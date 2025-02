Naši esbéeskari Ukrajinca nedobili, tvrdia Nivy a argumentujú záznamami. Vagus: Ľudí bijú mimo kamier

Kamerové záznamy vylučujú zodpovednosť SBS za úmrtie bezdomovca ukrajinskej národnosti. Upozornilo na to Nivy centrum, ktoré súčasne vyzvalo k zdržanlivosti vo vyvodzovaní zodpovednosti. Nivy centrum dôrazne odmietlo osočovanie svojej bezpečnostnej služby.

„V žiadnom prípade neschvaľujeme ani nepodporujeme agresivitu voči žiadnemu človeku, najmä voči najzraniteľnejším skupinám ľudí. Naopak, pracovníci našej bezpečnostnej služby sú pravidelne školení ako primerane zasahovať aj v situáciách, kde je hrozba fyzického násilia zo strany návštevníkov nedodržiavajúcich prevádzkový poriadok či dokonca páchajúcich krádeže, a to vždy v zmysle zákona o SBS," uviedlo Nivy centrum na svojej domovskej stránke.

Občianske združenie Vagus na sociálnej sieti však uviedlo, že brutalita bezpečnostnej služby v OC Nivy je opakovaným problémom, s ktorým sa stretávajú prostredníctvom nezávislých osobných svedectiev ľudí, s ktorými pracujú v dennom centre, v teréne aj v integračnom programe. „Podľa ich slov dochádza v nákupnom centre k útokom na ľudí bez domova, ktorí hľadajú v priestoroch útočisko. Útoky sa majú diať vždy na mieste mimo kamier a bez svedkov,“ uviedlo združenie.

Tvrdenia Vagusu potvrdili pre Sme aj viacerí ľudia, ktorí sa dlhodobo pohybujú pri nákupnom centre. Podľa slov opýtaných dochádza k násiliu zo strany SBS opakovane už asi tri mesiace. „Vždy si dávajú špeciálne bacha na to, aby to nebolo na kamere," povedal jeden z respondentov. Podľa ich slov sa však násilie zo strany SBS netýka všetkých zamestnancov služby, ale len konkrétnej zmeny, na ktorej pracujú traja muži.

Centrum potvrdilo, že Ukrajinec bol v ich priestoroch zadržaný bezpečnostnou službou v daný deň dvakrát. „Prvýkrát došlo k zadržaniu a odovzdaniu privolanej polícii po tom, čo odcudzil oblečenie v niekoľkých prevádzkach," priblížilo centrum. Kamerové záznamy ďalej ukázali, že odišiel v sprievode polície z Nivy centra, pričom záznamy o celom incidente odovzdali polícii. Nivy centrum súčasne kamerové záznamy zverejnilo na svojej domovskej stránke. Na kamerovom zázname z času 17:05 muž odchádza po prepustení políciou. Po takmer šiestich hodinách sa však vrátil do centra. „Pri druhom incidente, vo večerných hodinách, dotyčný pán vstúpil do zavretej gastroprevádzky a spustil alarm. V priebehu troch minút po spustení alarmu bol zadržaný a následne odovzdaný príslušníkom polície, ktorí ho z Nivy centra vyviedli a prepustili," informovalo centrum s tým, že všetko prebehlo bez akéhokoľvek fyzického útoku zo strany pracovníkov bezpečnostnej služby. Na kamerovom zázname z času 22:45 je odchod muža po prepustení políciou.

Nivy centrum apeluje na to, aby sa počkalo na výsledky vyšetrovania. „Prosíme verejnosť, ako aj občianske združenia, zdržať sa hodnotiacich vyjadrení na adresu práce príslušníkov našej bezpečnostnej služby. Polícia preveruje všetky udalosti predchádzajúce nešťastnému úmrtiu, vrátane našich kamerových záznamov z exteriérov centra," doplnilo centrum s tým, že kamerové záznamy ukazujú aj opakovaný kontakt zosnulého so skupinou ľudí, medzi ktorými dochádzalo k prejavom fyzického násilia. Aby však nebolo zmarené vyšetrovanie, tieto záznamy centrum nezverejnilo. Nivy centrum súčasne ubezpečilo, že ich zamestnanci bezpečnostnej služby sa o bezpečnosť návštevníkov starajú cez deň i v noci. „V prípade návštevníkov, ktorí sú prichytení pri krádežiach, v intoxikovanom stave či inak narúšajúcich prevádzkový poriadok, zasahujú primerane, bez ohľadu na ich národnosť, spoločenské postavenie či vonkajší zjav," dodalo Nivy centrum. Súčasne upozornilo, že spôsob, akým zabezpečujú bezpečnosť návštevníkov, je pravidelne kontrolovaný políciou. „Svoju prácu vykonávajú odborne a zodpovedne, opakovane zasahovali pri návštevníkoch so zdravotnými problémami a v minulosti dokonca zachránili život," uzavrelo centrum.

Polícia vyšetruje smrť bezdomovca pôvodom z Ukrajiny, ktorého našli vo štvrtok 30. januára zraneného pred obchodným centrom Nivy v Bratislave. Informovala o tom spravodajská televízia TA3 s tým, že existuje podozrenie, že muža, ktorého prichytili pri krádeži, napadli príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby, a tiež policajti. Muža previezli od nemocnice v Ružinove, kde však podľahol zraneniam.