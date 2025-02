Jedno z najstarších múzeí na Slovensku zrekonštruujú. Vystavuje aj múmiu či maketu vajca najväčšieho vtáka

Riaditeľka GMM Éva Kerényi o obnove stálej expozície Video Zdroj: Pravda/Branislav Caban

„Naša stála expozícia vznikla v roku 1979. Má teda viac ako 40 rokov a už si naozaj žiadala obnovu. Týkať sa bude expozičných miestností aj chodby, teda vlastne celého horného podlažia,“ vysvetlila riaditeľka GMM Éva Kerényi. Dodala, že v januári prebehol architektonicko-historický výskum budovy múzea a hlavné práce by sa mali začať v júni až júli tohto roka. Trvať by mali do polovice roka 2027.

Múzeum nezavrú

Riaditeľka zdôraznila, že napriek obnove hlavnej expozície a súvisiacemu uzavretiu prvého poschodia bude múzeum naďalej fungovať. „Naše výstavné priestory na prízemí, kde je aj návštevnícke centrum, budú pre verejnosť otvorené. Rovnako bude otvorená aj naša knižnica,“ avizovala riaditeľka.

Foto: Branislav Caban Riaditelka Gemersko-malohontskeho muzea Eva Kerenyi pod portretom prveho riaditela Janosa Fabryho Riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Éva Kerényi pod portrétom prvého riaditeľa Jánosa Fábryho

Posledným veľkým podujatím, počas ktorého si návštevníci budú môcť pozrieť pôvodnú stálu expozíciu, bude májová Noc múzeí a galérií. „Počas nej otvoríme dve výstavy. Jedna z nich bude prostredníctvom starých pohľadníc približovať vývoj mesta od konca 19. storočia do roku 1945. Vďaka Fondu na podporu umenia sme totiž kúpili veľkú zbierku pohľadníc zberateľa Igora Mikitu, ktorá pozostáva zo 686 kusov,“ konkretizovala Kerényi.

GMM podľa jej slov počas rekonštrukcie plánuje pokračovať aj v organizovaní rôznych podujatí, napríklad výstav či detských letných táborov.

Nevšedné exponáty

Rimavskosobotské múzeum sa môže pochváliť niekoľkými zriedkavými exponátmi. Patrí medzi ne egyptská múmia menom Tasherithnetiak, ktorá je podľa spôsobu munifikovania datovaná do obdobia rokov 1087 až 664 pred naším letopočtom.

Zaujímavosťou je, že múmia bola nedávno podrobená CT vyšetreniu, na ktoré bude nadväzovať antropologický výskum. Jeho výsledky by mali byť známe koncom marca, avšak podľa riaditeľky už teraz priniesol prekvapujúce zistenia.

„Doteraz sa o múmii hovorilo, že šlo o ženu, ktorá sa dožila veku 50 až 70 rokov a trpela osteoporózou. Ukázalo sa však, že žila len 30 až maximálne 40 rokov a osteoporózu vôbec nemala,“ skonštatovala riaditeľka. Odborníci si podľa nej zatiaľ nie sú istí ani pohlavím múmie, nie je preukázané, či šlo skutočne o ženu, alebo to bol muž.

Foto: Branislav Caban Mumia Tasherithnetiak v Gemersko-malohontskom muzeu R. Sobota Múmia Tasherithnetiak v Gemersko-malohontskom múzeu R. Sobota

„Múmia bude návštevníkom prístupná aj počas prestavby, hoci je teraz na hornom poschodí. Presunieme ju však dole k výstavnej sieni, aby si ju ľudia mohli pozrieť aj naďalej,“ prisľúbila riaditeľka. Po ukončení rekonštrukcie bude v rámci novej expozície vyčlenená jedna miestnosť pre exotické exponáty a jej ústredným výstavným predmetom bude práve múmia.

Zabalzamované telesné pozostatky priniesol v roku 1910 do Rimavskej Soboty advokát, statkár a cestovateľ Štefan Munkácsi Süteö mladší. Následne ich daroval vtedajšiemu Gemerskému župnému múzeu.

Druhým nevšedným exponátom je glóbus, s ktorým je to zrejme tiež inak, ako sa zdalo pôvodne. Donedávna sa totiž predpokladalo, že bol vytvorený z vajca vyhynutého vurona obrieho, ktorý je podľa niektorých zdrojov považovaný za najväčšieho vtáka, aký kedy na Zemi žil. Jeho podobizeň v skutočnej veľkosti bola súčasťou doterajšej stálej expozície.

Podľa biologičky GMM Moniky Gálffyovej je to však aj v tomto prípade asi inak. „Podľa najnovších výskumov to nie je skutočné vajce, ale len maketa. Posledné podrobné CT tam nepreukázalo škrupinu, len veľmi zhutnený papier,“ vysvetlila Gálffyová.

Foto: Branislav Caban Maketa vajca vurona obrieho ktory je povazovany za najvaecsieho vtaka aky kedy zil na Zemi Maketa vajca vurona obrieho, ktorý je považovaný za najväčšieho vtáka, aký kedy žil na Zemi

Pekná návštevnosť

Vlani navštívilo GMM dovedna 8275 návštevníkov, vrátane ľudí, ktorí prišli na podujatia a dočasné výstavy. „Pre porovnanie, v roku 2022 sme mali okolo 5800 návštevníkov, takže je to veľmi pekný výsledok,“ skonštatovala riaditeľka.

Zaujímavosťou sú autobusové zájazdy, prostredníctvom ktorých prichádzajú do múzea hlavne návštevníci zo zahraničia. „V roku 2024 to bolo 28 zájazdov, z toho 26 z Maďarska, jeden z Poľska a jeden z Čiech,“ spresnila Kerényi s tým, že týchto návštevníkov lákala najmä výstava Sissi o známej cisárovnej.

Dlhá história

Gemersko-malohontské múzeum bolo založené v roku 1882, je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Od roku 1910 až do súčasnosti sídli v historickej budove, ktorá bola postavená po roku 1867 ako delostrelecké kasárne. Jeho fond pozostáva z viac ako 106 000 zbierkových predmetov.