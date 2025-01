Miesta, kde zakopať jadrový odpad, sú vybraté. Primátor: Štát sa hrá na schovávačku, ľudia o tom nevedia. Envirorezort: Nešírte paniku

Ide o veľmi citlivú tému, no s ľuďmi o nej nedebatovali. Štyri z piatich lokalít, ktoré má štát vytypované na vznik úložiska jadrového odpadu, sa nachádzajú v Banskobystrickej župe. Celkovo sa to týka 32 obcí v okresoch Detva, Brezno, Poltár, Rimavská Sobota a Lučenec. Predseda kraja Ondrej Lunter upozorňuje, že strategický dokument nebol verejne prerokovaný so samotnými samosprávami, čím bol porušený zákon.

Lunter zdôrazňuje, že štát v tejto veci vykročil veľmi zlým spôsobom. Podčiarkol, že celý proces sa už rozbehol, no je netransparentný. Spomenul pritom strategický dokument pod názvom „Vnútroštátny program nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“, ktorý si objednal Národný jadrový fond. Práve ten už určil päť vhodných oblastí na vznik úložiska a hovorí o posudzovaní na životné prostredie.

So zástupcami BBSK bol tento dokument prerokovaný v rámci diskusie vlani v októbri. Tí sa domáhali vysvetlenia, prečo v procese posudzovania neboli oslovené dotknuté obce. „Odpovede boli vyhýbavé, nekonkrétne,“ hovorí župan. „Zo zákona jasne vyplýva, že obce, ktoré sú alebo môžu byť dotknuté, musia byť účastníkmi procesu. Ani jedna z nich však nebola oslovená do verejného pripomienkovania,“ podčiarkol.

„Obyvatelia teda nemajú informáciu, čo to znamená a či je to bezpečné,“ poznamenal Lunter. Štát tak podľa neho porušuje zákon. „Žiadame preto, aby bol proces pripomienkovania strategickej správy zopakovaný a prebehli verejné prerokovania s občanmi v kraji,“ povedal. Zároveň priblížil, nad ktorými oblasťami štát uvažuje.

„Okrem lokality mimo nášho kraja, čo je centrálna časť pohoria Tribeč v Nitrianskom a Trnavskom kraji, ide o štyri oblasti na našom území,“ ozrejmil Lunter. „Sú to južná časť Veporských vrchov, juhozápadná časť Stolických vrchov, východná časť Cerovej vrchoviny a západná časť Rimavskej kotliny,“ vysvetlil. Vzápätí vymenoval samotné obce. Sú to:

Látky, Hriňová, Detvianska Huta, Lom nad Rimavicou, Málinec, Kokava nad Rimavicou, Utekáč, Krná, Ďubákovo, Šoltýska, České Brezovo, Gemerský Jablonec, Dubno, Petrovce, Jestice, Hostice, Drňa, Šimonovce, Širkovce, Gemerské Dechtáre, Hajnáčka, Hodajovec, Gortva, Hodejov, Jesenské, Konrádovce, Čierny Potok, Gemerček, Rimavské Janovce, Husiná, Šíd.

Negatívne asociácie

Finálne vybratú lokalitu, vrátane záložnej, chce mať Slovensko už v roku 2030, do roku 2038 aj s územným rozhodnutím. Keďže náš štát je jednou z krajín, ktoré vyrábajú jadrovú energiu, vie sa o potrebe uskladňovať vyhorené jadrové palivo.

Foto: BBSK Ondrej Lunter, predseda BBSK Predseda BBSK Ondrej Lunter ukazuje dokument, ktorý si objednal Národný jadrový fond.

„Podľa aktualizovaných záväzkov Slovenskej republiky sme povinní takéto úložisko mať. Je to jedna z podmienok, aby sa jadrová energia, od ktorej sme závislí, dala považovať za čistú. Musí sa to ale robiť bezpečne a transparentne,“ pripomenul predseda BBSK.

„Ide o zásadný projekt za niekoľko miliárd eur a štátny úrad už spustil prvý proces, na ktorom majú participovať dotknuté samosprávy. Tie však z neho úplne vynechal, niektoré o ňom ani nevedeli,“ zopakoval. „V rámci verejného prerokovania ich mal informovať o tom, čo znamená, keď na ich území vznikne trvalé jadrové úložisko, aké budú dopady a aké sú riziká. Lebo keď človek počuje slová jadrový odpad, okamžite má milión negatívnych asociácií,“ zhodnotil. Štát by im to mal podľa neho vysvetliť a zároveň hovoriť o možných benefitoch.

„S tým, že tak ako to vidíme v obciach v okolí Jaslovských Bohuníc a Mochoviec, môže súvisieť príchod určitých investícií do infraštruktúry. Teda to, že nakoniec z toho občan môže aj niečo mať,“ poznamenal. O zapojenie obcí do tohto procesu kraj podľa župana žiadal už v auguste 2023. „Táto žiadosť bola zamietnutá v podstate s tým, že niekedy v ďalších fázach,“ tvrdí.

