Hromadná zrážka na diaľnici D1: vodiči sa smerom zo Senca do Bratislavy zdržia

„Na vjazde do Bratislavy po diaľnici D1 v smere od Senca sa v ľavom pruhu zrazili štyri vozidlá, obchádza sa v strednom a pravom pruhu,“ priblížila Zelená vlna STVR.

Stella centrum informuje aj o kolóne na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Bratislavy, kde treba počítať so zdržaním do 15 minút. Asi 20 minút si vodiči počkajú v hlavnom meste na Račianskej smerom do centra.

Nehoda na D1 pri Trenčíne paralyzovala dopravu, vodiči čakajú v kolónach desiatky minút Video (Archívne video) Diaľnica D1 na 112,5 kilometri pri Trenčíne smerom do Bratislavy bola uzavretá v oboch jazdných pruhoch pre nehodu. Video nám zaslal čitateľ Norbert.

Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty aj cesty I., II. a III. triedy na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej webovej stránke.

Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý a na Na HP Zbojská sa tvorí poľadovica. Po celú zimnú sezónu je pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky uzavretý HP Fačkov (I/64) a pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky HP Šútovce (III/1774). Cesty II/549 Úhornianske sedlo – Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická píla – Kopanec – Stratená nie sú v zimnom období udržiavané a sú uzavreté pre všetku dopravu.