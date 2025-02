V strednej Európe nemá Rooseveltka konkurenciu. Má najviac „robotov“, ktorými naraz operuje vo viacerých sálach

Nový prístroj za milióny eur je pre špičkové pracovisko robotickej chirurgie banskobystrickej Rooseveltovej nemocnice obrovským prínosom. Nie je prvý a veria, že ani posledný, ktorý získali. Najčastejšie je využívaný pri liečbe nádorových ochorení. K pacientom je šetrnejší, oveľa rýchlejšie sa regenerujú. Vo „forme“ sú do dvoch týždňov, no domov odchádzajú už na tretí deň po zákroku.

Vo svojej „stajni“ má banskobystrická nemocnica už tretí robotický systém da Vinci – stala sa tak prvým Centrom robotickej chirurgie v strednej Európe s takýmto počtom prístrojov. Benefity to neprináša len pacientom, ale aj odbornej obci.

Najnovší z „robotov“ vyskúšali v pondelok (3. februára), pričom v tamojšom centre prebiehali simultánne až tri roboticky asistované operácie v odbornostiach chirurgia, urológia a gynekológia. Moderné stroje teda nasadili v plnom počte, pričom celý proces bolo možné sledovať na veľkej obrazovke.

Priamo z operačnej sály prišiel medzi novinárov prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky Rooseveltovej nemocnice Karol Dókuš. Zákrok pacientky podľa neho prebiehal hladko, pričom si pochvaľoval nového pomocníka.

„Je to nástroj, ktorý v našom odbore používame pri celom spektre ochorení. Samozrejme, dominujú onkologické, ale vypichol by som aj hlbokú infiltrujúcu endometriózu, pri ktorej nám pomáha zvládať ťažké stavy,“ reagoval Dókuš. „Je to minimálne invazívny prístup s rýchlejšou rekonvalescenciou a menšou bolestivosťou. Môžem to len vrelo odporúčať,“ dodal.

Zameraní na excelentnosť

Vedúci tamojšieho centra Vladimír Baláž uviedol, že najnovší systém da Vinci má duálnu konzolu, čím je oveľa univerzálnejší a flexibilnejší. Ramená robota a nástroje, ktoré sú na nich umiestnené, umožňujú operatérovi ešte väčší rozsah pohybu a tým operácie vo všetkých kvadrantoch brušnej dutiny bez potreby ich prestavenia. Zároveň systém spolupracuje s operačným stolom, ktorý sa prispôsobí potrebnej polohe. Vďaka novinke plánujú rozšírenie spektra operácií o hrudníkovú, bariatrickú a hepato-pankreaticko-biliárnu chirurgiu.

„S tromi systémami sme schopní vykonávať operácie naraz na troch operačných sálach v rôznych odbornostiach. To znamená lepšiu dostupnosť šetrnej chirurgickej liečby a rozšírenie spektra vykonávaných zákrokov,“ povedal Baláž. „Naše centrum je zamerané na excelentronsť. Pre nás je výsledok liečby pacienta a jeho bezpečnosť na prvom mieste,“ hovorí.

„Ďalšími piliermi sú vzdelávanie, veda, výskum a publikovanie našich výsledkov na odborných fórach. Sústavne sledujeme ekonomické výsledky a efektivitu využívania systémov,“ podčiarkol pripomínajúc, že ich výsledky sú porovnateľné s najlepšími pracoviskami v Európe.

„Hneď sme začali ako multidisciplinárne centrum. Operovali sme najmä urológiu – celosvetovo vlastne začal fungovať robotický systém pre zle dostupné karcinómy prostaty,“ vysvetlil Baláž. „Ďalšie zákroky zahŕňajú chirurgiu, gynekológiu, nádory hlavy a krku. Ideme rozširovať a dúfam, že už budúci mesiac budeme mať prvé výkony na hepato-pankreaticko-biliárnej chirurgii,“ poznamenal.

