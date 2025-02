Na Račianskej ulici v Bratislave prasklo potrubie, cesta je pod vodou

V Bratislave na Račianskej ulici pri stanici Vinohrady smerom do centra je na ceste veľa vody.

Na križovatke ulíc Račianska – Hečková došlo k zaplaveniu vozovky v dôsledku prasknutého potrubia. Polícia informovala, že v danom úseku je obmedzená premávka v jednom jazdnom pruhu v smere do centra mesta, pričom na mieste je usmerňovaná dopravnými policajtmi.

„Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a riadili sa pokynmi polície,“ uviedli na sociálnej sieti.

Hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) Matúš Stračiak potvrdil, že v ranných hodinách bol BVS nahlásený únik vody v spomínanej oblasti a postupná strata tlaku vody na niektorých uliciach v okolí. „Naši kolegovia po identifikácii dotknutého potrubia odstavili únik a v tejto chvíli by sa mal vracať tlak do potrubí, ktoré zásobujú pitnou vodou niektoré ulice (napr. Kadnárova), a dodávka vody by mala byť v krátkom čase obnovená,“ spresnil.

Stračiak ozrejmil, že pracovníci BVS teraz pristupujú k oprave havárie, ktorú budú realizovať v čo najkratšom čase.