Ľadová nádhera, z ktorej mrazí. Ako vyzerá tento rok Tatranský dóm vo Vysokých Tatrách?

Vysoké Tatry, ktoré v uplynulý víkend prekryla štedrá snehová nádielka, ukrývajú aj túto sezónu medzi štítmi majestátny ľadový dóm. Pod snehobielou kupolou sa na Hrebienku nachádzajú do ľadu vytesané dve známe stavby úzko späté so životom najpopulárnejšieho pápeža Jána Pavla II. Autori použili na ich stavbu až 225 ton ľadu. Tatranský dóm venovali tento rok poľského pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti 30. výročia jeho návštevy Vysokých Tatier. V bielej kupole, kde by ste čakali skôr tenisový kurt či bar, je zobrazená známa Wawelská katedrála, kde ho vysvätili v roku 1958 za biskupa, a kostol svätého Vojtecha v Krakove, kde zase dlhé roky kázal a modlil sa. Do ľadu je vytesaný aj pápežov portrét v nadživotnej veľkosti.