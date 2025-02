Policajti chytili a obvinili podvodníčku, ktorá obrala 92-ročnú babičku o veľké peniaze

Obvinená žena ešte v januári po dohode s ďalšími osobami vylákala od 92-ročnej dôchodkyne z Trnavy peniaze, ktoré babička podľa jej pokynov vložila do nádoby na odpad pred domom. Peniaze si podvodníčka zobrala.

Prišla vám táto SMS? Nenechajte sa nachytať. Polícia radí, ako sa brániť Video

„Svojím konaním uviedla dôchodkyňu do omylu a spôsobila jej finančnú škodu, ktorá bola po preverení všetkých informácií nakoniec vyčíslená na 22 000 eur,“ informovala trnavská polícia. Operatívci trnavskej kriminálnej polície v spolupráci s policajtmi z Trenčianskeho kraja podozrivú ženu obmedzili na osobnej slobode v meste Myjava, následne si ju prevzala trnavská vyšetrovateľka. Po vykonaní potrebných úkonov bola žena umiestnená do cely policajného zaistenia. Zo strany vyšetrovateľky bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvinenej do väzby. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody od 2 do 8 rokov.

Čítajte viac Sme polícia, dajte všetky svoje peniaze do tašky a vhoďte ich do kontajnera. Seniorka pre podvod prišla o 25-tisíc eur

Podvodníčka babičke telefonovala a predstavila sa jej ako príslušníčka polície. Oznámila jej, že podvodníci okrádajú seniorov a vyzvala ju, aby svoje peniaze vložila do tašky a následne vyložila do smetnej nádoby pred dom. Babička jej uverila a peniaze podľa jej pokynov vložila do nádoby na odpad.

Bratislavská polícia zaznamenala tento týždeň 17 pokusov o vylákanie peňazí od seniorov

Bratislavskí krajskí policajti zaznamenali tento týždeň 17 pokusov o podvodné vylákanie peňazí od seniorov. V dvoch prípadoch boli páchatelia úspešní, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Policajti štvrtého bratislavského okresu prijali dve trestné oznámenia pre podozrenie zo spáchania prečinu podvodu. „V oboch prípadoch podvodníci, vydávajúci sa za rodinného príslušníka, oslovili seniorov formou SMS správy, prostredníctvom ktorej im zaslali odkaz na prepojenie do mobilnej aplikácie slúžiacej na komunikáciu, kde im následne uviedli, že potrebujú finančné prostriedky na úhradu rôznych platieb,“ priblížil Pecek.

Čítajte viac Podvodníci opäť masovo útočia cez SMS správy. Polícia varuje Slovákov

Seniori podľa polície na základe inštrukcií od páchateľov uskutočnili prostredníctvom elektronického bankovníctva platby. V prvom prípade išlo o jednu platbu vo výške viac ako 2000 eur a v druhom prípade tri platby dokopy vo výške takmer 8000 eur. „Neznámi podvodníci sa tak na úkor dvoch dôverčivých 66-ročných žien obohatili o sumu takmer 10.000 eur,“ skonštatoval Pecek. V tejto súvislosti poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Karlova Ves začal v oboch prípadoch trestné stíhanie pre prečin podvodu.

Čítajte viac Láska cez internet? Dajte si pozor, aby vás nepripravila o peniaze, nikto vám ich už nevráti, nepomôžu ani zákony

Policajti preto opätovne upozorňujú ľudí na falošné SMS správy či správy zaslané cez aplikácie, v ktorých ich bude z cudzieho telefónneho čísla kontaktovať osoba vydávajúca sa za rodinného príslušníka a bude požadovať úhradu platieb z rôznych dôvodov. Občanov vyzýva, aby si totožnosť osôb v rozhovore najskôr overili, napríklad prostredníctvom kontrolných otázok, prípadne u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú, a aby v týchto alebo podobných prípadoch ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.