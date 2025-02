Primátor Gelnice žiada systémové riešenia problémov s neprispôsobivými občanmi

Primátor Gelnice Dušan Tomaško upozorňuje na systémové zlyhania a potrebu aktívne riešiť problémy s neprispôsobivými obyvateľmi vrátane detí. Obrátiť sa chce tiež na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity či ďalšie štátne orgány, povedal to aj v súvislosti s nedeľnou (9. 2.) tragédiou, keď v centre mesta horel človek, ktorý na následky zranení zomrel. Podľa dostupných informácií ho podpálilo dieťa.

Primátor poukázal na to, že dlhodobo evidujú problémy s neprispôsobivými občanmi, a to najmä z marginalizovanej rómskej komunity nevynímajúc maloletých. „Aj na našej základnej škole, pri obchodných centrách či inde na verejnosti máme aktuálne problémy, pri ktorých riešení nás brzdí súčasná legislatíva. O problémoch teda vieme, bohužiaľ, ich nedokážeme okamžite a razantne riešiť,“ povedal.

Podľa jeho slov sa mesto dlhodobo snaží pomôcť zlepšiť život rómskej komunity, a to aj prostredníctvom rôznych projektov. „Snažíme sa na úrade robiť všetko preto, aby sa v našom meste dalo žiť slušne a bezpečne, bohužiaľ, neraz na vlastnej koži pociťujeme bezmocnosť. Je to predovšetkým preto, že nám okrem prevencie chýbajú aj nástroje na represiu tých, ktorí sa slušne a s rešpektom k ostatným správať nevedia,“ dodal. V tejto oblasti podľa Tomaška štát dlhodobo zlyháva a chýbajú prostriedky, pomocou ktorých by mohli rôzne negatívne javy, ako napríklad šikanu, žobranie či obťažovanie seniorov, úspešne riešiť.

V nedeľu ráno horel v centre Gelnice 28-ročný muž, zraneniam v pondelok (10. 2.) podľahol. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví. Podľa jej doterajších zistení oblečenie muža úmyselne podpálila maloletá osoba.