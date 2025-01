Žena sa druhýkrát narodila: Pri Dunajskej Strede narazila do kamióna, druhý do nej

Vodička osobného automobilu zišla na rovnom úseku cesty pri meste Dunajská Streda z doposiaľ nezistených príčin do protismeru, kde prednou časťou auta narazila najskôr do jedného protiidúceho kamióna a vzápätí aj do druhého nákladného auta, ktoré išlo za ním.

Foto: FB/Polícia SR