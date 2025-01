Paralyzované katastre sa postupne prebúdzajú. Zisťovali sme, ako to vyzerá na úradoch a s čím majú ľudia problémy

Katastre postupne otvárajú Video Zdroj: TV Pravda

Po úplnom ochromení, ktoré trvalo niekoľko dní, začali obnovené prevádzky katastrov otvárať v pondelok 13. januára. Úradovať začali napríklad v Malackách, Skalici, Trnave, Nitre, Topoľčanoch, Ilave, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Žiari nad Hronom, Rimavskej Sobote, vo Zvolene, Veľkom Krtíši, v Prešove, Starej Ľubovni či Bardejove.

Od utorka 14. januára sa pridali Partizánske, Banská Bystrica, Krupina, Považská Bystrica, Lučenec a Banská Štiavnica. V stredu 15. januára začali poskytovať služby aj v Púchove, Sabinove a v Medzilaborciach. Ďalších desať okresov vrátane Žiliny, Martina, Prievidze či Dolného Kubína otvorili vo štvrtok 16. januára.

„Služby poskytujú len za okresy vo svojej pôsobnosti. Postupne začnú fungovať pracoviská aj na ďalších okresných úradoch, o čom bude ministerstvo vnútra opäť priebežne informovať,“ uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.

Žiadny nápor

Zdá sa, že ľudia sa po znovuotvorení dotknutých úradov „nezbláznili“. Zastavili sme sa vo Zvolene, kde vládol úplný pokoj. Už na vstupných dverách do tamojšieho okresného úradu však „svietil“ oznam: „Katastrálny odbor vykonáva činnosti v núdzovom režime do odvolania. Poskytovanie informácií z elektronických systémov (výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy a pod.) sa nevykonáva“.

Na chodbe sme žiadneho klienta nestretli, no natrafili sme na jedného zo zamestnancov. Ochotne sa nás pýtal, či potrebujeme nejako pomôcť. Prezradili sme mu, že sme novinári a zaujíma nás, ako to tam momentálne funguje. Slušne odvetil, že pracovníci s médiami komunikovať nemôžu. „Ale nevzniká tu žiadny nápor ani nič podobné. Viacerí ľudia sa dopredu, telefonicky, uisťujú, či môžu v rámci svojich záležitostí prísť,“ povedal nakoniec.

Pred budovou zvolenského úradu sme pár minút nato predsa len zastihli jedného vychádzajúceho klienta. „Bol som na katastri podať návrh na vklad záložnej zmluvy. Vybavili ma rýchlo – za päť minút som odišiel s potvrdeným návrhom, pečiatkou a číslom vkladu,“ hovorí Ján Paška.

„Ako dlho bude trvať zavkladovanie a povolenie, zatiaľ netuším. Predpokladám, že niekoľkodňový výpadok sa niekde musí prejaviť,“ mieni. Spresnil, že predtým, za bežných okolností, sa to zvyklo natiahnuť na tridsať dní. „Teraz teda očakávam, že to bude dlhšie,“ doplnil.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Paška, Zvolen Ján Paška vybavil svoje veci na zvolenskom úrade za päť minút.

Zbytočná panika?

„Frmol“ sme si nevšimli ani v Banskej Bystrici. Oslovili sme mladého muža, ktorý práve vychádzal z budovy okresného úradu. „Mne výpadok nespôsobil žiadne problémy. Len dnes som začal riešiť potrebné veci – dal som návrh na vklad kvôli nehnuteľnosti. Po príchode sem som čakal asi len dve minúty a mám to vybavené,“ priblížil Adam. Úradníčka vnútri mu vraj povedala, že fungujú bez obmedzení. „Som spokojný s prístupom aj čakacou dobou,“ podotkol.

Banskobystričanka Mariana pravidelne vybavuje svoje záležitosti na katastri. „Som finančná poradkyňa, takže riešim aj hypotéky,“ reagovala, keď sme ju zastavili na inak prázdnej chodbe. „Ten výpadok mi dosť nabúral moju prácu, keďže ľudia si nemohli vybaviť hypotéku. Zároveň sme nevedeli podať žiadosť ani nič zavkladovať,“ povedala. Finančné škody ale neutrpela.

„Myslím, že to nebola až taká dlhá doba na to, aby mi to spôsobilo také straty,“ konštatovala. Ozrejmila, že po kolapse katastrov tam prišla prvýkrát a komunikácia bola bezproblémová. „Pani je zlatá – vysvetlila mi, ako to funguje. Obyčajní ľudia, ani banky, sa nevedia dostať na ich portál, takže si nevieme vytiahnuť list vlastníctva. Zajtra preto prídem zase, aby som si vytiahla LV-čko s plombou,“ uzavrela Mariana.

„Čakala som, že po otvorení to tu bude viac frekventované, tiež dlhú frontu až po najbližšiu križovatku od nás. Nič také sa ale nedeje,“ usmiala sa jedna z pracovníčok banskobystrického katastra. „Podľa mňa sa z toho robí zbytočná panika. Nie je to taká katastrofa, ako na prvý pohľad vyzerá,“ zhodnotila. Keďže vedela, že sme novinári, bližšie o tejto téme hovoriť nechcela.

My len upozorňujeme, že hoci situácia v týchto stredoslovenských mestách vyzerá byť stabilizovaná, nemusí to zodpovedať celému Slovensku.

Flexibilné kroky

Realitný maklér Jan Vundr z BB – Reality hovorí, že výpadok katastra im spôsobil problémy s odovzdávaním nehnuteľností. „Tiež s vybavovaním hypoték, pričom banky tieto služby občanom pozastavili,“ pripomenul. Ďalšie komplikácie spomenul v súvislosti s nehnuteľnosťami, v rámci ktorých majú finančné prostriedky v notárskej úschove.

„Tam sa tiež čaká na list vlastníctva na právne úkony, aby sa mohli tieto peniaze posunúť ďalej,“ poznamenal maklér. Upozornil, že majú tiež zahraničnú klientelu a práve v takýchto prípadoch hrozili finančné škody.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Jan Vundr, realitný maklér Realitný maklér Jan Vundr tiež musel riešiť problémy s katastrom.

„Momentálne sme riešili klientku predávajúcu z Vietnamu, ktorá už mala zabukované drahé letenky. Včas sme to ale pozastavili, keďže na Slovensku by zatiaľ nič nevybavila. Čakáme teraz na vhodný termín banky, cez ktorú sa vybavuje úver, aby už mohla podpísať záložné zmluvy,“ povedal. Do zmlúv sa vraj snažia vstupovať a flexibilným spôsobom termíny posúvať tak, aby nevznikli problémy.

V meste pod Urpínom sa podľa makléra nenapáchali také škody, ako v iných katastroch. „V Banskej Bystrici sa už vydávajú listy vlastníctva na právne úkony – samozrejme, treba ísť na katastrálny úrad a tam o ne požiadať,“ dodal.