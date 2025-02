Polícia navrhla obžalovať vodiča za tragickú nehodu na Gorkého v Košiciach

Návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom predložil policajný vyšetrovateľ na Okresnú prokuratúru Košice I. „Obvinenému 45-ročnému Košičanovi po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody až na desať rokov,“ uviedla Mésarová. Vo veci okrem výsluchov očitých svedkov a iných procesných úkonov bolo podľa nej vykonané rozsiahle znalecké dokazovanie od rôznych znalcov z odboru elektrotechniky, cestnej dopravy, informatiky, súdneho lekárstva a neurológie.

Obvinený Košičan v daný deň okolo 10.34 h viedol ako vodič osobné auto BMW X5, s ktorým prešiel do protismernej časti vozovky. Narazil do vozidla Škoda Fabia, pričom auto BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Vozidlo BMW ich zachytilo a nárazom odhodilo na vozovku a trávnatý povrch. Pred tým, ako sa auto zastavilo, narazilo ešte do vozidla Peugeot. Z BMW sa odtrhlo a odletelo ľavé predné koleso, ktoré narazilo do neďaleko zaparkovaného vozidla Toyota, pričom ohrozilo stojaceho muža.

Čítajte viac Vodiča z tragickej nehody v Košiciach prepustili na slobodu

„Pri tejto dopravnej nehode došlo k ľahkému zraneniu jednej chodkyne a ďalší traja účastníci dopravnej nehody (dve chodkyne a vodič vozidla Škoda Fabia) utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Konaním obvineného muža došlo k ohrozeniu najmenej siedmich osôb, ktoré sa v tom čase nachádzali v blízkom okolí miesta dopravnej nehody,“ uviedla hovorkyňa.