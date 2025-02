Smrad, výkaly aj injekčné striekačky. Poliklinika musí riešiť problém s bezdomovcami

Mrazivé počasie láka do priestorov polikliniky v Žiari nad Hronom ľudí bez domova. Tí tam okrem tepla hľadajú aj tečúcu vodu, aby sa mohli umyť. Využívať zvyknú tiež toalety, no napriek tomu sa stáva, že „mláčku“ či iné stopy po sebe zanechali aj priamo na chodbe zdravotníckeho zariadenia. Jeho vedenie tvrdí, že tieto „patálie“ majú pod kontrolou.

Na zápach šíriaci sa priestormi žiarskej polikliniky sa už neraz sťažovali pacienti, medzi ktorými sú aj mamičky s deťmi. Samozrejme, nepríjemné je to tiež pre personál či ľudí, ktorí tam majú svoje prevádzky. Potvrdila nám to Zuzana Považanová, ktorá pracuje v tamojšej trafike. Bezdomovci podľa nej zvyknú prísť už ráno pred siedmou hodinou.

„Keď sú tu SBS-kari, tak ich vyhodia, no v prípade neprítomnosti bezpečnostnej služby ľudia volajú mestskú políciu a tá ich vyvedie,“ hovorí. „Ale oni (bezdomovci) sa zašívajú po celom priestore. Je im jedno, či sú na chodbe, záchode alebo v pivnici. Ľahli si aj na schody, kde spali, a ľudia po nich potom nemohli ísť hore,“ priblížila trafikárka.

„Nechávajú tu po sebe neporiadok. Na záchodoch zapchávajú, v otvoroch za dvierkami, rúry. Normálne tam natlačia celé vrecia, to by ste žasli,“ pokračovala. Prezradila, že po sebe naozaj nechávajú aj výkaly. „V suteréne, kde sa kedysi nachádzala dialýza, sa jeden vymočil. Normálne to urobil do prieku za to, že to tu pre nich nie je vhodné a posielajú ich preč,“ spomenula jeden z incidentov.

Foto: Eva Štenclová, Pravda upratovačky, poliklinika, Žiar nad Hronom Upratovačky priestory zdravotníckeho zariadenia denne dôkladne čistia.

Vyzlečený muž na záchode

Trafikárka upozornila, že zápach šíriaci sa poliklinikou, keď sa tam „usadia“ bezdomovci, je neznesiteľný. „Vtedy sa tu nedá dýchať. Ja ich vyhodiť nemôžem a keby som im aj niečo povedala osopia sa na mňa, že sa do toho nemám starať,“ mieni. Takmer denne tam vraj kvôli ich prítomnosti dochádza ku konfliktom.

„Ľudia sa s nimi handrkujú, snažia sa im dohovoriť, aby tieto priestory opustili, ale ich reakcie sú ostré. Nadávajú im, sú vulgárni. Ich slovník je naozaj pestrý,“ podotkla. Sú vraj presvedčení, že majú nárok zdržiavať sa tam. „Vykrikujú, že je to verejný priestor. Zabúdajú však na to, že oni sem nechodia za zdravotnou starostlivosťou, na ktorú je tento objekt určený,“ poznamenala.

V minulosti zvykli po sebe nechávať aj injekčné striekačky, čo naznačuje, že sú medzi nimi tiež narkomani. „No a zamkýnali sa v záchodoch, kde sa potom bežní pacienti nevedeli dostať. Tam si pospali, prípadne sa umyli, prezliekli. Sestrička tam raz jedného našla vyzlečeného v trenkách – inak všetky veci zo seba pozhadzoval na zem. Keď vykonal osobnú hygienu, obliekol sa a odišiel,“ opísala zvláštnu situáciu. „Ľutujem upratovačky, ktoré to tu po nich musia čistiť. Na noc tu ale nezostávajú, lebo o osemnástej sa budova zatvára a predtým, ako ju zamknú, to SBS-ka kompletne prehliadne,“ dodala.

Foto: Eva Štenclová, Pravda poliklinika, Žiar nad Hronom Poliklinika v Žiari nad Hronom.

Práve v čase našej návštevy sa v budove žiadny bezdomovec nenachádzal. Na chodbe sme však stretli usilovne pracujúce upratovačky. Priestory teda boli vyvoňané a všetko sa ligotalo čistotou. „Na toaletách sme viackrát našli striekačky. My to tu ale stále udržiavame v maximálnej čistote. Veď sa poďte pozrieť,“ ukázala jedna z nich na čerstvo upratané toalety a pokračovala vo svojej práci.

Nemocnica: Nie je to závažné

Žiarsku nemocnicu aj polikliniku prevádzkuje spoločnosť Agel. Jej hovorkyňa Jarmila Ševčíková reagovala, že spomínaný problém riešia už dlhodobo a majú ho pod kontrolou. „Chceme ubezpečiť, že situácia v žiadnom prípade nie je závažná. Snažíme sa tomu predchádzať prostredníctvom rôznych technických opatrení, ako je zlepšenie zabezpečenia priestorov – napríklad inštalovaním uzamykateľných dverí alebo zlepšením monitorovania areálu,“ povedala. Okrem toho vraj úzko spolupracujú s mestskou políciou.

„Počas dňa vchod do polikliniky monitorujú zamestnanci recepcie. Po osemnástej hodine, kedy sa uzamyká, monitoruje priestory žiarskej nemocnice aj poliklinickej časti vrátnik/informátor,“ pokračovala. „Samozrejme, naším cieľom je, aby naše zariadenie bolo bezpečné, hygienické a príjemné pre všetkých pacientov. Robíme všetko pre to, aby boli v budúcnosti podobné situácie obmedzené a aby sa zlepšila celková bezpečnosť a komfort pre všetkých,“ uzavrela.

Hovorkyňa žiarskej samosprávy Lucia Šovčíková uviedla, že napriek veľkej vyťaženosti vykonávajú hliadky mestskej polície pravidelné kontroly areálu aj nemocnice. „A to najmä vo večerných a nočných hodinách, kedy zaznamenali zvýšený počet neprispôsobivých občanov v týchto priestoroch,“ vysvetlila. Hliadky sú podľa nej vždy k dispozícii SBS-informátorom, ktorí pracujú na poliklinike.

„Na ich požiadanie a následne preverenie riešia vzniknuté situácie, ktoré oni nezvládajú,“ tvrdí hovorkyňa s tým, že pravidelné hliadkovanie pred vstupom do polikliniky by si v prvom rade mala zabezpečiť spoločnosť, ktorá ju prevádzkuje. Pripomenula, že hliadkujúci policajt pred vchodom nevie posúdiť a zároveň nemôže odoprieť vstup do budovy akejkoľvek osobe, ktorá žiada o lekárske ošetrenie či inú službu, ktorú v zdravotníckom zariadení poskytujú.

V prípade zistenia hygienických problémov, neporiadku, zápachu, nerešpektovania pokynov informátorov či obťažovania iných pacientov zo strany neprispôsobivých ich však vedia po stotožnení riešiť v zmysle zákona a z miesta okamžite vykázať. „Mestskú políciu v tejto veci nekontaktujú samotní občania. Podnety skôr chodia od zamestnancov polikliniky, lekárov a sestier,“ ozrejmila Šovčíková.