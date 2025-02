Lunter s primátormi a starostami založili nátlakovú platformu. Tvrdia, že nejde o novú politickú stranu

Nová platforma Stred Video Zdroj: TV Pravda

Viac kompetencií v oblasti zdravotníctva či jasné odpovede na otázky, ako bude ďalej vyzerať rozhodovanie o eurofondových peniazoch sú prvé témy, ktoré predstavili členovia novovzniknutej iniciatívy Stred. V rámci nej chcú aktívne presadzovať riešenie kľúčových otázok verejných služieb. Spoločne to oznámili na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici.

„Stojíme tu pred vami ako zvolení predstavitelia samospráv, ktorí máme, na vykonávanie verejných služieb pre občanov v našich mestách či obciach na úrovni kraja, mandát priamo od ľudí. Keď si to spočítate, prevádzkujeme zhruba osemdesiat percent všetkých služieb, ktoré štát dáva obyvateľom,“ povedal Lunter.

„Máme blízky názor na to, akým spôsobom majú fungovať samosprávy a tiež štátna moc k samosprávam. Takisto na to, akým spôsobom majú byť aj do budúcnosti nastavované vzťahy medzi štátom a samosprávami tak, aby na konci dňa obyvateľ dostal čo najlepšiu pridanú hodnotu,“ konštatoval župan. Pokračoval, že zároveň sú predstaviteľmi lokálnej a regionálnej politickej moci, ktorých spája nespokojnosť, ale aj hnev.

„Najmä z toho, ako sú, respektíve nie sú, zastúpené témy týkajúce sa verejných služieb vo verejnom priestore. Hovorím o tlačovkách politikov, večerných správach, článkoch v novinách a v širšom slova zmysle o verejnej debate,“ zhodnotil Lunter.

Rýchlejší a odvážnejší

Župan zdôraznil, že iniciatíva Stred vznikla z nespokojnosti s tým, že verejný diskurz je zahltený pseudotémami a zástupnými škandálmi, pričom skutočné problémy verejných služieb ostávajú v úzadí.

„Aby náhodou nedošlo k omylu poviem aj to, že toto nie je frustrácia, ktorá sa objavila dnes. Ani hnev, ktorý pociťujeme voči konkrétnemu politikovi či strane. Ide o frustráciu, ktorá tu narastá cez celé volebné obdobia. Nerozprávame sa len o tejto, ale tiež o predchádzajúcich vládach,“ poznamenal. Politikom na centrálnej úrovni sú podľa neho ľudia ukradnutí, pričom si riešia svoje osobné problémy či ambície.

„Niektorým automaticky napadne, že dnes tu zakladáme politickú stranu. Týmto špekuláciám chcem predísť a jednoznačne povedať nie. Dnes tu preto nestojíme. To znamená, že nebudeme konkurenciou existujúcim politickým stranám, ani združeniam ako sú ZMOS či SK8,“ podčiarkol Lunter. „Sú to nezastupiteľné, plnoformátové organizácie. V rámci našej spoločnosti majú obrovský význam a zmysel. Nie sme ich náhradou, no chceme a vieme byť rýchlejší, flexibilnejší a odvážnejší v presadzovaní tém, ktoré sú pre občanov kľúčové,“ vysvetlil. Ozrejmil, že vytvárajú vlastne nátlakovú platformu.

„Chceme ozvučiť témy, o ktorých sme presvedčení, že dnes vo verejnej debate chýbajú,“ zopakoval. Podľa neho platforma Stred už vzbudzuje záujem a množstvo otázok. „Sme otvorení komukoľvek – akýmkoľvek ďalším nezávislým starostom a primátorom, aby sa k nám pridali,“ doplnil.

Primátor Hriňovej Stanislav Horník uviedol, že svojimi krokmi chcú zlepšiť životy obyvateľov. „Možno aj vďaka takémuto pozitívnemu tlaku dôjde na riešenie dôležitých tém a problémov, ktoré našu krajinu trápia. Budeme ťahať za jeden koniec povrazu a vyhýbať sa politizácii. Zároveň sa radiť s odborníkmi, silno konfrontovať s vládnymi politikami a slušne oponovať,“ povedal Horník.

Ďalší úder?

Prvou témou, ktorej sa Stred chce venovať, je revitalizácia ambulantnej starostlivosti. „Sieť ambulancií upadá a dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa zhoršuje,“ prízvukuje Lunter. S členmi platformy zároveň predstavil štyri krátkodobé a dva dlhodobé ciele pre zlepšenie. Pre samosprávy žiadajú viac kompetencií v tejto oblasti. Apelujú tiež na spoluprácu s vládou, zdravotnými poisťovňami a odbornými združeniami.

K spomínaným krátkodobým cieľom patrí podpora vzniku a udržania ambulancií v rizikových regiónoch. Zahŕňa to presun kompetencií na samosprávne kraje, vrátane financovania z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti s predpokladanou sumou milión eur ročne.

Ďalším krokom by malo byť rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov – umožniť im liečiť stabilizovaných pacientov s niektorými chronickými ochoreniami, ako cukrovka či vysoký krvný tlak, a znížiť ich administratívnu záťaž. Zavedenie telemedicíny je tretím cieľom a štvrtým úprava katalógu výkonov, teda spravodlivejšie financovanie lekárskych úkonov na podporu udržateľnosti ambulancií.

Medzi dlhodobé ciele zaradili reformu postgraduálneho vzdelávania lekárov, aby mali zjednodušený prístup k špecializácii, a veľkú novelu zdravotníckych zákonov.

Druhou témou platformy Stred sú eurofondy. Problémom sú podľa nej špekulácie o ich možnom presune zo samospráv do centrálnej správy. V kuloároch sa už vraj o tom diskutuje. „Časť eurofondov by mohla vláda presmerovať na centrálne riadené projekty, čo by ohrozilo rozvoj miest a obcí,“ varuje banskobystrický župan. Dôvodom má byť, že samosprávy údajne nestíhajú robiť projekty, a zdroje na regionálne programy môžu prepadnúť.

„Ide o neopodstatnené obavy, keďže samosprávy v kraji majú už dnes pripravené projekty v hodnote 233 miliónov eur, čo predstavuje 87 percent pridelených zdrojov. Neberme samosprávam dnes jediný možný zdroj investícií a rozvoja,“ uzavrel Lunter s tým, že takéto zásahy by z rozpočtov samospráv urobili Titanic. Išlo by o ďalší úder, ktorý si ľudia v mestách, obciach a krajoch nezaslúžia.