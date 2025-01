Otočí sa trend? Mladých zo západu lákajú na východ za kariérou. Sľubujú finančné benefity, ošatné aj obuv, voľných je len 30 miest

Spojená škola Sečovce zavádza nové duálne vzdelávanie Video Zdroj: TV Pravda

Spomínanou novinkou je systém duálneho vzdelávania v rámci študijného odboru ochrana osôb a majetku, ktorý má škola od roku 2017. Výučba bude prebiehať v Strednej odbornej škole techniky a služieb, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy Sečovce. Pre tento účel v školskom roku 2025/2026 otvoria novú triedu s kapacitou 30 študentov. Tí budú praxovať v priestoroch mechanizovaného práporu v neďalekom okresnom meste Trebišov.

Od tohto kroku si zúčastnené strany sľubujú nielen zvýšenie kreditu školstva v Košickom samosprávnom kraji (KSK), ale zároveň aj zvýšenie počtu záujemcov o štúdium na vojenských vysokých školách a vyšší počet záujemcov o službu v Ozbrojených silách (OS) SR.

Z Bratislavy aj západného Slovenska

Ako pre Pravdu uviedla riaditeľka školy Michaela Štundová, budú veľmi radi, ak k nim novinka priláka aj študentov zo západného Slovenska. „Indície sú, môžem to hodnotiť na základe nášho dňa otvorených dverí, kam prišli aj študenti zo západného Slovenska,“ konkretizovala riaditeľka.

Dodala, že už v súčasnosti majú žiakov z rôznych častí nielen východného, ale i stredného Slovenska. Študujú v rámci všetkých štyroch ročníkov spomínaného študijného odboru a ubytovaní sú v školskom internáte, ktorý je priamo v školskom areáli. „Sú napríklad z okolia Liptovského Mikuláša, Kežmarku, Krompách a celkovo Spiša,“ spresnila.

Rovnaké očakávania ohľadom prilákania nových študentov má i predseda KSK Rastislav Trnka. „Máme informácie, že je veľký záujem o tento odbor u študentov aj z Bratislavy. Preto verím, že postupne možno otočíme trend a začnú aj študenti zo západu chodiť za štúdiom na východné Slovensko,“ zhodnotil predseda.

Trnku podľa vlastných slov teší, že duálne vzdelávanie v kraji sa ďalej rozvíja. „Školstvo je jednou z najväčších priorít KSK. Každoročne to vidieť aj na objeme peňazí v rozpočte, ktoré idú do školstva, ako aj v objeme investícií do tejto oblasti,“ podotkol predseda KSK. Spomenul tiež nárast žiakov stredných škôl zapojených do duálneho vzdelávania v kraji, ktorý medzi rokmi 2018 až 2025 stúpol zo 184 na 1536.

Pribudnú ďalšie školy

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva obrany (MO) SR Peter Krajčírovič považuje nové duálne vzdelávanie za výnimočný projekt spolupráce medzi štátnou správou, rezortom obrany a školou. „Posledná vojenská trieda na Slovensku zanikla pred vyše 20 rokmi. Som veľmi rád, že oprášime históriu a chceme sa vrátiť k veciam, ktoré mali opodstatnenie a pevné miesto v Ozbrojených silách SR,“ skonštatoval Krajčírovič.

Verí, že projekt pomôže získať do OS SR absolventov už zo stredných škôl. Výhodou pre nich bude okrem iného skrátený vojenský výcvik zo siedmich týždňov na dva, keďže už budú mať určité vojenské skúsenosti.

Foto: Branislav Caban Studenti Spojenej skoly Secovce pri nastupe Študenti Spojenej školy Sečovce pri nástupe

Študentom ponúknu tiež finančné benefity. „Pracovne sme to nazvali ako podnikové štipendium, ktoré môže byť vo výške až 368 eur mesačne. Z ďalších benefitov by som spomenul preplatenie všetkých nákladov, ktoré súvisia s praktickým výcvikom – čiže ošatné, obuv, iné pracovné prostriedky a školské prostriedky,“ vymenoval generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MO SR Martin Rímeš.

Doplnil, že vízia rezortu je s týmto projektom pokračovať aj na iných vzdelávacích inštitúciách. Medzi prvými by podľa jeho slov mali byť stredné školy v Handlovej či Snine.

Nový predmet

Študijný odbor ochrany osôb a majetku je štvorročné štúdium pre chlapcov aj dievčatá. Absolventi sa môžu uplatniť v obranných, ochranných a bezpečnostných zložkách, ako aj v orgánoch štátnej správy. Od budúceho školského roku v súvislosti so zavedením duálneho vzdelávania pribudne študentom v novej triede Spojenej školy Sečovce aj nový predmet – vojenská odborná príprava.

Teoretické znalosti budú študenti rozvíjať v rámci pravidelnej praxe. „Praktická príprava bude prebiehať v rámci odbornej praxe systému duálneho vzdelávania. Uskutočňovať sa bude vo vojenských útvaroch a výcvikových zariadeniach, v rozsahu jeden súvislý týždeň v kalendárnom mesiaci. Zabezpečovať ju budú inštruktori OS SR a prítomný bude aj pedagogický zamestnanec,“ ozrejmila riaditeľka školy.

Foto: Branislav Caban Spojena skola Secovce Spojená škola Sečovce

Dodala, že v školskom roku 2025/2026 budú študenti do novozriadenej triedy prijímaní na základe výsledkov talentových prijímacích skúšok, ktoré budú pozostávať z psychotestov a testov telesnej zdatnosti. Zohľadnený bude i prospech na základnej škole a umiestnenia v rôznych súťažiach a predmetových olympiádach.

Spojená škola Sečovce patrí do pätice škôl v KSK s najvyšším počtoch žiakov. Dohromady ich je podľa údajov školy 769, stará sa o nich kolektív 91 zamestnancov. Škola má viacročné skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania.