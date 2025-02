Takmer päť rokov a výrazný sklz. Je známe, kedy úplne dokončia petržalskú električku

Projekt električkovej radiály v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, by mal byť úplne dokončený do 15. augusta. Vyplýva to z rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako špeciálneho stavebného úradu pre mestské dráhy, ktorým povolil zmenu stavby pred dokončením. Stavebníkovi, ktorým je hlavné mesto, predĺžil na jeho žiadosť lehotu na dokončenie stavby. Pôvodná lehota uplynula vlani v novembri. Spustenie električky je naplánované na jar.