Ďalší banskobystrický most v havarijnom stave? Mesto ho dáva preveriť, na dvoch nových objektoch už pracuje

Keď vlani v septembri došlo k zbúraniu Kremničianskeho mosta, výrazne sa zvýšila frekvencia Radvanského (v blízkosti OC Tesco), ktorý už tiež nie je v najlepšej kondícii. Je však dôležitou spojnicou mestskej časti Radvaň so starou cestou na Sliač či Zvolen ponad rýchlostnú cestu R1. Od havarijného stavu ho minulý rok v októbri delil iba jeden stupeň. Po vtedajšej technickej obhliadke ho zaradili do šiesteho stupňa ohrozenia zo siedmich a hovorilo sa o nutnosti jeho rekonštrukcie. K jeho uzávere zatiaľ nedošlo.

V akom stave je aktuálne tento most, ktorého správcom je mesto, pomôže odhaliť diagnostika. Tú v utorok (18. 2.) uskutočnia odborníci Žilinskej univerzity. Radnica upozorňuje, že v čase od deviatej do trinástej hodiny preto treba v úseku pod ním, na R-jednotke, počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami a zúžením vozovky do jedného jazdného pruhu.

Druhú etapu diagnostiky budú robiť na jar, kedy dôjde k záťažovej skúške. „Výsledky poslúžia na komplexné zhodnotenie stavebno-technického stavu mosta a v prípade potreby na prijatie konkrétnych opatrení. Za dočasné obmedzenia sa motoristom ospravedlňujeme,“ uviedla hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.

„So Žilinskou univerzitou spolupracuje samospráva dlhodobo. Výsledkom je realizovaná diagnostika viacerých ciest aj mostov,“ pokračovala hovorkyňa. „Vďaka podrobnej diagnostike pripravuje mesto v súčasnosti výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici, ako aj projekt rekonštrukcie hlavného mosta na Mládežníckej ulici, ktorý prepája Radvaň s Fončordou,“ dodala.

Len pre peších a cyklistov

Po získaní stavebného povolenia už vyhlásilo mesto, začiatkom februára, verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktorý sa postará o výstavbu nového oceľového mosta ponad rieku Hron pri malej železničnej stanici. Nahradí tak ten, ktorý postavili v roku 1956, no na základe diagnostiky a statického posúdenia ho pre automobilovú dopravu museli uzavrieť.

Predpokladaná hodnota zákazky je zhruba 1,7 milióna eur s DPH. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. februára. Nový promenádny most dlhý 36 a široký 8 metrov plánujú začať stavať v druhej polovici tohto roka. Slúžiť bude výhradne chodcom a cyklistom, no projektoval sa s nosnosťou pre automobily, aby ho v prípade mimoriadnych situácií mohli využiť záchranné zložky.

Keďže sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, vypracovanie projektovej dokumentácie bolo sledované nielen pamiatkarmi, ale aj Slovenským vodohospodárskym podnikom. „Museli sme od neho získať súhlas a základné parametre, ako by mal most vyzerať, aby počas vysokej hladiny Hrona nespôsoboval problémy,“ hovorí banskobystrický viceprimátor Jakub Gajdošík. „Keďže existujúci most sa nachádza v pozícii storočnej vody a pri záplavách by bol preliaty, konštrukcia nového musí byť subtílnejšia, aby nezachytávala nánosy a naplaveniny. Tie by mohli spôsobiť vybreženie Hrona aj mimo existujúcej protipovodňovej ochrany,“ priblížil. Z tohto dôvodu podľa neho nebude mať nový objekt tvar ako v minulosti.

„Projekt bol predložený v rámci schválenej Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica na odsúhlasenie Kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja. Tá v rámci európskych fondov a štátneho rozpočtu schválila na výstavbu nového mosta 1,34 milióna eur,“ objasnil vedúci oddelenia implementácie projektov Vladimír Brieda. „Rozdiel by mal byť financovaný z rozpočtu mesta. Očakávame, že konečné náklady budú nižšie, čo bude známe po ukončení procesu verejného obstarávania,“ doplnil.

Monitorujú ich roky

Ešte koncom minulého roka podpísal banskobystrický primátor Ján Nosko zmluvu s vysúťaženou firmou, ktorá sa postará o vypracovanie projektovej dokumentácie na nový Kremničiansky most. Mnohí si dobre pamätajú, že v závere septembra bol ten pôvodný zbúraný kvôli jeho havarijnému stavu a akútnej poruche. Samospráva opakovane pripomína, že vo svojom majetku ani účtovníctve ho neeviduje, no napriek tomu vyvíja kroky na vybudovanie novej stavby – dôležitej spojnice medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, R-jednotkou a cestou I/69 medzi Banskou Bystricou a Zvolenom.

Foto: TASR/Ján Krošlák most, Banská Bystrica Radvanský most v Banskej Bystrici už nie je v najlepšej kondícii.

„Napriek tomu, že vlastnícke vzťahy k zbúranému mostu doteraz nie sú jasné, nemôžeme čakať. Rozbehli sme všetky potrebné procesy s cieľom vybudovať nový most pri vstupe do mesta,“ poznamenal Nosko. „Spracovanie projektovej dokumentácie bude financované z mestského rozpočtu. Zároveň budeme aj naďalej rokovať s ministerstvom dopravy s cieľom hľadať finančné krytie nielen na projekt, ale aj na výstavbu nového mosta,“ povedal.

O projekt mosta v Kremničke sa postará prešovská firma ISPO, ktorá zo siedmich spoločností predložila najnižšiu cenovú ponuku. Vysúťažená suma je v objeme 128 670 eur s DPH. „V prvej etape sa vypracujú tri varianty technického návrhu, ktoré budú predložené formou vizualizácií. Po posúdení z pohľadu náročnosti technického riešenia, technológie výstavby, doby jej trvania a nákladov, bude v ďalšom kroku rozpracovaný jeden technický návrh,“ vysvetlil vedúci odboru rozvojových aktivít mesta Martin Lakanda.

Samospráva zdôrazňuje, že už niekoľko rokov pracuje aj na monitoringu mostov, ktorý poskytuje prehľad o ich aktuálnom stavebno-technickom stave. Z celkového počtu 82 mostných objektov a lávok je zhruba polovica vo vlastníctve a správe mesta. Pri niektorých vlastník doteraz identifikovaný nebol. Zo spomínaného počtu je v havarijnom stave približne jedenásť percent mostov a lávok. Na viacerých z nich mesto už v minulosti prijalo potrebné opatrenia – obmedzenie alebo vylúčenie dopravy.