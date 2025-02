Unikátne jazierka ponúkajú kúpanie v termálnych vodách zadarmo. Nájdete ich v nádhernej prírode

Ako úžasný zážitok opisujú viacerí ľudia kúpanie sa v minerálnej vode, ktorú v Liptovskom Jáne všetci poznajú pod názvom Kaďa. Toto čarovné miesto sa nachádza na konci obce, pričom zhruba sto metrov odtiaľ, v blízkosti kostola, je možné parkovať. Kúsok za dedinou je ďalšie parkovisko, od ktorého vedie asfaltový chodník pre peších – voda je odtiaľ vzdialená do tristo metrov. Kúpanie je síce zadarmo, no obidve spomínané parkoviská sú spoplatnené.

Voda v Kadi je mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, silne uhličitá, vápenato-horečnatá, hypotonická. Pomáha vraj pri reumatických či kožných chorobách, ochoreniach ženských orgánov a pohybového ústrojenstva. Hovorí sa, že jej liečivú moc ľudia objavili náhodne, keď tam miestne žienky močili konope s veľkou radosťou a čoraz častejšie. Na blahodarné účinky prameňa, vďaka ktorému sa cítili mladšie a vydržali dlhšie tancovať, nedali dopustiť. Okrem toho im prinášala úľavu aj pri reume a bolesti kĺbov, ktoré po pravidelnom užívaní zázračnej tekutiny mizli.

Zdravie a romantika

Starosta obce Liptovský Ján Roman Vajs Pravde potvrdil, že záujem o toto miesto je enormný. „Mnohí sa tam kúpavajú aj do druhej v noci. V lete v tej lokalite evidujeme denne dvesto ľudí, teraz v zime zhruba tridsať,“ povedal. Ozrejmil, že tamojšia voda má 24 stupňov a vyhľadávajú ju nielen Slováci, ale aj zahraniční turisti.

„Okrem iných atrakcií priamo v obci či okolí nás teší, že ľuďom, ktorí sú tu ubytovaní, máme čo ponúknuť,“ poznamenal Vajs. „Hneď vedľa, pod altánkom, máme aj pitný premeň Teplica,“ upozornil. Voda z tohto zdroja obsahuje najmä sírany, vápnik, horčík a železo. Prameň s teplotou 20 stupňov upravil ešte v roku 1986 vtedajší miestny národný výbor.

Kaďu si väčšina ľudí pochvaľuje s tým, že kúpanie v nej ponúka jedinečnú atmosféru a romantiku. Mnohí oceňujú fakt, že minerálnu vodu si môžu nabrať aj do fľaše – zo spomínanej Teplice. Niektorým však nevyhovuje teplota vody, ktorú v zime považujú za nedostatočnú, lebo po ponorení do nej pôsobí chladivo. Ďalší však reagujú, že to chce len trpezlivosť. „Po vhupnutí do nej treba chvíľu počkať a postupne sa zahreje celé telo,“ radia fanúšikovia tejto atrakcie.

Kalameny masovo vyhľadávajú turisti Video TV Pravda / Zdroj: TV Pravda

Na Liptove je aj ďalší populárny prameň ponúkajúci kúpanie v termálnej vode. Nachádza sa osemsto metrov za obcou Kalameny, v blízkosti sa nachádza platené parkovisko. Celoročná teplota tohto jazierka je 33 stupňov. Vzniklo tam, v rámci prieskumného vrtu v hĺbke päťsto metrov, v roku 2000. Odvtedy tam vyviera voda, ktorú masovo vyhľadávajú turisti aj spoza našich hraníc. Účinky má podobné ako termálna voda v susedných Lúčkach. Je vhodná na ženské problémy, no najmä na ochorenia pohybového aparátu. Obsahuje vápnik, horčík a síru.

„Teraz v zime sem prichádza asi päťdesiat ľudí denne, no v lete minimálne dvesto,“ hovorí kalamenský starosta Juraj Markovič. „Obec to tam pred pár rokmi zrevitalizovala, lebo predtým to vyzeralo ako vybagrovaná jama,“ priblížil. Predtým blatisté brehy obložili prírodnými kameňmi a dno vysypali guľatým štrkom. Zároveň tam umiestnili mobilné toalety a opravili príjazdovú cestu. Do obnovy vtedy samospráva investovala 37-tisíc eur zo svojho rozpočtu.

Čítajte aj Lunter vyzval Šimkovičovú, aby prestala likvidovať kultúru. Pridal sa k nemu aj Malatinec a šéfovia krajských inštitúcií

„Teraz tam pribudla aj prezliekareň,“ podotkol Markovič. On sám vraj túto atrakciu tiež rád využíva. „Ale iba v zime, keď poriadne mrzne a všetko je zasnežené. Okrem toho uprednostňujem komornejšiu atmosféru. V lete je tam vždy veľa ľudí,“ uzavrel.

Chcelo by to investora

Termálny prameň v žarnovickej časti Lukavica tiež ponúka liečivú vodu s teplotou 35 stupňov. Objavený bol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď sa tam robil geologický prieskum v súvislosti s baňami v neďalekej obci Hodruša-Hámre. Zdroj tejto unikátnej vody je najintenzívnejší v hĺbke 792 metrov, za sekundu z neho vytečie desať litrov.

Vrt potom mali oficiálne zapečatiť, no nikdy k tomu nedošlo. Postupne sa z neho stala atrakcia vyhľadávaná verejnosťou. V minulosti ho navštevovali mnohí domáci, ale aj cezpoľní, ktorí o tomto mieste vedeli. Žarnovičan Jozef tam pred rokmi chodieval niekoľkokrát týždenne.

Čítajte aj Videli ste ich? Zúfalý otec hľadá svoje maličké deti: Som od nich drasticky odrezaný, trhá mi to srdce

„Táto voda lieči kožné choroby a dobre vplýva aj na pohybové ústrojenstvo. Má presne také účinky, ako termálny prameň v Dudinciach,“ povedal nám pred viac ako dekádou, keď sme ho zastihli priamo v lukavickom kúpeli. Zázračnej sile prameňa veril natoľko, že z neho aj pil. „Pri bolestiach kĺbov využívam aj bahno, ktoré sa nachádza na dne. Natriem sa ním a prináša mi to úľavu,“ doplnil.

Primátorka Žarnovice Alena Kažimírová uviedla, že piť z tohto zdroja určite neodporúča, no niektorí miestni tento teplý prameň vyhľadávajú na kúpanie aj v súčasnosti. „Dokonca prichádzajú tiež ľudia z väčšej diaľky, ktorí o ňom počuli. Dostal sa k nim chýr, že je to tam pekné a v tej vode je zlato. Nie je to tam ale udržiavané tak, ako si možno predstavovali,“ povedala.

Problémom je, že pozemky, na ktorých prameň vyviera, patria súkromným vlastníkom. „Samospráva by teda do toho nemala zasahovať. Údržba je tam skôr o ochote nejakých dobrovoľníkov,“ objasnila. Dodala, že na skultúrnenie tejto lokality by musel prísť investor, ktorý by dotknuté pozemky vykúpil a urobil nejaký projekt.