mzdy v priemyselných podnikoch boli necelých 1¤600 eur.

Vzrastie konkurencia

Najväčší problém v súvislosti s hľadaním pracovníkov je podľa Mužilu vyľudňovanie regiónu na juhu stredného Slovenska, ktoré sa týka najmä mladej populácie. „To znamená, že odtiaľto ľudia odchádzajú študovať a nevracajú sa naspäť,“ podotkol riaditeľ.

Práve udržanie mladých ľudí v regióne by podľa neho mohlo nepriaznivý stav zvrátiť. Spoločnosť si však podľa Mužilu dala urobiť výskum, z ktorého vyplynuli veľmi nepriaznivé dáta. „Až 95 percent mladých ľudí zostáva tam, kde študuje, prípadne odchádzajú do zahraničia,“ konkretizoval.

Foto: Branislav Caban Vyrobna hala spolocnosti Agro CS Výrobná hala spoločnosti Agro CS

Zamiešať kartami môže v regióne nový silný zamestnávateľ, ktorým sa stane nemecká spoločnosť Winkelmann. Tá v štátnom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote, ktorý je od Veľkých Draviec vzdialený len 18 kilometrov, dokončuje závod na produkciu zásobníkov pre tepelné čerpadlá.

Výrobu chce spustiť na začiatku druhého polroka 2025 a do konca roka sľubuje zamestnať 452 ľudí. Podľa materiálov z rokovania vlády SR, na ktorom bola firme schvaľovaná investičná pomoc, by mala priemerná hrubá mzda v závode v prvých rokoch dosahovať najmenej 1¤733 eur.

Zároveň sa neoficiálne spomína i záujem ďalších investorov, ktorí by sa mohli etablovať v rimavskosobotskom priemyselnom parku. Winkelmann totiž z jeho plánovanej plochy zaberá len asi štvrtinu.

O ďalší pozemok má údajne záujem bližšie nešpecifikovaná čínska firma. Rokovania s týmto potenciálnym investorom potvrdil primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko na jednom zo zasadnutí mestského zastupiteľstva koncom vlaňajšieho roka.

Biometánová stanica

Nový závod však pripravuje aj Agro CS s ďalšími partnermi. Ide o víziu výstavby biometánovej stanice BioPark Slovakia, ktorá by vyrábala tento plyn z biologického odpadu. Situovaná má byť pri terajšom výrobnom závode vo Veľkých Dravciach, smerom na Nové Hony. V súčasnosti je vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Pôjde až o päťkrát väčší areál. Závod Agro CS sa totiž rozprestiera na ploche zhruba 20 hektárov, ale nový areál BioParku by mal zabrať ďalších asi 100 hektárov pozemkov, ktoré sú podľa Mužilu už vysporiadané a pripravené.

„Je tam základná infraštruktúra. Máme tu dve siete vysokého napätia, jazero s priemyselnou vodou či kompostáreň. Pripravenú máme tiež vnútornú dopravnú infraštruktúru a približuje sa k nám aj rýchlostná cesta R2, ktorá teraz končí v Tomášovciach,“ ozrejmil.

Za veľkú výhodu považuje potrubia plynovodu a ropovodu Družba, ktoré vedú priamo cez pozemky budúceho BioParku. „Máme dohodnuté, že ak dokážeme efektívne vyrábať biometán, tak by sme sa s ním vedeli priamo napojiť na tieto potrubia a distribúcia by bola veľmi výhodná,“ zdôraznil riaditeľ.

Agro CS s partnermi, medzi ktorých patrí napríklad mesto Lučenec, Lesy SR, Slovenská obchodná a priemyselná komora či Banskobystrický samosprávny kraj, podpísali koncom októbra 2024 takzvané Haličské memorandum. Zaviazali sa v ňom k ochote spolupracovať a podporovať celý projekt prípravy BioParku.

Obavy obyvateľov

Zámer výstavby prakticky každej prevádzky, kde sa má spracovávať odpad, sprevádzajú obavy miestnych obyvateľov. Ako Pravde potvrdila starostka Veľkých Draviec Viera Rubintová, rovnako je to aj u nich v dedine.

„Ľudia sa obávajú, či to nebude niečo ako spaľovňa. Boja sa tiež zvýšeného zápachu a prašnosti,“ tlmočila starostka vyjadrenia občanov. Doplnila, že samosprávu zatiaľ o podrobnostiach tohto zámeru oficiálne nikto neinformoval.

Starostka zároveň zdôraznila, že samosprávu teší prítomnosť firmy v obci, pretože dáva ľuďom prácu, platí dane a stará sa o okolie. „Budeme radi, ak sa rozšíri a prijmú sa noví zamestnanci, len nech nedôjde k zhoršeniu života občanov,“ zakončila.

Celá skupina Agro CS, kam patria aj dcérske spoločnosti v Maďarsku a Rumunsku, má päť výrobných závodov. Štyri sú v Európskej únii a jeden v Bielorusku. Generálny riaditeľ firmy tvrdí, že spoločnosti sa ekonomicky darí a má nepretržitý nárast obratu.

Jeho slová potvrdzujú dáta z Finstatu. Podľa nich v rozpätí rokov 2019 až 2023 spoločnosti Agro CS Slovakia každoročne rástli tržby z pôvodných 17,5 milióna eur na 23,2 milióna eur. Zisk prudšie vzrástol medzi rokmi 2019 a 2020 zhruba z 800 000 eur na 1,5 milióna eur a odvtedy sa pohybuje v rozmedzí 1,4 – 1,6 milióna eur. Firma podľa Mužilu v horizonte troch až štyroch rokov plánuje zvýšiť počet zamestnancov zhruba o 50, podľa toho, ako jej vyjdú plánované projekty.