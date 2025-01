Ikonický mestský hotel postavil otec svetoznámeho architekta. Teraz získava nový šmrnc, prespali tam už prvé celebrity

Hotel Ďumbier v Brezne Video Zdroj: TV Pravda

Krásna budova v secesnom štýle zdobí metropolu Horehronia od roku 1910. V centre mesta ju postavil Juraj Hudec, otec architekta Ladislava Hudeca. Práve po tomto banskobystrickom rodákovi zostala v rôznych kútoch sveta výrazná stopa v podobe množstva výškových objektov a iných pozoruhodných stavieb. Ako svetoznámy architekt sa dostal do povedomia najmä v čínskom Šanghaji, kde postavil prvý ázijský mrakodrap.

Brezniansky Ďumbier hneď od svojho vzniku fungoval ako mestský hotel a tak je to dodnes. Hoci zažil svetové vojny, nikdy ho nezasiahla žiadna bomba. V búrlivých deväťdesiatych rokoch ho vraj často navštevoval mafiánsky boss Mikuláš Černák so svojimi kumpánmi. Miestni však tvrdia, že to nie je až taká pravdivá informácia. Ľudia z podsvetia sa podľa nich stretávali skôr vo vedľajšom podniku.

Primátor Brezna Tomáš Abel hovorí, že Ďumbier bol vždy centrom spoločenského života v ich meste. „Konali sa tu svadby, stužkové, rôzne bály, plesy a mnohé rodinné oslavy,“ vymenoval udalosti, pri ktorých sa tam domáci stretávali. „Pravidelne sa tu robievali aj poobedňajšie čaje o piatej, hrávala tu živá hudba, organizovali sa zábavy,“ pripomenul. Samozrejme, hotel prešiel rôznymi podobami.

„Niekedy v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa pristavala aj jeho novšia časť. Momentálne sa ale nachádzame v starej časti, teda v tej, ktorú staval ešte pán Hudec,“ povedal nám primátor uprostred jednej z obnovených miestností. Objasnil, že celý objekt bol úplne na začiatku naprojektovaný budapeštianskymi architektmi. Neskôr sa, v rôznych obdobiach, zapájali najmä miestni projektanti. Od osemdesiatych rokov ale výraznejšími opravami neprešiel. Rekonštruované boli jedine hlavná sála a kuchyňa pri jedálni.

„Pred tromi rokmi sme hotel prebrali od podnikateľského subjektu, ktorý ho mal v nájme. Stále bol ale vo vlastníctve mesta,“ ozrejmil Abel. Vysvetlil, že súkromník ho prevádzkoval celú dekádu a napriek tomu, že potom mala samospráva záujemcov aj o jeho kúpu, rozhodli sa ponechať si ho. „Aby opäť ožil a slúžil našim obyvateľom či návštevníkom ďalšie desiatky rokov,“ podotkol.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ďumbier, hotel, Brezno Hotel Ďumbier je ozdobou centra Brezna. Mesto mu rekonštrukciou prinavracia dávny lesk.

Prvá noc patrila Dubasovej

Pre obnovu sa samospráva rozhodla z jednoduchého dôvodu. „Sčasti ide o národnú kultúrnu pamiatku. Je to rohová budova na námestí, ktorá je jeho ozdobou. Bolo by hriechom a trošku aj hanbou, keby sme to nechali napospas ďalej chátrať,“ zdôvodnil primátor. Na to, ako táto dominanta vyzerá, vraj predtým počúvali množstvo negatívnych ohlasov a zaznamenávali veľa sťažností nielen na vzhľad, ale aj služby. Aj preto sa vedenie mesta rozhodlo nepredĺžiť nájomnú zmluvu a zobrať to do vlastných rúk.

Keďže ide o veľkú investíciu, ktorá len v prvej fáze stála 700-tisíc eur, mesto robí kroky v tejto veci postupne. Náklady čerpalo z vlastných zdrojov, pričom zapájalo aj vlastné spoločnosti ako Lesy mesta Brezno či technické služby. V rámci stavebných úprav využívali miestne firmy. Nie je vylúčené, že v budúcnosti sa radnica bude uchádzať aj o možnosti dotácií.

„Prioritne sme sa teraz zamerali na poskytovanie čo najlepších služieb či už v oblasti gastronómie v rámci á la carte alebo obedových menu,“ pokračoval primátor. „Od zrekonštruovania jedálne nám denný počet stravníkov stúpol z päťdesiat na viac ako dvesto. Samozrejme, snažíme sa poskytovať kvalitné služby pri rôznych spoločenských podujatiach,“ podčiarkol.