Je rád, že pacientom môžu aj v ťažkých časoch prinášať dobré správy. „Keď sa im zistí nádor v malom rozsahu, odstráni sa, ak sa dá, čo najšetrnejším výkonom,“ podotkol. Rehabilitácia je tak vďaka tomu výrazne kratšia ako v minulosti. Pacienti sú po zákroku schopní do dvoch týždňov plne pracovať. V nemocnici sa pritom zdržia len tri dni. „Pri inak platenom a organizovanom zdravotníctve to v zásade vieme robiť ako jednodňovú chirurgiu. Číže pacient príde, odoperujeme ho a môže ísť domov,“ konštatoval Baláž.

„Nechcem byť hrubý, ale boli časy, keď sme do pacienta strčili obidve ruky, operovali sme hmatom a niečo vytiahli ako nejakí kaukliari na Filipínach. Tu všetko vidíme v 3D rozlíšení, s vysokou presnosťou. Nepoškodzuje to tkanivá okolo, čo je veľmi dôležité,“ uzavrel.

Školia aj cudzincov

Ako všetko v medicíne, aj da Vinci je drahá záležitosť. Vo svete je stanovený limit na 250 operácií ročne, aby sa vyvážili náklady v rámci odpisov. V Banskej Bystrici už teraz robia, pri každom systéme, 400 operácií ročne. Ekonomická efektivita je podľa vedenia zaručená.

Najnovší „prírastok“ stál Rooseveltku, v rámci celého verejného obstarávania, 5 miliónov eur. Z toho samotný prístroj je v hodnote zhruba 2 milióny eur. Zvyšok tvorí rámcová zmluva na päť rokov výkonu – to znamená, že už objednávajú všetky inštrumenty, ktoré k tomu potrebujú.

„V celkovej hodnote tej zákazky zohráva významnú rolu aj servis vrátane inštrumentov. V zásade sa používajú tri ramená, no podľa toho, o aký výkon ide, ich môžeme používať aj menej. Z ekonomického hľadiska je to potom trochu efektívnejšie,“ objasnila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková. „Pre nás je kľúčová najmä dĺžka hospitalizácie, čiže v danom čase vieme vybaviť viac pacientov, čo zvyšuje obrátkovosť,“ povedala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda operácia, robot, Banská Bystrica Roboticky asistovanú operáciu môžu v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici sledovať aj na veľkej obrazovke v priamom prenose.

Rooseveltka sa môže pochváliť aj akreditáciou ako proktoringové a observačné centrum pre robotickú chirurgiu v Európe. Má sa stať tiež referenčným národným centrom pre to, aby vzdelávali novú generáciu robotických chirurgov. Doktor Jozef Babeľa už vyškolil desiatky takýchto odborníkov v Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku, Česku aj Slovensku. K pacientovi sa tak dostali perfektne vytrénovaní.

„Školenci tu sledujú našu prácu a my to komentujeme,“ priblížil Babeľ. „Snažíme sa im vysvetliť základné kroky s inštrumentáriom. Druhá fáza je, že my vycestujeme na ich domovské pracovisko, kde dohliadame na prácu začínajúceho robotického chirurga. Zasahujeme v prípade, ak vidíme, že je v nejakej slepej uličke, alebo by mohol niečo urobiť lepšie,“ zhodnotil. Cieľom je teda odovzdať nováčikom určitý návod či odovzdať im nejaké tipy a triky, ako majú postupovať.

V minulosti takýto program neexistoval. „To, čo sme my museli zvládnuť za tri roky, oni to majú za tri týždne,“ podotkol Babeľ. „Na Slovensku sa takéto školenia nikde inde ako v Banskej Bystrici nerobia,“ doplnil.

Riaditeľka objasnila, že ich Centrum robotickej chirurgie vzniklo v roku 2011. Potvrdila, že základom bola v tejto sfére urológia, no postupne pribúdala brušná chirurgia a gynekológia. „Predovšetkým pri liečbe nádorových ochorení. Ako posledná pribudla chirurgia hlavy a krku, najmä pre nádory koreňa jazyka,“ priblížila Lapuníková.