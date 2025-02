Malé mesto má v zlom stave päť mostov, z toho jeden historický kamenný. Ďalší bol zbúraný a náhrada chýba

Ak by sme na Slovensku hľadali mesto s najhorším stavom mostov, je veľmi pravdepodobné, že by sa ním stala Hnúšťa. Mesto v Rimavskosobotskom okrese so zhruba 6 500 obyvateľmi má jeden most úplne uzavretý a na dvoch je zákaz vjazdu nákladným vozidlám. Ďalší bol pre výstavbu nového mostného telesa zbúraný a dodávateľ zo staveniska uprostred prác odišiel.

Mosty v Hnúšti sú v zlom stave Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Jeden zo spomínaných mostov s obmedzenou premávkou sa nachádza v časti Maša. Ide o historický kamenný jednoklenbový most, postavený pravdepodobne v 19. storočí. „Budeme ho musieť zrekonštruovať a hľadať na to prostriedky, pretože je v našej réžii,“ skonštatoval pre Pravdu primátor Hnúšte Martin Pliešovský.

Most, ktorý vedie ponad rieku Klenovská Rimava, je už dlho v nevyhovujúcom stave, ale k zásadnému zhoršeniu došlo v roku 2023, keď z jeho klenby odpadla veľká časť. Samospráva preto pred mostom osadila zákazovú značku pre vozidlá nad 3,5 tony hmotnosti a presunula predeň 1100-litrové kontajnery na odpadky, aby vozidlo zabezpečujúce ich zber nemuselo jazdiť cez most. Miestni obyvatelia nám však potvrdili, že mnohé nákladné vozidlá, napríklad s drevom, tento zákaz nedodržiavajú.

Foto: Branislav Caban Železná a drevená konštrukcia na historickom kamennom moste v Hnúšti-Maši Železná a drevená konštrukcia na historickom kamennom moste v Hnúšti-Maši

Kamenný most v Maši bol zrejme postavený v súvislosti so železiarňou, ktorá kedysi stála na druhom brehu rieky. Neskôr ju nahradil závod na spracovanie dreva a pôvodný klenbový most bol prekrytý železnou konštrukciou s drevenými fošňami, ktorá ho mala spevniť, keďže cezeň vtedy denne prešlo aj 25 kamiónov. V tomto stave je dodnes. Obnovu by si okrem konštrukcie mosta vyžadovali aj spomínané drevené dosky, ktoré sú na viacerých miestach spráchnivené a rozpadnuté.

Maša je malá mestská časť, nachádza sa tam zhruba dvadsiatka domov so súpisnými číslami. Ak by sa však most úplne zvalil, alebo by ho bolo potrebné zavrieť, jej obyvatelia by zostali prakticky odrezaní od sveta, keďže tam iná cesta nevedie.

Problém s ďalšími dvoma mostami

Most v Maši nie je jediný v zlom stave v rámci Hnúšte. Ďalší, pri autobusovej stanici, musel byť pre havarijný technický stav úplne zatvorený pre všetku dopravu. V nevyhovujúcom stave je i most smerom na Revúcu a Jelšavu, na ktorý má zákaz vjazdu nákladná doprava a obchádzka meria okolo 60 kilometrov.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) pred necelými dvomi mesiacmi avizoval, že tento most ponad železničnú trať by chceli dočasne podoprieť, aby ním opäť mohli prechádzať aj nákladné autá. Zatiaľ sa tak však nestalo. „ Na moste v Hnúšti ponad železnicu stále platia dopravné obmedzenia, čakáme na stanovisko od železníc k jeho podopretiu,“ vysvetlila pre Pravdu hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.

Na zlý stav mostov a s tým súvisiaci možný kolaps dopravnej siete na Slovensku upozornil začiatkom roka aj predseda BBSK Ondrej Lunter. Za miesto konania brífingu si vybral práve spomínaný most ponad železnicu v Hnúšti.

Foto: Branislav Caban Most s obmedzenou premávkou na výjazde z Hnúšte do Revúcej a Jelšavy Most s obmedzenou premávkou na výjazde z Hnúšte do Revúcej a Jelšavy

Zdôraznil vtedy, že do tohto nelichotivého stavu sa mosty dostali z dôvodu, že štát pred 18 rokmi odovzdal svoj majetok do správy samosprávnych krajov, ale nevyčlenil im financie na to, aby sa o mosty mohli starať.

„Už v tom čase boli často v kritickom stave a pretrvávajú v ňom niekoľko desiatok rokov,“ podotkol Lunter. Zdôraznil, že práve v súčasnosti mnohým mostom postaveným v 70. rokoch minulého storočia končí životnosť.

Spolu s inými samosprávnymi krajmi sa preto BBSK obrátil na štát s tým, aby im zvýšil financovanie a našiel schémy obnovy mostov mimo rozpočtu samospráv – napríklad prostredníctvom PPP projektov alebo štátneho fondu.

Zbúraný most

Najhoršia situácia zo všetkých mostov v Hnúšti je na mostnom objekte na ceste II/526 smerom na susedný Klenovec. Pôvodný most tam bol vlani zbúraný a nahradiť ho mal úplne nový. Zhotoviteľ však začiatkom októbra 2024 práce na stavbe zastavil.

Podľa Štepánekovej tak urobil pre nesúhlas v pokračovaní rekonštrukcie podľa schválenej projektovej dokumentácie. BBSK nakoniec od zmluvy s týmto dodávateľom odstúpil a aktuálne hľadá nového.

Foto: Branislav Caban Zvysok piliera po zburanom moste v Hnusti Zvyšok piliera po zbúranom moste v Hnúšti

„Zhotoviteľ, ktorý bol pôvodne vysúťažený na rekonštrukciu spomínaného mosta, sa dostal do konkurzu. Bolo preto potrebné vykonať nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa, ktoré aktuálne prebieha,“ informovala Štepáneková.

Zbúranie a výstavba nového mosta mala pôvodne trvať do do januára 2025. V súčasnosti však nie je vôbec jasné, kedy by mohla byť ukončená.

Dva mosty boli obnovené

Hnúšťa spolu so svojimi mestskými časťami má podľa primátora až 15 mostov a premostení. Dva z nich boli v uplynulých rokoch opravené. Ide o most na hlavnej ceste I/72 pri mestskom úrade, ktorý bol obnovený v rámci rekonštrukcie asi sedemkilometrového úseku danej komunikácie.

Druhý opravený most je podobný ako už spomínaný kamenný most v Maši a nachádza sa neďaleko neho na rovnakom toku. Zachránili ho dobrovoľníci z občianskeho združenia Horná Rimava pod vedením Romana Lebedu. Práce v rámci piatich etáp trvali asi dva roky.

„Most v posledných rokoch stále viac chátral, preto sme sa rozhodli urýchliť jeho rekonštrukciu. Je svedectvom o technickej a architektonickej úrovni doby svojho vzniku, i konštrukčnej vyspelosti ľudí – našich predkov – ktorí ho stavali.“ uviedol Lebeda v roku 2018 pri začiatku obnovy mosta.

Mesto Hnúšťa chce v tomto roku obnoviť ďalšie dva menšie mostíky. „Na Hačave nás čaká rekonštrukcia dvoch premostení, tam je tiež obmedzená doprava, čo sa týka vývozu odpadu. Tohto roku by sme to mali vyriešiť a zafinancovať,“ zakončil Pliešovský.