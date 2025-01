Vandali podpálili špeciálne kontajnery a zdemolovali svietiaceho anjela. Mestá chcú nasadiť ďalšie kamery

Horiace kontajnery v Čadci Video Zdroj: TV Pravda

Vagabundi si nedali pokoj ani počas sviatkov, pričom mestám spôsobili nemalé finančné škody. Rozlúčku so starým rokom sprevádzali v Čadci nepríjemné udalosti. Na jeho sklonku najskôr zaznamenali zdevastovaný podchod pre peších v blízkosti železničnej zastávky na Hlinkovej ulici. Okrem osvetlenia zničili aj plošiny pre imobilných. „Čo je zvlášť odsúdeniahodné, lebo keď už niekto nevie, čo so sebou a ničí zariadenie pre hendikepovaných spoluobčanov, to už ani neviem, ako nazvať,“ hovorí čadčianska viceprimátorka Anna Belousovová.

Vysvetlila, že podchod bol rekonštruovaný ako investícia Slovenskej správy ciest v rámci obchvatu Čadce v roku 2015. Vtedy došlo aj k podpísaniu dohody medzi mestom a Železnicami SR o jeho prevádzkovaní a údržbe. Na základe toho spoločne znášajú finančné náklady na elektrickú energiu, opravy a zabezpečenie jeho čistoty. Už teraz je jasné, že spôsobené škody nepokryje úhrada z poistnej zmluvy v celom rozsahu. Sumu radnica zatiaľ nekonkretizovala, no mestu vzniknú ďalšie finančné náklady na úkor iných potrieb obyvateľov.

Ešte horšie to dopadlo na tamojšom sídlisku Kýčerka, kde len tri dni od demolácie podchodu zhoreli polopodzemné kontajnery. V tejto súvislosti už teraz samospráva vie, že jej vznikla škoda 20-tisíc eur.

„Zahŕňa to cenu kontajnerov, ale tiež vybudovanie základov, pričom sa museli riešiť nejaké problémy s vodou. Ide o dosť náročný terén, aký je na Kysuciach, čo sa týka geologického podložia, skoro všade,“ priblížila viceprimátorka. „Okrem toho išlo o peniaze, ktoré sa použili na to, aby sa v meste žilo krajšie a pohodlnejšie. Takéto nezodpovedné vandalské činy škodia všetkým,“ hovorí.

Zverejnia fotky previnilcov

Belousovová pokračovala, že požiar na sídlisku určite nevznikol náhodou. „Niekto tam mohol naschvál hodiť petardu alebo niečo podobné,“ mieni. Pripomenula, že k incidentu došlo krátko po silvestrovskej polnoci. „Stalo sa to medzi panelákmi, vo vnútrobloku – asi len štyri metre odtiaľ stáli zaparkované autá. Mali sme vlastne šťastie, že sa to nerozhorelo ešte viac,“ zdôraznila pripomínajúc, že plamene mohli zasiahnuť nielen vozidlá, ale aj samotné paneláky.

Mesto chce v krátkom čase proti vandalom zabojovať spustením projektu, ktorý zabezpečí monitorovanie vybraných lokalít a objektov kamerovým systémom – ten plánuje rozšíriť Zrealizovať by to mohli ešte v prvom polroku. „Už v najbližších dňoch ale chceme inštalovať fotopasce, ktoré umiestnime, podľa vlastného uváženia, do jednotlivých lokalít – bez toho, aby sme verejnosti dopredu oznámili, o ktoré pôjde,“ poznamenala viceprimátorka.

Ľudia by sa tak podľa nej mali zdisciplinovať, lebo nevedia, kedy môžu byť so svojou fotografiou zverejnení na stránke mesta či sociálnych sieťach. „Samozrejme s tým, že ak ich načapeme pri páchaní vandalskej činnosti, postúpime to, v prípade väčšieho rozsahu škôd, aj ďalším orgánom,“ povedala. Vzápätí naznačila ďalší recept na riešenie situácie.

„Poslanci by sa mali vážne zaoberať tým, aby boli zvýšené pokuty za priestupky pri narušení verejného poriadku, lebo často to začína menšími vandalskými činmi na pešej zóne. Po každom víkende, keď sa mládež zabáva, sú tu rozmlátené smetné koše, prevrátené kontajnery a podobne,“ zhodnotila. Výška sankcií za to je podľa nej príliš nízka.

„Keď sa cez víkend opije a urobí priestupok nejaký stredoškolák závislý od rodičov, tých tridsať či päťdesiat eur zaplatí aj zo svojho vreckového. Keby sa to pohybovalo v stovkách eur, už by o tom museli vedieť aj rodičia a určite by to malo ďaleko väčší výchovný vplyv,“ uzavrela.

Vytypované lokality

Vedúci čadčianskeho oddelenia životného prostredia Martin Mesiarkin objasnil, že tri zničené polopodzemné kontajnery s objemom po päťtisíc litrov osadili v roku 2022. „Určené boli na papier, plast a komunálny odpad. V rámci celého mesta máme takýchto stojísk dvadsaťdva,“ uviedol. Momentálne už čakajú na dodanie nových kontajnerov.

„Hneď sme začali pracovať na ich obnove, čiže prebehla objednávka a teraz už riešime dodacie lehoty,“ potvrdil Mesiarik. „Plus riešime technickú časť – musíme urobiť nové lôžko, keďže kontajnery sa vkladajú do zeme a obsypávajú sa absorpčným materiálom,“ konštatoval.

Náčelník Mestskej polície v Čadci Rudolf Králik vysvetlil, že pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzej veci riešia prípad aj štátni policajti. „Je ale veľmi pravdepodobné, keďže išlo o noc zo Silvestra na nový rok, že mohlo ísť o odpaľovanie ohňostrojov individuálnymi osobami, ktoré tam bývajú. Mohlo ísť o nejakú zablúdenú strelu z petárd,“ podotkol. Podozrivé osoby zatiaľ podľa neho neidentifikovali.

Náčelník ozrejmil, že mesto má momentálne kamerový systém v centrálnej zóne a v jej okolí. „Je požiadavka, aby bol inštalovaný aj pri vstupoch a výstupoch z mesta, ale aj v ďalších vytypovaných lokalitách, kde by preventívne pomohli, aby nedochádzalo k páchaniu protispoločenskej činnosti. V prípade, že k nej dôjde, aj k následnému odhaleniu páchateľa,“ doplnil.

Priznanie mladistvých

Nový rok sa začal ničením mestského majetku aj v Lučenci. Vandali sa vybúrili na vianočnej výzdobe – konkrétne si vzali na mušku svietiaceho anjela na Námestí republiky. Skupina výtržníkov ho zdemolovala v prvý januárový deň, len niečo vyše hodinu po polnoci. Mali ale smolu – zachytila ich mestská kamera.

„Po zverejnení záberov sa na Mestskej polícii v Lučenci priznali ku spáchaniu skutku tri mladistvé osoby. Ďalšia uviedla, že sa v čase skutku nachádzala na mieste,“ povedala hovorkyňa tamojšej samosprávy Michaela Baboľová. Predbežná škoda je stanovená na približne 600 eur.

Monitorovací systém na území mesta aktuálne pozostáva z 28 statických a 27 otočných kamier. Radnica počíta s jeho rozšírením – o peniaze na to sa plánuje uchádzať cez výzvu vyhlásenú ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

„Nové kamery pôjdu do lokalít, ktoré doposiaľ monitorované nie sú. Budeme sa uchádzať o financie vo výške približne 40-tisíc eur na zakúpenie približne sedemnásť kamier spolu s potrebným softvérom,“ dodala Baboľová.