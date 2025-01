Nehorázna drzosť: Zlodeji ukradli dom na kolesách, ťahali ho za sebou a šesťdesiatkou „frčali“ k poľským hraniciam

Ukradnutý dom na kolesách Video Zdroj: TV Pravda

Lenka Peláková sa predajom mobilných domov a karavanov zaoberá päť rokov, no za celý ten čas bizarnejšiu situáciu, ako v utorok (28. 1.) podvečer, ešte nezažila. Teraz sa nad tým už aj zasmeje, no v osudný deň jej poriadne stúpol adrenalín.

„Pri frekventovanej hlavnej ceste vo Veličnej (okr. Dolný Kubín) sme mali vystavený domček s bilbordom hlásajúcim, že je na predaj,“ hovorí. Na jej veľké prekvapenie jej zrazu volala kamarátka a pýtala sa, kedy ho stihla predať.

„Pred desiatimi minútami vraj videla, ako ho nejakí ľudia zapínali a niekam s ním odišli. Zhrozená som odvetila, že nikomu som ho nepredala. Zároveň som ju poprosila, aby sa rýchlo otočila a išla sa tam ešte pozrieť. V tom čase som bola doma – tiež som teda okamžite sadla do auta a vyrazila pátrať,“ priblížila. Po príchode na miesto zistili, že domček tam naozaj nie je. Vybrali sa teda hľadať ho.

Sledovala ich v kolóne

Obidve sa dohodli, že každá to pôjde skontrolovať iným smerom. „Jedna na Tvrdošín a druhá na Kubín,“ pokračovala Peláková. „Volala som hneď aj známemu, aby na sociálnych sieťach zverejnil, že pátrame po domčeku na kolesách. Správa o tom sa šírila a ľudia začali reagovať. Jedným z nich bol aj pumpár z Dolného Kubína, lebo na tamojšej čerpacej stanici sa zlodeji zastavili dofúkať kolesá ukradnutého domčeka,“ priblížila. Takto už teda mali predstavu, kde sa asi zlodeji nachádzajú.

Samozrejme, majiteľka kontaktovala aj políciu. Ozrejmila, že drevený domček s rozmermi šesť krát tri metre má hodnotu 12-tisíc eur. V jeho interiéri sú tri menšie izby (bez výbavy), sociálne zariadenie a predpríprava na kuchyňu. „My to bežne zvykneme klientom dopraviť objednaným kamiónom. Len tak po ceste s tým určite nechodíme. Vedeli sme, že s takou opachou zrejme nebudú veľmi ďaleko a tak sa aj stalo,“ poznamenala.

Pri pátraní sa majiteľka dostala do kolóny, ktorá sa na ceste tvorila práve kvôli zlodejom a jej domu. „Ťahal ho za sebou biely Volkswagen. Za ním ho sprevádzal červený Seat so štyrmi blikajúcimi smerovkami. Napriek všetkému išli pomerne rýchlo – po rovnej ceste šesťdesiatkou,“ vysvetlila. Pripomenula, že išlo o nebezpečnú situáciu nielen kvôli rozmerom, ale aj neosvetlenému kradnutému objektu. „Našťastie sa nikomu nič nestalo,“ konštatovala.

Foto: archív Lenky Pelákovej Lenka Peláková, mobilný domček Lenka Peláková aj jej mobilný domček, ktorý zlodeji ťahali, na jeho kolesách, po hlavných cestných ťahoch.

Keďže im bola v pätách, informovala políciu, ktorým smerom idú. „Na základe toho ich už vo Vasiľove (okr. Námestovo) čakala hliadka. Od času zmiznutia do dolapenia to trvalo niečo viac ako hodinu, takže dlho na úteku neboli. Dohnali sme ich už po zotmení, krátko po sedemnástej hodine,“ objasnila.

Objednávka zo zahraničia?

Majiteľka celý čas nechýbala ani pri kontrole „pirátov“ policajtmi. Biele auto šoféroval muž – zhruba tridsiatnik a červený Seat mladá dvadsiatnička. „Najskôr od nich pýtali doklady od prepravovaného nákladu. Samozrejme, nič také nemali,“ podotkla.

Vodič Volkswagenu tvrdil, že on je iba prepravca. Vraj mu len zavolal nejaký pán zo zahraničia, z Česka, že to má prepraviť – s tým, že všetko je vybavené a zaplatené. Poslal ho na určené miesto a odtiaľ mal domček doviezť k poľským hraniciam do Novote (okr. Námestovo).

Foto: archív Lenky Pelákovej mobilný dom, zlodeji, Orava Z koriste sa „piráti“ dlho netešili – stopli ich policajti.

Tejto verzii majiteľka dokáže uveriť len ťažko. „Možno ten dom nebol určený pre nich, ale zrejme vedeli, že to nie je čisté. Veď k tomu nemali žiadne dokumenty, pričom sa nestretli s majiteľom, teda so mnou, ani s človekom, ktorý ho kúpil,“ zhodnotila. „Nemali ani kľúče od neho. Tvrdili, že im to prišlo normálne, ale bez akejkoľvek asistencie predávajúceho je to neuveriteľné,“ mieni.

Keď bolo po všetkom, domček si vlastníčka dala odviezť späť odťahovou službou. „Naložili sme ho, zaplatili prepravu a išli domov – zložiť do nášho areálu. Stálo nás to 240 eur, čo je minimálna škoda, ale ten adrenalín tiež nie je sranda,“ povedala. Keby to vraj osobne nezažila, neverila by, že také niečo sa môže stať. Či vôbec ešte niekedy domček vystaví ako predtým, si vraj teraz dobre rozmyslí.

Foto: archív Lenky Pelákovej odťahovka, mobilný domček Odťahová služba prepravila ukradnutý dom späť do obce Veličná.

Polícia sa prípadom stále intenzívne zaoberá, no nič konkrétne zatiaľ prezradiť nechce. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme poskytovať bližšie informácie,“ uviedla žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.