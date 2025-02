Slovenské more vyschlo. Fascinujúca Liptovská Mara púta pozornosť ako nikdy predtým

Hladina Liptovskej Mary v ostatných mesiacoch výrazne klesla, internet a sociálne siete „zaplavili“ zábery na jej vysušené plochy. Ľudia sa tam, kde predtým mohli vidieť len vodu, chodia vo veľkom prechádzať. Súčasný stav totiž odhalil to, čo predtým už veľmi dlho nikto nevidel. Mnohí hovoria o historickom okamihu, aký tu od vybudovania tejto nádrže ešte nebol. Neodolali sme ani my a išli sme sa pozrieť, ako to tam aktuálne vyzerá.

K Mare sme sa vybrali z liptovskomikulášskej časti Palúdzka. Medzi rodinnými domami sme stretli miestneho, ktorý nám povedal, že tak ako v týchto dňoch to tam ešte nikdy nebolo. „Bežne na jar takto hladina ešte padnutá nebola,“ tvrdí Matej Kreva. „Prvýkrát klesla tak nízko, čo si ja pamätám, niekedy v deväťdesiatych rokoch. Vtedy sa ale robila revízia priehradného múru,“ zaspomínal si. Potvrdil, že cez víkendy tam naozaj chodieva množstvo zvedavcov, ktorí si vychutnávajú unikátne prechádzky.

Slzy v očiach

Napriek tomu, že my sme tam išli uprostred pracovného týždňa, stretli sme desiatky ľudí – mladých rodín, manželských párov, rôznych partií či individuálnych návštevníkov. Asi najvýraznejšou odhalenou pamiatkou na časy minulé, ktorá bola ešte pred pár mesiacmi pod vodou, je stará asfaltová cesta smerujúca z Liptovského Mikuláša do Ružomberka. Po nej sme pohodlne kráčali tri kilometre, kým sme došli k miestu, kde sa už pokračovať nedalo – zastavila nás voda.

Hneď na začiatku našej túry sme sa však pristavili pri mladej žene, ktorá si atrakciu bola pozrieť s manželom. „Je to veľmi zaujímavé. Všimli sme si tu strašne veľa prázdnych nádrží, akoby nádob z kameňa, no teraz sú bez vody,“ povedala Karmen. Prezradila, že pricestovali zo Spišskej Belej, no jej manžel je mikulášsky rodák a cestou okolo neodolali – museli sa tam zastaviť.

„Na kameňoch vidieť ešte nejaké lastúry a v niektorých častiach nás zaujali člny, ktoré sa po znížení hladiny ocitli na dne,“ pokračovala. „Je to obrovské a priechodné. Ktovie, či sa tam toľko vody naspäť ešte dostane,“ zamyslela sa.

Príjemnú prechádzku, tiež s manželkou, si vychutnával aj Miroslav Kamenár. „Toto všetko bolo ešte nedávno pod vodou,“ ukázal na okolie. „Normálna hladina je inak niekde tu, kde stojíme,“ podotkol. Zo zatopených obcí však podľa neho nič nevidieť. „Akurát len stromy, ktoré sú popri tejto starej ceste a kedysi v podstate tvorili alej,“ dodal.

Denisu Kočkovú prilákali k Mare komentáre a fotografie na sociálnych sieťach. „Bývam len kúsok za rohom, preto som chcela vidieť, ako to tu naozaj vyzerá. Všetci chválili túto nádhernú cestu a mali pravdu,“ usmiala sa ukazujúc na spomínaný objekt. „Predtým sa sem dalo ísť len nejakých pätnásť metrov. Takto to vidím prvýkrát v živote,“ zhodnotila.

O kúsok ďalej sme natrafili na pána Mariana, ktorý netajil nostalgiu. „Človek sem príde a sleduje veci, ktoré už päťdesiat rokov nevidel. Na môj pravdu, tlačia sa mi slzy do očí,“ priznal. V podobnom stave to nikdy predtým nevidel.

„Tak brutálne tu ešte voda spadnutá nebola,“ poznamenal. Vzápätí ukázal, kde sa kedysi nachádzala odbočka do obce Galovany. „No a tamto, rovno pred nami, bolo fantastické roľnícke družstvo Dechtáre. Kúsok nižšie zase Sokolčie, odkiaľ pochádzal Stano Mikita – najlepší svetový hokejista všetkých čias,“ konštatoval.

Problém s parkovaním

Vyššiu návštevnosť v súvislosti s vodnou nádržou zaznamenalo aj mesto. „Zrážkovo podpriemerná zima sa odrazila na nízkej hladine Liptovskej Mary, ktorá sa stala atrakciou pre domácich a návštevníkov regiónu. Už niekoľko víkendov po sebe húfne prichádzajú aj k východnému brehu v našej mestskej časti Palúdzka,“ potvrdila hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová. Podľa nej takáto situácia nenastala prvý raz.

„Po dne priehrady sa domáci neraz prešli aj v minulosti. Vysoká medializácia však tento rok množstvo výletníkov ešte zvýšila,“ uviedla. Vzápätí upozornila, že to prináša problém s parkovaním. „Na Palúčanskej ulici ľudia parkujú doslova krížom-krážom. Autami blokujú výjazdy k rodinným domom a ničia zeleň. Navyše prechádzajú k brehom cez železničnú trať. Mestskí aj štátni policajti preto zvyšujú v tejto lokalite hliadky,“ povedala. „K Liptovskej Mare vedie príjemná a bezpečná prechádzka po hrádzi Váhu, odporúčame využiť túto trasu,“ uzavrela hovorkyňa.

Vodohospodári sú zatiaľ pokojní, nič zvláštne sa podľa nich nedeje. „Počas zimy, kedy je prirodzene menej dažďových zrážok v povodí a do nádrže sa obvykle dostáva menej vody, postupne klesá aj výška hladiny v nádrži. Tie sa takto pripravujú na príjem vôd z topiaceho sa snehu a zvýšeného počtu zrážok v jarnom období,“ reagoval hovorca vodohospodárov Marián Bocák.

„Každý extrém, či už povodne alebo obdobie sucha, predstavuje hypotetický problém,“ zdôraznil hovorca. „V prípade pretrvávajúceho suchého obdobia, ktoré sme tu už v minulosti mali a pravdepodobne aj budeme mať, to môže znamenať obmedzenie zabezpečovania potrieb ako je voda pre individuálne účely (odbery vôd pre závlahy súkromným osobám), rekreáciu či rybolov,“ vysvetlil. Objasnil, že aktuálne je Liptovská Mara naplnená na 44 percent jej celkového objemu. Pokles hladiny predstavuje viac ako 11 metrov.

„V zmysle dostupných údajov od roku 1977 bola kóta hladiny na nižších hodnotách v rokoch 1996, 2004, kedy bola ešte o tri metre nižšia ako teraz, a 2006,“ ozrejmil Bocák.