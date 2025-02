Košice modernizujú verejné osvetlenie, bude silnejšie a úspornejšie

Košice sa zaskvejú doslova v novom svetle. Vďačia za to modernizácii verejného osvetlenia, ktorá sa začala v závere minulého roka. Prinesie nielen viac svetla do košických ulíc, ale zároveň aj úsporu elektrickej energie.

Verejné osvetlenie v Košiciach mesto postupne obnovuje Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

Na obnovu verejného osvetlenia Košice čerpajú spotrebiteľský úver z roku 2022 na úrovni piatich miliónov eur. „Postupne sa snažíme meniť osvetlenie za úspornejšie tam, kde je to potrebné, kde si to situácia vyžaduje. Aktuálne vymieňame osvetlenia v takzvaných lucernách najmä v historickom centre, teda na Hlavnej ulici a ďalších priľahlých uliciach. Chceme, aby centrum bolo v prvom rade bezpečnejšie a rovnako to platí aj pre Mestský park, kde sa pohybuje množstvo osôb,“ uviedol pre Pravdu hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.

Celkovo sa v metropole východu nachádza okolo 17 000 svetelných bodov. „Na Hlavnej ulici a v historickom centre sme aktuálne vymenili približne 240 svetelných bodov. Ďalších 150 vymenených bodov je v Mestskom parku. Pokračujeme aj vo výmene osvetlenia v mestských častiach,“ ozrejmil hovorca, podľa ktorého je cieľom výmeny okrem iného aj úspora energií. „Nové technológie núkajú tieto možnosti,“ dodal.

Foto: Branislav Caban Stlpy verejneho osvetlenia pred divadlom v Kosiciach Stĺpy verejného osvetlenia pred divadlom v Košiciach

Spomenul tiež, že v minulosti vznikol v Košiciach veľký investičný dlh nielen na komunikáciách, ale i na osvetlení. „Na komunikáciách ho máme na úrovni až jednej miliardy eur a v desiatkach miliónov eur sa počíta dlh aj na verejnom osvetlení. Často krát sa stáva, že osvetlenia ‚vypadávajú‘, nie sú dostatočne výrazné,“ konkretizoval Tokarčík.

Jednoduchšie nahlasovanie porúch

Všetky stĺpy osvetlenia v Mestskom parku a bezprostrednom okolí sú označené nálepkami s QR kódmi pre jednoduchšie nahlasovanie porúch. Občania budú môcť prostredníctvom svojho mobilného telefónu oskenovať takýto QR kód a on-line nahlásiť nefunkčnosť osvetlenia alebo iný problém, ktorý sa automaticky prenesie do systému evidencie porúch.

„Košičania navštevujú Mestský park aj vo večerných hodinách, či už na prechádzky, venčenie psov, beh alebo iné športy. Teraz sa v parku môžu cítiť ešte komfortnejšie a bezpečnejšie. Staré svietidlá už neponúkali dostatok svetla. Dochádzalo k častým poruchám a výpadkom pôvodných LED diód z dôvodu ich končiacej životnosti, ako aj zatekaniu vody do korpusov svietidiel,“ uviedol na margo aktuálnej obnovy primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Foto: Branislav Caban Verejne osvetlenie pri Dome sv. Alzbety v Kosiciach Verejné osvetlenie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

V uplynulých dvoch rokoch mesto okrem modernizácie osvetlenia vybudovalo aj nové verejné osvetlenie v lokalitách, kde úplne chýbalo. Spolu 69 stožiarov so smart LED svietidlami pribudlo na Triede KVP pri zastávke MHD Starozagorská, ako aj na Jantárovej, Varšavskej, Palárikovej, Juhoslovanskej, Ružínskej a Krupinskej ulici. Ďalej to bolo v parku medzi Čárskeho a Kustrovou ulicou a vo vnútroblokoch na uliciach Čínska a Kpt. Nálepku.

Za rovnaké obdobie mesto investovalo aj do 46 nových stožiarov s LED svietidlami, ktoré sú napájané z fotovoltických panelov. Bezpečnejší je vďaka tomu združený cyklochodník na Aničke, vnútroblok na Braniskovej, chodníky pod Aténskou ulicou a medzi bytovými domami na Ceste pod Hradovou. Takéto stožiare pribudli aj v medzigarážovom priestore na Michalovskej a vo výbehoch pre psov v Parku duklianskych obetí a na Hroncovej ulici.

Košičania sú spokojní

Obyvatelia Košíc, ktorých sme oslovili na Hlavnej ulici, nám povedali, že s osvetlením boli spokojní aj doteraz. „Výmenu som nezaregistrovala, ale mesto bolo vždy pekne osvetlené. Aj na vianočných trhoch tu vždy bola nádherná výzdoba,“ povedala pre Pravdu mladá Košičanka Lea Dzurillová.

Podobný názor má aj seniorka Veronika, ktorá býva neďaleko Hlavnej ulice. „Ani doteraz to tu nebolo slabo osvetlené, neprekážalo mi to. Čítala som však, že dávajú nové LED svetlá kvôli šetreniu,“ podotkla.