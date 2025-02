Katastrofický scenár pre Banskú Bystricu: Po odstavení ďalšieho mosta by zostala odrezaná

Radvanský most - diagnostika Video Zdroj: TV Pravda

Prvá fáza diagnostiky Radvanského mosta v Banskej Bystrici, ktorý mesto už roky monitoruje, sa v utorok (18. 2.) uskutočnila bez toho, aby bolo nutné uzavrieť ho. Primátor Ján Nosko priamo na mieste pripomenul, že vlastnícke vzťahy sú nejasné a chýba k nemu tiež projektová dokumentácia. „Napriek tomu sme sa rozhodli vykonať jeho testovanie. Kvôli bezpečnosti obyvateľov potrebujeme mať jasnú správu o tom, v akom stave sa aktuálne nachádza,“ povedal.

Druhá etapa sa má podľa neho uskutočniť v máji, kedy dôjde k záťažovým skúškam mosta. Tie definitívne potvrdia, ako na tom je. „Keďže jeden most (Kremničiansky) nám už chýba, doprava bola presmerovaná a jej intenzita na tomto Radvanskom narástla. Práve preto sme sa rozhodli urobiť diagnostiku skôr, ako bola odporučená. Počkáme si, aká bude odpoveď od odborníkov zo Žilinskej univerzity a aké kroky samospráva bude musieť podniknúť,“ uviedol šéf radnice.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Radvanský most, Banská Bystrica Radvanský most je v zlom stave – vlani ho od havarijného delil už iba jeden stupeň.

Primátor: Budem zdržanlivý

Ak by muselo dôjsť k jeho odstaveniu, pre Bystricu by išlo o „katastrofický“ scenár. „V tejto chvíli si to neviem ani predstaviť. Radšej budem zdržanlivý – počkáme si na výsledok a uvidíme, aké budú odporúčania,“ zopakoval Nosko. Zároveň upozornil, že všetky banskobystrické mosty majú minimálne polstoročie.

„Konkrétne tento mal prejsť delimitáciou v osemdesiatych rokoch. Vtedy mesto prijalo do svojho majetku množstvo mostov a lávok, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Tieto dva (Radvanský a už zdemolovaný Kremničiansky) ale nie – tam je spor o vlastníctvo a myslím, že takýchto objektov nie je na Slovensku málo,“ pokračoval primátor. Je presvedčený, že riešením by bolo vytvorenie nejakého fondu na ich opravu a odštartovanie ich postupnej reparácie. „Lebo tento ich stav nás v budúcnosti určite dobehne,“ mieni.

Únia miest Slovenska má už podľa neho spracovaný materiál, v rámci ktorého evidujú 571 mostov, z ktorých 33 sa nachádza vo veľmi zlom až havarijnom stave. „Je to alarmujúca situácia, o ktorej chceme rokovať s ministerstvom dopravy, lebo množstvo z týchto objektov nemá jasného majiteľa. Je potrebné urobiť ich revíziu a jednoznačne určiť vlastnícke vzťahy,“ zdôraznil Nosko. S ministrom dopravy chcú vraj hľadať spoločné riešenie.

Čítajte aj Koalícia bojuje o prežitie, Danko po ultimáte ponúka všetko, čo má. Politológ: Ťažko pochopiteľná taktika

„Lebo výstavba nových mostov je mimoriadne nákladná – pri jednom sa bavíme nie o státisícoch, ale o miliónoch eur,“ podčiarkol. „Momentálne máme spracované štúdie Kremničianskeho mosta. Sú tam tri varianty, ktoré budeme práve tento týždeň s projektantmi posudzovať a hľadať optimálne riešenie tak, aby sme sa čo najskôr dostali k výsledku a začali s výstavbou,“ uzavrel.

Či má rezort v tejto oblasti nejaký plán, prípadne návrhy, sme sa pýtali jeho tlačového oddelenia. Zatiaľ však ministerstvo nereagovalo.

Chcú predĺžiť jeho životnosť

Profesor zo Žilinskej univerzity Martin Moravčík potvrdil, že pracujú na diagnostike Radvanského mosta, ktorý má problémovú konštrukciu. „Sú to vlastne nosníkové mosty zložené zo segmentov vyrábaných v šesťdesiatych či sedemdesiatych rokoch. Patria k najrizikovejším konštrukciám. Preto sme tu a momentálne sa s tým oboznamujeme,“ povedal s tým, že potrebná projektová dokumentácia neexistuje, takže musia začínať akoby od nuly.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Ján Nosko, primátor, Martin Moravčík, profesor Primátor Ján Nosko a profesor Martin Moravčík informovali o aktuálnej diagnostike problémovej konštrukcie.

„Toto je prvá etapa a potom sa budú robiť statické analýzy. Následne urobíme zaťažovaciu skúšku, ktorá potvrdí alebo vyvráti naše predpoklady. Poslednou fázou budú, čo sa týka prevádzky a čo s tým mostom ďalej, naše odporúčania,“ priblížil Moravčík.

„Prípadne vykonáme nasadenie online kontinuálneho monitoringu pri dopravnom zaťažení, ktorý ukáže, ako sa tá konštrukcia chová,“ objasnil odborník. Cieľom je, aby dokázali čo najdlhšie predĺžiť životnosť konštrukcie. „Aby jednoducho Banská Bystrica nezostala odrezaná, keďže im po zbúraní Kremničianskeho mosta zostal len jeden,“ narážal na skutočnosť, že v tomto mestskom úseku ide o jedinú spojnicu ponad rýchlostnú cestu R1.

Čítajte aj Premiér Fico pôjde do USA a vystúpi na konferencii konzervatívcov, očakáva sa aj Trump

Aktuálne teda zisťujú, aká je kvalita výstuže, betónu, zainjektovanosti kábelových kanálikov, prepínacích káblov či spodnej stavby. „Toto všetko bude vstupovať do statickej analýzy. Potom uvidíme, či je možné, z hľadiska bezpečnosti, pustiť tam dopravu, alebo sa to bude musieť uzavrieť,“ zhodnotil Moravčík. Výsledok by mal byť známy o pár mesiacov, možno v máji. „Jednou z variant je vylúčenie ťažkej dopravy, pričom by zostala len ľahká. To sú ale v tejto chvíli hypotetické veci,“ dodal.