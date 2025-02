Veľké plány Zvolena s dôležitou autobusovou stanicou: Pribudnúť má obrovské parkovisko aj obchodné centrum

Zvolen je významným železničným uzlom, ktorý prepája južnú trasu medzi Bratislavou a Košicami. Zároveň je kľúčovou východiskovou a koncovou stanicou stredného Slovenska. O to väčší význam má aj tamojšia autobusová stanica, ktorá sa nachádza hneď oproti železničnej – delí ich len štvorprúdový hlavný ťah pri vstupe do mesta.

Centrálny prestupový bod vo Zvolene chýbal až do roku 1991. Dovtedy existovali, v historickom jadre mesta, len zastávky pre diaľkovú a prímestskú dopravu. Samospráva sa to rozhodla riešiť výstavbou autobusovej stanice a jej peším prepojením na železničnú. Odvtedy prešli viac ako tri dekády, pričom už nespĺňa súčasné štandardy. V najbližších rokoch by mala podľa radnice kompletne zmeniť podobu. Dosiahnuť to chcú rozsiahlou prestavbou.

Hlavný architekt mesta Peter Kašša upozornil, že aktuálne má autobusová budova malú kapacitu a chýbajú tam doplnkové služby pre návštevníkov. „Nie je otvorená nepretržite a s nástupišťami nie je prepojená suchou nohou,“ priblížil. Keďže tento objekt nie je sprístupnený nonstop, cestujúci sa v skorých ranných či neskorých večerných hodinách nemajú kde ukryť. K dispozícii nemajú ani hygienické zariadenia či príležitosť občerstviť sa.

„Stanica neposkytuje žiadnu možnosť zmysluplnejšie tráviť čas pri čakaní na autobusový spoj,“ ozrejmil architekt. Pripomenul tiež nedostatok parkovacích miest, čím táto stanica, spolu so železničnou, neplnia funkciu plnohodnotného prestupového uzla. Nevytvárajú teda vhodné podmienky pre väčšie využívanie verejnej hromadnej dopravy na úkor osobných automobilov.

Podzemná chodba

Hovorca zvolenskej samosprávy Martin Svatuška spresnil, že v rámci veľkej rekonštrukcie stanice má ísť o prestrešenú budovu s dvomi podlažiami a veľkým parkoviskom v suteréne. Navrhnutých je v ňom až 450 parkovacích miest. „Čo spolu s ďalšími dvomi stovkami státí vytvára najväčšie záchytné parkovisko v meste,“ povedal.

„Vstupnú halu, prestrešené nástupištia či prevádzky občerstvenia by mohla spĺňať obchodná zóna s rozlohou približne 5 500 štvorcových metrov, ktorá bude umiestnená na poschodí,“ objasnil. Zaujímavosťou je aj plánované vnútorné prepojenie autobusovej stanice s neďalekou železničnou, čo cestujúci určite ocenia. Môžu tak medzi týmito priestormi prechádzať „suchou nohou“. Umožní im to podzemná chodba umiestnená v suteréne nového komplexu.

Prestavba stanice je podľa hovorcu výhľadovým projektom prekonávajúcim horizont jedného či dvoch volebných období. „Vzhľadom na finančnú náročnosť investície sa do nej mesto nemôže pustiť samé. Projekt preto predstavilo možným investorom a čaká na odozvu,“ doplnil s tým, že zatiaľ ide o ideový návrh.

Zvolenský primátor Vladimír Maňka potvrdil, že o budúcom vzhľade stanice už majú predstavu, pričom detailná architektúra aj finančné náklady vzídu z projektovej dokumentácie. Tiež podčiarkol, že to nie je projekt, ktorý by dokázali financovať z rozpočtu mesta.

„Eurofondy naň tiež využiť nemôžeme. Bez pomoci investičných partnerov to nezvládneme,“ podotkol. Samospráva to však podľa neho neodsúva na neurčito či do veľmi vzdialenej budúcnosti. S potenciálnymi investormi, ktorí by sa na financovaní mohli podieľať, už rokuje. Dvaja z nich podľa šéfa radnice prejavili predbežný záujem. Detaily však neprezradil.

Zelené parkovisko

V areáli autobusovej stanice sa už ale v krátkom čase objaví novinka, na ktorej momentálne pracujú. Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta uviedla, že strecha „autobusky“ bude mať nové využitie. Premenia ju na menšie záchytné parkovisko s prívlastkom zelené. Špeciálnu záhradu na zachytávanie dažďovej vody zachovajú a čiastočne rozšíria. Túto zónu, odkiaľ sa voda odparuje postupne, vytvorilo mesto pred ôsmimi rokmi.

„Na streche zaparkuje 52 vozidiel – vjazd na strešné parkovisko bude smerovať od Technickej univerzity. Projekt predpokladá investíciu 680-tisíc eur,“ vysvetlila Mojžišová. „Mesto ho bude financovať z eurofondov. Nové parkovacie miesta chce skolaudovať najneskôr v budúcom roku,“ uzavrela.

Keďže parkovacích kapacít nikdy nie je dosť, v centre Zvolena vznikne v blízkej budúcnosti aj ďalších 137 miest – z nich osem bude vyhradených pre autobusy. Toto veľké záchytné parkovisko vyrastie v lokalite Hlbiny pod Zvolenským zámkom. Počíta sa pritom s nákladmi 2,5 milióna eur. Mesto už má spracovanú projektovú dokumentáciu, aktuálne finišuje s vysporiadaním súkromných pozemkov, ktoré na to potrebuje.

„Keďže tam budú popri osobných autách parkovať tiež autobusy a ľudia budú môcť odtiaľ prejsť popri trati k malej železničnej stanici, ide už o integrovaný projekt, na ktorý môžeme získať peniaze aj z eurofondov,“ konštatoval primátor. Dodal, že príjazdová cesta do tejto lokality sa upraví a rozšíri, pribudne tiež samostatný chodník či cyklochodník.