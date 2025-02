Zabrali sťažnosti ľudí? Ceny za parkovanie idú v metropole Turca dole, víkendy a sviatky tam budú opäť zadarmo

Frflanie miestnych a množstvo pripomienok zrejme podnietili martinských poslancov k tomu, aby na januárovom zasadnutí zastupiteľstva jednohlasne odklepli zmeny parkovacej politiky. Tá tam pritom vstúpila do platnosti len v novembri. Korekcie teda nastávajú po štyroch mesiacoch od jej zavedenia. Aktuálne zmeny, ktoré začnú platiť od marca, sú zahrnuté v dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu o dočasnom parkovaní v meste.

Predseda predstavenstva Martinskej parkovacej spoločnosti (MPS) Peter Gavorník uviedol, že ide o reakciu na pripomienky od obyvateľov. „Samozrejme, pripomienky nám adresovala aj dopravná komisia a časť poslancov, ktorí požadovali, okrem iného, tiež zníženie tarify. Najmä z dôvodu návštevnosti centra mesta, tamojších prevádzok a podobne,“ povedal.

Slabšie víkendy

Hodinové sadzby teda pôjdu od prvého marcového dňa dole. V centre z 1,80 na 1,20 eur a v okolí tejto zóny z 1,20 na jedno euro. „Mení sa tiež doba spoplatnenia. Po novom bude fungovať opäť len v pracovných dňoch – od ôsmej do osemnástej hodiny,“ pripomenul Gavorník. Ozrejmil, že k tomu došlo zo zistení z aplikačnej praxe.

„Víkendy a sviatky neboli zásadne silné. Nemali významný finančný prínos. Aj preto sme vyhodnotili, že z pohľadu podpory služieb a prevádzok v centre mesta je žiadúce, aby sa spoplatnenie v tejto dobe zrušilo,“ konštatoval. Zároveň upozornil aj na zavedenie bezplatných tridsať minút pred radnicou.

„Je to kvôli vybavovaniam úradných záležitostí na okresnom či mestskom úrade,“ podotkol konateľ. Okrem toho bude cena za parkovanie jednotná. To znamená, že keď teraz to ľudí vyjde cez SMS úhradu viac, po novom zaplatia rovnakú sumu, ako v automate.

Ceny rezidentských kariet zostávajú na pôvodných sumách – prvé auto je za nulu, druhé stojí 130 a tretie 400 eur. Zakúpenie parkovacej karty v centre ale vyjde rezidentov menej – z 280 to pôjde na 200 eur. Nerezidentom to klesne zo 700 na 500 eur. V zóne S, čiže v okolí centra, to pôjde u rezidentov dole zo 189 na 150 eur, u nerezidentov z 500 na 360 eur.

„Tá zľava sa v tomto prípade poskytla aj kvôli tomu, aby sme riešili otázku nájomcov v rezidentskej časti dotknutej zóny, ktorí si z rôznych dôvodov nevedia zmeniť trvalý pobyt,“ vysvetlil šéf MPS.

Parkovné sa v Martine, po štyroch mesiacoch od zavedenia novej parkovacej politiky, bude znižovať.

Kozmetická zmena?

Asi najviac kritizoval zavedenie novej parkovacej politiky, ktorú označil za drastickú, mestský poslanec Milan Ftorek. Je presvedčený, že ku korekciám dochádza na základe verejného tlaku, ktorý nastal po proteste či spustení petície.

„Stále je to ale len taká kozmetická zmena,“ podotkol. Naďalej vraj zbierajú podpisy (momentálne ich majú do 6-tisíc), aby bola parkovacia politika ešte lepšia. „Teda výhodnejšia pre ľudí. Napríklad hlavnou požiadavkou v petícii je, aby peniaze z parkovného nešli do akciovej spoločnosti MPS, ale do mestského rozpočtu. To zatiaľ nebolo splnené ani náznakom,“ hovorí. Ceny sú podľa neho prijateľnejšie, no stále je tam priestor na to, aby mohli ísť nižšie.

„Lebo keby to išlo do mestského rozpočtu, automaticky to môže byť nižšie o tú DPH, čiže o 23 percent,“ zdôvodnil. „Takže o nič by sme neprišli a ľudia by platili menej,“ zhodnotil.

Gavorník reagoval, že Martin v rámci MPS nie je jediným mestom, kde výber parkovného funguje takýmto spôsobom. „Rovnako je to Prievidzi, Piešťanoch, Hlohovci, Topoľčanoch. Mohol by som pokračovať aj ďalej,“ zdôraznil.

„Investície, ktoré smerujú a budú smerovať do zlepšovania infraštruktúry v oblasti parkovania sú v extrémnych výškach – či už ide o parkovacie domy alebo výstavbu parkovísk,“ pokračoval konateľ. „MPS ako platca DPH má v tomto smere oproti mestu výhodu, že dokáže obstarávať tovary a služby bez DPH. Z tohto pohľadu je súčasné nastavenie v poriadku,“ uzavrel.