Z drevenej budovy sa hendikepovaní Zvolenčania sťahujú do lepšieho

Radnica sa rozhodla pomôcť ľuďom s hendikepom z jednoduchého dôvodu – sú bežnou súčasťou spoločnosti, no napriek tomu ide o skupinu, ktorá nemá vždy rovnaké podmienky ako majorita bez zdravotného postihnutia.

„Neraz si potrebujú iba spoločne posedieť, porozprávať sa, vzájomne motivovať. Tešia sa zo stretnutí a podporujú sa. Aby sme im pomohli, stačí len vytvoriť isté možnosti,“ uviedol zvolenský primátor Vladimír Maňka. Doplnil, že aby im spoločne strávený čas spríjemnili, mesto im poskytlo priestory vo svojom Dome služieb.

Myslia aj na deti

Celé je to zariadené akoby v štýle klasického bytu. Jedna z miestností pripomína obývačku, ďalšia kuchyňu. „Sme za to veľmi vďační. Priestory nového klubu sú krásne a cítime sa v nich príjemne,“ povedala Ivana Matejčíková, ktorá je predsedníčkou zvolenského Klubu zdravotne postihnutých. Okrem toho poskytuje aj sociálne poradenstvo v rámci krajského centra Slovenského zväzu telesne postihnutých.

„Chodia medzi nás jednotlivci s poruchami sluchu, tiež s ochorením sklerózy multiplex či kombinovanými postihnutiami,“ pokračovala Matejčíková. „Každému padne dobre prítomnosť toho druhého. Môžeme sa venovať spoločným aktivitám, besedám, vzájomnej podpore,“ dodala.

Mesto v tejto oblasti začína tiež výraznejšiu spoluprácu s organizáciami, ktoré pomáhajú hendikepovaným deťom. Radnica upozorňuje, že časť priestorov vynoveného klubu poskytne aj na ich aktivity. „Som rada, že týmto spôsobom pomôžeme aj najmenším Zvolenčanom, ktorí napriek svojmu nízkemu veku majú za sebou už mnoho ťažkých chvíľ,“ uviedla vedúca odboru sociálnych vecí zdravia a rodiny Gabriela Andilová.

Primátor zdôraznil, že nejde o poslednú aktivitu v prospech hendikepovaných detí vo Zvolene. „Už čoskoro dokončíme rekonštrukciu Materskej školy Centrum na Zlatom potoku. Časť kapacít jej úplne nového pavilónu bude venovaná práve im,“ hovorí Maňka. „Dostanú tak možnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pod vedením odborníkov. Nemenej dôležité je, že ich rodičia, ktorí neraz museli ostávať s deťmi doma a vzdať sa jedného príjmu, budú môcť nastúpiť do práce,“ uzavrel.

Foto: archív mesta ZV hendikepovaní, Zvolen Nové priestory pre hendikepovaných vo zvolenskom Dome služieb pôsobia útulne.

Sedávali vonku

V minulosti mohli zdravotne postihnutí ľudia vo Zvolene využívať inú budovu, no tá už v súčasnosti nespĺňa adekvátne podmienky. Technicky je v zlom stave, preto samospráva uvažuje o jej asanácii, čo potvrdil hovorca radnice Martin Svatuška. „Je to drevený objekt s oploteným areálom, nachádza sa v blízkosti nemocnice,“ vysvetlil. Kedy by k jeho odstráneniu malo dôjsť, ešte nie je známe.

„Predtým sa to využívalo už len ako volebná či testovacia miestnosť počas pandémie. Zdravotne znevýhodnení sa tam stretávali najmä kvôli vonkajším priestorom, kde mali príjemné posedenie,“ priblížil Svatuška. „Je to stará drevená stavba, obrovsky energeticky náročná – preto v zime bola zatvorená, aby sa nemusela vykurovať,“ spresnil.

Nové priestory pôsobia naozaj útulne, samospráva v nich zabezpečila kompletné zariadenie. „Všetok nábytok je nový, zo starých priestorov tam putovalo možno len nejaké vybavenie kuchynky,“ poznamenal hovorca. Sumu, ktorú do toho mesto investovalo, nekonkretizoval, no určite podľa neho nešlo o nič horibilné.

„Za symbolické euro ročne to prenajímame dokopy asi šiestim organizáciám, ktoré združujú telesne postihnutých ľudí. Jednotlivé organizácie si stanovujú harmonogramy, kedy a kto bude mať tie priestory k dispozícii. Následne tam ich členovia môžu chodiť a navštevovať plánované aktivity,“ objasnil Svatuška.