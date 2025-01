Lunter vyzval Šimkovičovú, aby prestala likvidovať kultúru. Pridal sa k nemu aj Malatinec a šéfovia krajských inštitúcií

Predseda BBSK Ondrej Lunter: Šimkovičová ničí kultúru v regiónoch Video Zdroj: TASR

Nový štatút, o ktorom má Rada Fondu na podporu umenia rozhodovať v stredu (29. 1.), znamená podľa vedenia BBSK praktickú likvidáciu regionálnej kultúry na celom Slovensku. Kraj prízvukuje, že sa to nedotkne len nezriadenej kultúry, ale aj tradičných inštitúcií ako múzeá, galérie, knižnice, divadlá či osvetové strediská.

„Po faktickej likvidácii Slovenskej národnej galérie v priamom prenose sledujeme aj likvidáciu organizácií zriadených krajmi či mestami,“ povedal predseda Banskobystrickej župy Ondrej Lunter. „Naši riaditelia a riaditeľky robia svoju prácu zodpovedne, s nadšením a pre verejné dobro. Pani ministerku chcem vyzvať, aby prestala s nezmyselnými zmenami a likvidáciou slovenskej kultúry,“ podčiarkol.

Čítajte aj Dá sa zabrániť krvavým útokom v školách? Achillovou pätou je osobný spis žiaka, PS navrhuje návrat k starej praxi

„Minister má slúžiť a politici zlepšovať život. Ak nedokážu prichádzať s návrhmi, akým spôsobom to dosiahnuť, nech aspoň neprichádzajú s takými, ktoré vytvárajú problémy,“ pokračoval Lunter. „Máme padajúce mosty, rozpadávajúcu sieť ambulancií, problém postarať sa o seniorov, no miesto toho, aby sme sa venovali reálnym problémom, sledujeme absurdity,“ zhodnotil.

Ocitnú sa vo vzduchoprázdne

S Lunterom súhlasí aj poslanec slovenského parlamentu Roman Malatinec (Hlas), ktorý je zároveň podpredsedom BBSK pre kultúru. „Náš kraj je výkladnou skriňou kultúry. Podporujeme všetky druhy umenia bez ohľadu na žáner a formu. Som presvedčený, že takto by to malo fungovať,“ hovorí.

„Zákon, ktorý bol prijatý, nie je dobrý a ja chcem, aby sme začali konštruktívny dialóg a túto chybu napravili. Situácia v FPU je dlhodobo neudržateľná a ak sa schváli nový štatút, neudržíme ani kultúru v našich regiónoch,“ tvrdí Malatinec. Je presvedčený, že v spoločnosti sa treba vrátiť ku komunikácii. „Tak ako to robíme my v BBSK so všetkými kultúrnymi inštitúciami, pričom vytvárame hodnoty pre celú spoločnosť tohto kraja a jeho návštevníkov,“ poznamenal.

Foto: BBSK Roman Malatinec, poslanec, Hlas Parlamentný poslanec Roman Malatinec (Hlas) zdôrazňuje potrebu konštruktívneho dialógu.

Debatovať s inštitúciami sa podľa Malatinca oplatí, tiež počúvať ich názory a nápady, ktoré sa dajú zrealizovať. Vzápätí argumentoval, v čom je problém. „Schválili sme zákon o FPU, kde sú zadefinované všetky oblasti umenia, ktoré majú byť podporované. Ak zajtra Rada fondu schváli štatút, ktorý neobsahuje všetky druhy umenia zadefinované v zákone, zrazu sa niektoré ocitnú vo vzduchoprázdne,“ zdôraznil.

Ak sa spôsob práce fondu nezmení, Malatinec je presvedčený, že sa začnú ozývať aj iné kraje. „Lebo my zabezpečujeme mzdy, energie, zázemie pre zamestnancov a činnosť týchto inštitúcií. Ak má štát jasnú kultúrnu politiku, musí podporovať tieto oblasti,“ doplnil.

Fatálne dôsledky

Župa konštatovala, že v dôsledku nefunkčnosti FPU už dnes nemôžu múzeá a galérie nadobúdať ani reštaurovať exponáty, čo môže viesť k ich nenávratnému poškodeniu. Meškanie rozhodnutí a absencia komunikácie tiež narúšajú plánovanie projektov a spoluprácu. Chýbajúca podpora fondu môže viesť k zániku podujatí regionálnej kultúry a v podstate úplne zlikvidovať činnosti osvetových stredísk.

„Za viac ako dvadsať rokov pôsobenia v oblasti kultúry si nepamätám situáciu podobnú tejto,“ hovorí riaditeľka Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici Tatiana Salajová. „Následkom je totálna stagnácia rozvoja kultúry, likvidácia priestoru pre umelcov, umelecké kolektívy a pre ich tvorbu,“ ozrejmila. Komplikuje sa tak tiež sprostredkovanie ich práce širokej verejnosti a ďalším generáciám.

Čítajte aj Videli ste ich? Zúfalý otec hľadá svoje maličké deti: Som od nich drasticky odrezaný, trhá mi to srdce

Dotácie z FPU tvoria aj podstatnú časť financovania na obnovu knižničného fondu, upozorňuje BBSK. Ich absencia vedie k znižovaniu dostupnosti odbornej literatúry, čím sa ohrozuje vzdelávanie a rovnaký prístup k informáciám. Knižniciam tiež hrozí, že nebudú viac schopné plniť svoju komunitnú funkciu a organizovať napríklad podujatia pre deti a mládež.

V ohrození je aj umelecká činnosť divadiel či významné festivaly ako Bábkarská Bystrica či Zámocké hry zvolenské. „Takto to nesmie ďalej pokračovať. FPU je prakticky jediný nástroj, ktorým vláda podporuje kultúru v krajine. Jeho nečinnosť a zle nastavené pravidlá môžu mať fatálne dôsledky pre rozvoj kultúry v regiónoch a ohroziť bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska,“ uzavrel Lunter.

O reakciu sme požiadali aj ministerstvo kultúry, na odpoveď čakáme.