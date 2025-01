Bežkovanie ako v rozprávke alebo medzi panelákmi rušného mesta. Ktorú trať by ste si vybrali?

Divoký horský terén s vyhliadkami či štadióny ponúkajú možnosť užiť si bežkovanie naplno. Kritická situácia so snehom donedávna nepriala prírodným podmienkam, no teraz sa to zmenilo. Na Čertovici konečne mohli otvoriť sezónu, ktorá počas víkendov priláka do tisíc nadšencov. Banská Bystrica zase ponúka špeciálny areál, kde sa môžu vyšantiť nielen nadšenci tohto lyžiarskeho športu, ale tiež sánkari. V najvyťaženejších dňoch to tam „praská vo švíkoch“.