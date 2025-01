Takýmto svetelným parkom sa môžu pochváliť na východe Slovenska. Veľa ľudí ho nepozná, no zábery ukážu jeho krásu

Svetelný park Story of Lights v Košiciach v areáli Anička je otvorený do 2. februára v čase od 16.00-21.00 hod. počas celého týždňa. Park je tematicky venovaný deťom. Rozsvecuje ho 200-tisíc LED svetiel, tešiť sa môžete na svetelný labyrint s hradom, 4-metrového jeleňa, perníkovú chalúpku a 4-metrový hríb, ktorý slúži ako vstupná brána do ďalšej časti expozície. „Vychutnajte si výstavu, kým sa ešte dá. Naozaj stojí za to,“ odporučila naša mReportérka Natália.