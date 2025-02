Chlpáči majú svoju kaviareň. Môžu si tam dať zákusok, špeciálnu kávu aj pivo

Kaviareň pre chlpáčov Video Zdroj: TV Pravda

Kaviareň pre psičkárov a ich domácich miláčikov otvorila svoje brány v meste pod Urpínom minulú sobotu. Hneď v prvý deň tam vraj mali „plnku“. Keď sme ju navštívili my, natrafili sme na dve zákazníčky. Záujem o túto novinku je teda aj v doobedňajších hodinách.

„Už som tu tretíkrát. Raz som sem prišla na obezračku, počas otvorenia, no bez psíka. Potom som tu kupovala pamlsky a teraz som už prišla aj s Phoebe,“ povedala Banskobystričanka Romana, okolo ktorej pobehovala jej trojročná fenka. „Je to jemnosrstý pšeničný írsky teriér a dosť sa hanbí. Na nové prostredie si vždy musí chvíľu zvykať,“ usmiala sa Romana. Z nového podniku v meste má radosť.

„Phoebe už stihla ochutnať niektoré pamlsky. Samozrejme, všetky jej nechutia, lebo je mäsožravec. Vegetariánske teda nechce, ale napríklad ani pečeňové. Všetko ostatné však môže,“ vysvetlila s tým, že sa jej chystá dať ochutnať aj nejaké špeciality, ktoré má kaviareň v ponuke. Menu je lákavé, takže má z čoho vyberať. Okrem spomínaných mlsiek na váhu môže svojej štvornohej kamarátke vybrať haffin, hafkejk, labkačíno či labkomenu.

Phoebe ale v danom momente zaujal skôr „detský“ kútik, lepšie povedané zóna vyhradená pre psiu škôlku. Tam sa mohla vyblázniť s rôznymi hračkami určenými práve pre psích klientov. Medzitým sa k nej pridala aj šesťročná buldočka Ayla, ktorá tam prišla so svojou majiteľkou Monikou.

„V bežnej kaviarni nemôže len tak pobehovať. Okrem toho tu má k dispozícii aj hračky a keďže sa ničoho nebojí, je naozaj vo svojej koži,“ konštatovala spokojne Monika. Kým ona si objednala mätový čaj, Ayla dostala na „koštovku“ labkačíno.

Splnený detský sen

Vanesa Argalášová (21), ktorá banskobystrický Hafpark otvorila, nám prezradila, čo vlastne to labkačíno je. „Ide o náš pokrm pre psíka, ktorý sa skladá z rozmixovaného banánu, kokosového mlieka a karobového prášku, čo je vlastne náhrada kakaa. Na vrchu je bezlaktózová šľahačka zdobená ovocím, mätou a psou maškrtkou,“ priblížila a názorne nám predviedla prípravu tejto pochúťky. V ponuke však majú aj psie pivo, preto nás zaujímalo, čo obsahuje.

„Chmeľ tam nie je. Ide o kurací vývar, ktorým sa môžu poliať granule, prípadne to podať namiesto vody. Treba dať ale pozor, aby mal psík prístup aj k vode. No a konzumovať môže len jednu fľašku denne,“ upozornila Vanesa. Vzápätí objasnila, prečo sa rozhodla otvoriť si takýto podnik. Na sociálnych sieťach si všimla, že rovnaký otvárajú aj v inom slovenskom meste.

„Vtedy som si povedala, že by bolo super urobiť niečo také aj tu. Môj detský sen bol otvoriť si raz hotel pre psov. No a keďže som potom išla študovať na hotelovú akadémiu došlo mi, že by som chcela mať aj vlastnú kaviareň. Takže som to pekne skombinovala,“ zhodnotila.

Vedela, že okolo priestorov, kde sa svoj plán rozhodla uskutočniť, prejde denne množstvo psičkárov. Preto verí, že o zákazníkov nebude mať núdzu. „Už v prvý deň sme mali plnku. Má to veľmi pekné ohlasy,“ tvrdí.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ayla, psia kaviareň, Banská Bystrica Ayla sa „zoznamuje“ s labkačínom.

Škôlka s podmienkami

Medzi najväčšie špeciality jej podniku patria určite haffiny. Tie už na prvý pohľad lahodia aj ľudskému oku. „Je to taká naša vlajková loď. Je to vlastne hovädzia pečeň s jablkom a mrkvou,“ ukázala na pochúťku, ktorá vyzerá takmer ako zákusok pre ľudí.

„Máme aj rôzne pamlsky, ktoré sú ručne vyrábané, z kvalitných surovín, na Slovensku. Labkačíno tiež chutí mnohým psíkom, no keďže je zložené z banánov, nie každému chlpáčovi je po vôli,“ konštatovala. V rámci labkomenu plánuje podávať aj mäso s ryžou či poké. Zároveň pripomenula, že v ponuke má tiež kávu, horúcu čokoládu, koláčiky a ďalšie nápoje pre ľudí.

Okrem občerstvenia je u Vanesy k dispozícii aj obchodík s inými ako bežnými chovateľskými potrebami. Ponúka tiež využitie dennej škôlky pre psíky. Otvorená je od siedmej do devätnástej hodiny. Chlpáči si tam môžu nájsť nových kamarátov a zároveň sa ešte viac socializujú. Keďže bezpečnosť je prvoradá, pred vstupom tam musia spĺňať určité podmienky.

„Musia mať všetky povinné očkovania. No a v rámci hygieny je nutné, aby sem prišli vyvenčené. Samozrejme, ak sa náhodou stane nejaká nehoda, máme čistiace prostriedky a problém vyriešime,“ zasmiala sa Vanesa. Dôležité je, aby sa rôzne plemená medzi sebou nepobili, preto musia byť socializované. Dodala, že podobných podnikov je na Slovensku niekoľko – napríklad v Prievidzi, Trnave, Poprade, Košiciach a Bratislave.