Aktuálne ukončili rekonštrukciu tretieho podlažia s ôsmimi izbami – z nich sú tri dvojizbové apartmány, jeden jednoizbový, ďalší prezidentský a štyri jednoizbové. „Snažili sme sa to robiť v dobovom štýle tak, ako sme to robili aj pri obnove vonkajšej fasády a výmene okien – v spolupráci s pamiatkovým úradom, aby sme dodržali secesný štýl,“ poznamenal s tým, že rovnako postupovali aj v interiéri.

V starej historickej časti budovy chcú pokračovať druhým podlažím, konferenčnou miestnosťou a klubovým priestorom pre pánov (lobby bar), keďže naň evidujú požiadavku od miestnych. Pribudnúť má aj klasické wellness centrum so saunami, vírivkami a menším bazénom. Ten je však zatiaľ otázny – zariadia sa podľa toho, ako im to vyjde v rámci projekcie a priestorových možností. Plánujú tiež vybudovanie nového výťahu, ktorý tam nikdy predtým nebol.

„Chceme, aby mal hotel jednotný rukopis, takže denne to má pod dohľadom mestský architekt Milan Macuľa, ktorý to prevzal po svojej prechodkyni Barbore Halásovej. Sme radi, že výsledok je už v súčasnosti viditeľný. Tí, čo si to tu už obzreli a vyskúšali, nám adresovali pozitívne odozvy,“ tvrdí Abel. Spomenul pritom prvých hostí ubytovaných v prezidentskom apartmáne.

„Mali sme tu už pár celebritných návštevníkov. Napríklad speváčku Beátku Dubasovú, ktorá tu mala právo prvej noci,“ zažartoval. Neskôr tam ubytovali aj moderátora Marcela Forgáča. „Obidvaja sa tu, podľa ich slov, cítili veľmi dobre,“ usmial sa primátor. „V týchto dňoch už ideme do spolupráce s najväčšími predajcami ubytovacích služieb, takže začíname ich predávať aj oficiálne,“ konštatoval.

Nie je to bežné

Celková ubytovacia kapacita hotela jej podľa jeho riaditeľa Richarda Višňovského 58 lôžok, z nich 22 je v zrekonštruovaných apartmánoch. Zdôraznil, že postupne prejdú premenou všetky, zároveň pribudne aj ďalších zhruba dvadsať. Primátor verí, že kompletne to stihnú do dvoch rokov. Aktuálne nevie odhadnúť, na koľko sa vyšplhajú celkové náklady, no predpokladá, že by sa mohli „zmestiť“ do troch miliónov eur.

Višňovský má bohaté hotelierske skúsenosti z celého Slovenska aj zahraničia. „V tomto prostredí sa pohybujem od svojich pätnástich rokov,“ prezradil. Ostatnú dekádu riadil hotely vo viacerých mestách, v Brezne šéfuje rok a pol.

„Potenciál Ďumbiera je veľký, keďže sa nachádza v srdci Horehronia, kde to pulzuje turistickým ruchom,“ hovorí Višňovský. „Všade naokolo sú zaujímavosti a lyžiarske strediská. Špecifický je náš hotel aj v tom, že cez deň viete ísť, len pár minút odtiaľto, lyžovať a potom sa vrátiť do ruchu mesta. Zažiť ním organizované akcie a potom pešo prejsť cez ulicu do ubytovania,“ priblížil riaditeľ.

Ceny za noc vo vynovených apartmánoch sa podľa neho budú pohybovať, pri obsadení dvomi osobami, od 90 do 150 eur. „V závislosti od typu izieb, samozrejme aj sezónnosti,“ spresnil. Doplnil, že v hoteli pracuje 22 zamestnancov.

Abel pripomenul, že skúsenosti tam získavajú aj študenti tamojšej hotelovej akadémie. „Takto môžu naše deti, z Brezna a Horehronia, praxovať v kvalitnom zariadení. Preberali sme to tu s dvomi hviezdičkami, no naším cieľom sú štyri plus, s ktorých vedením má skúsenosti práve súčasný riaditeľ,“ povedal. Spomínanú úroveň plánujú docieliť, vďaka rekonštrukcii, v krátkej dobe. „Na štyri hviezdičky to chceme dotiahnuť už v tomto roku,“ uzavrel.

Prevádzkovanie mestských hotelov nie je bežné, čo Pravde potvrdil aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik. „Nie je to typická vec, že by mestá vlastnili a prevádzkovali takéto zariadenia. Skôr je to možné vidieť v kúpeľných mestečkách. V každom prípade som rád a gratulujem Breznu k takejto úžasnej aktivite. Držím mu palce – určite to bude vyhľadávané miesto pre ľudí, ktorí navštívia Horehronie,“ mieni Božik.