„Čo si myslel pracovník, ktorý mal na starosti tento proces, že sa stane? Keď ľudia uvidia, ako na ich území začínajú prebiehať prípravné práce, kope sa a uvažuje o vzniku osemsto metrovej jamy, kde sa bude ukladať jadrový odpad, že si povedia ako je to v pohode?“ pýta sa Lunter. „Mysleli si, že to nejako vyšumí a nikto si nič nevšimne? Jediné, čo treba, je zdvihnúť zadok, ísť za občanmi a porozprávať sa s nimi,“ doplnil.

Hra na schovávačku?

Primátor Fiľakova a tiež krajský poslanec Attila Agócs uviedol, že štát sa opäť hrá na schovávačku. „Je to téma, ktorá bude našich občanov znepokojovať,“ mieni. Pokračoval, že zároveň je predsedom cezhraničného geoparku Novohrad-Nógrád a práve vďaka tomu sa dozvedel o krokoch štátu v tejto veci.

„Obrátili sa na mňa odborníci a pýtali sa či viem, že UNESCO lokality na území tohto parku sú medzi prieskumnými lokalitami. Nechápu, ako spolu súvisia významná geologická hodnota medzinárodného významu a nejaký vrt na hlbinné úložisko jadrového odpadu,“ konštatoval Agócs. Vtedy sa o to začal zaujímať a zistil, že samosprávy sú bez informácií.

„O päť rokov bude vymedzená, z tých piatich lokalít, jedna konkrétna. Teraz je čas, kedy treba debatovať s ľuďmi a zapojiť verejnosť. Bez toho tu bude len chaos. Z vyhýbavých odpovedí sa s touto témou ďalej nepohneme,“ dodal.

Miroslava Valková, vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia BBSK priblížila, že jadrový odpad by mal byť zaliaty v hlbinnom úložisku v betónových blokoch. „Máme kolegu, ktorý má znalosti z jadrovej energetiky a povedal, že v zásade tam ide o bezpečnú činnosť,“ povedala. Problémom je podľa nej práve neinformovanosť. „Ľudia by mali vedieť, že im to prinesie aj trochu ruchu,“ podotkla.

Téme sa vo štvrtok (16. januára) venovalo aj krajské zastupiteľstvo. Poslanci prijali uznesenie, v ktorom vyzvali ministerstvá hospodárstva a životného prostredia, aby zabezpečili zákonnosť procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Župa žiada zopakovanie prerokovania, vrátane verejného, za účasti obcí, ktorých sa lokality pre hlbinné úložisko týkajú.

Foto: BBSK Attila Agócs, primátor, Fiľakovo Atila Agócs, primátor Fiľakova a zároveň krajský poslanec tvrdí, že štát sa opäť hrá na schovávačku.

Envirorezort: Nešírte paniku

Odbor komunikácie ministerstva životného prostredia reagoval, že strategické dokumenty sú prijímané podľa prísne platnej legislatívy, pričom celý proces je zverejnený na Enviroportáli.

„Proces schvaľovania strategických dokumentov je transparentný práve vďaka tomu, že sa ich návrhy uverejňujú na dostupných portáloch. Tým nie je nikomu bránené, aby sa zapojil do tohto procesu,“ podčiarkol rezort. Pokračoval, že tak, ako pri všetkých ostatných konaniach, bude vyhodnocovať všetky relevantné námietky a vysporiada sa s nimi podľa platných zákonov.

„Na druhej strane je zrejmé, že ak Slovenská republika chce prevádzkovať jadrové elektrárne, musí mať vybudované aj úložisko jadrového odpadu. Preto vyzývame všetkých dotknutých, aby nešírili o danej téme žiadne nepodložené a vymyslené tvrdenia či bezdôvodnú paniku,“ uzavrel odbor komunikácie.

O stanovisko sme požiadali aj ministerstvo hospodárstva. „Je potrebné rozlíšiť samotný proces výberu miesta pre výstavbu hlbinného úložiska a proces aktualizácie Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike (Program), ktorý aktuálne prebieha,“ uviedla hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík. Zároveň podotkla, že aktualizácia SEA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie) procesu tohto Programu prebieha od mája 2023.

„V rámci neho sa posudzuje návrh a harmonogram krokov potrebných k výstavbe hlbinného úložiska, ale nie priamo výber samotnej lokality,“ ozrejmila Pavlusík. „Ak sa na základe zvolených parametrov v budúcnosti rozhodne o vhodnosti niektorej z nich, do povoľovacieho procesu budú štandardným spôsobom zapojené aj dotknuté obce,“ tvrdí. Objasnila, že ak bude hlbinné úložisko riešené v územnom pláne, prebehne k nemu osobitný SEA proces na miestnej úrovni.

„Súčasťou krokov, s ktorými počíta harmonogram prípravy úložiska v aktualizácii Programu, sú pre roky 2025 – 2030 komunikácia s verejnosťou vo vytypovaných lokalitách a geologický prieskum životného prostredia perspektívnych lokalít. Jeho súčasťou je aj hodnotenie vplyvu plánovaných aktivít na životné prostredie,“ doplnila hovorkyňa.