Malé mestečko na východe sa spamätáva z tragédie v škole. Celý región je v šoku, komentuje starosta

„Dnes máme nariadené riaditeľské voľno, základná škola aj gymnázium. Sú tu intervenčné tímy, pripravujeme koordináciu, aby tí študenti, ktorí boli svedkami incidentu, prešli nejakým poradenstvom. Budú pracovať s tými žiakmi, zhodnotia, v akom sú stave, pretože si prešli obrovskou traumou a od toho bude závisieť, aký bude ďalší postup,“ priblížil Kurňava.

Osobne do kontaktu so študentom, ktorý je podozrivý z útoku, nikdy neprišiel, keďže nemá v meste trvalý pobyt. Potvrdil však, že mladík mal individuálny študijný plán a nechodil do školy pravidelne. „Stalo sa to v triede tretiakov, kde bola jedna obeť a ďalšia obeť, pani zástupkyňa, bola vo svojej kancelárii v riaditeľni,“ dodal primátor.

Pripomenul, že Spišská Stará Ves je malé mesto, Zamagurie je pokojný región a doteraz sa tam takáto tragédia neodohrala. „Stále je to šok, nielen pre nás, ale aj susedné obce, keďže jedna obeť bola z Matiašoviec a ďalšia zo Spišských Hanušoviec, a tá zranená študentka, ktorá je v nemocnici, je zo Spišskej Starej Vsi, takže sa to dotýka celého regiónu,“ uzavrel Kurňava.

Robert Fico na tlačovej konferencii v Prešove vyjadril ľútosť a sústrasť nad útokom v Spišskej Starej Vsi.

„Chcem zaželať zranenej študentke, aby všetko zvládla tak, že sa čo najskôr vráti z nemocnice domov.“ Dodal, že podľa dostupných hodnotení malo ísť o osobné zlyhania mladého človeka, ktorý prežíval niečo zložité.

K útoku v škole došlo pred 13.00 h, podozrivý študent následne ušiel do blízkych lesov. Polícii sa ho podarilo zadržať asi o hodinu. Policajný prezident Ľubomír Solák vo štvrtok uviedol, že po útoku bolo viac ľahko zranených osôb, ich počet ale nespresnil. Mladík nie je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku „nepopísaný list papiera“. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, aký trest mu hrozí, keďže právna kvalifikácia skutku zatiaľ nie je definitívne uzavretá. Pracuje sa s kvalifikáciou obzvlášť závažného zločinu vraždy a nevylúčil ani úkladnú vraždu. Motív páchateľa bude predmetom vyšetrovania.

