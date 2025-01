Kauza predraženého nákupu teplomerov a sypačov. Košický župan Trnka reagoval na návrh na svoju obžalobu

Trnka k zmluve o prenájme strojov (archív) Video Zdroj: TV Pravda

„Ja budem len rád, keď sa táto vec uzavrie. Takže čakám trpezlivo ďalej,“ povedal pre Pravdu Trnka s tým, že ku kauze sa veľmi obsiahlo vyjadrí, keď bude celý proces ukončený. „Sú rôzne právne názory na to, či sa vyjadrovať počas vyšetrovania, alebo v priebehu procesu, kým sa akákoľvek vec dostane na súd. Čiže ja som v tomto skôr zdržanlivejší v záujme toho, aby to nikoho nedráždilo,“ zdôraznil predseda KSK.

Zároveň dodal, že je veľmi ťažko vyjadrovať sa k informáciám, o ktorých on oficiálne nevie nič. „Je veľmi záhadné, že všetci to vedia, mimo dotknutých osôb, v tomto prípade aj mňa,“ skonštatoval Trnka. Zdôraznil tiež, že návrh na obžalobu dáva prokurátor a nie policajný vyšetrovateľ. „Takže v zásade sa za posledné roky nič nezmenilo, keď to môžem takto povedať,“ uviedol predseda KSK.

Pravda sa v tejto súvislosti obrátila aj na banskobystrickú krajskú prokuratúru, ktorej bol spis postúpený.

Celá záležitosť sa týka údajne predraženého nákupu bezkontaktných prechodových teplomerov pre Úrad KSK a krajskú správu ciest, ako aj obstarávania sypačov značky Tatra pre cestárov na zimnú údržbu komunikácií. Trnka je však podľa SME obvinený len v kauze sypačov.

Po ukončení príslušného vyšetrovania protikorupčnou jednotkou Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru má v súčasnosti spis na stole dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Banská Bystrica. Ten bude rozhodovať o prípadnom podaní obžaloby na súd. Celkovo sú obvinené dve právnické a päť fyzických osôb.

Trnka v minulosti celý prípad označil za politický útok v rámci predvolebného boja a povedal, že celá kauza stojí na vode.