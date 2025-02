Malé obce sa môžu tešiť. Z eurofondov a ministerstva investícií by im malo „tiecť“ viac peňazí

Do odľahlejších kútov Slovenska by malo „putovať“ viac finančných prostriedkov. Zhodli sa na tom zástupcovia rezortu investícií a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). V rámci špeciálnej výzvy Živý vidiek, ktorú vyhlásia v krátkom čase, môžu získať zdroje najmä obce, ktoré majú do tisíc obyvateľov.

Po zasadnutí Komory obcí ZMOS, ktoré sa konalo vo Zvolene, jej predsedníčka Božena Kováčová upozornila, že obce trápi najmä regionálny rozvoj a čerpanie eurofondov. Preto uvítala, že na stretnutie komory prišiel aj štátny tajomník ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Michal Kaliňák so svojimi generálnymi riaditeľmi.

„Našim starostom sa mu podarilo odpovedať na gro otázok, ktoré nám boli nejasné v tom, ako to pôjde ďalej s čerpaním eurofondov. Oznámil nám pozitívnu vec, ktorou potešíme všetky obce do tisíc obyvateľov. Pre ne MIRRI pripravuje nový dopytový projekt z prostriedkov na rok 2026,“ povedala Kováčová. Vysvetlila, že peniaze budú môcť čerpať priamo z ministerstva. „Som veľmi rada, lebo na toto vyzývame už dlhodobo. Potrebujeme, aby sa rozvíjali aj malé obce, nielen veľké aglomerácie,“ dodala.

Špeciálna výzva

Kaliňák potvrdil, že do Zvolena prišli, aby diskutovali s komunálnymi lídrami, lebo práve oni vidia za každým paragrafom životné situácie. „Hovorili sme o tom, ako nastaviť výzvu, ktorú sme nazvali Živý vidiek. V pomerne krátkej dobe ju aj vyhlásime,“ podotkol. Zdôraznil, že pôjde o špeciálnu výzvu pre obce, ktoré majú do tisíc obyvateľov. „Už o pár dní ju vyhlásime pre najmenej rozvinuté okresy,“ podotkol.

„Debatovali sme o tom, akým spôsobom vieme tento rok začať rokovať s Bruselom, aby eurofondy mohli ísť aj na slovenský vidiek,“ pokračoval Kaliňák. „Keďže je to obdobie, kedy už vyjednávame nové eurofondy, diskusia bola o tom, ako presne budeme spolupracovať pre stratégiu regionálneho rozvoja,“ priblížil. Zároveň poznamenal, že sme jedna z mála krajín v Rade Európy, kde vidiek nie je ukotvený v žiadnom zákone ani stratégii.

„Hovorili sme tiež o ďalšom balíku agendy, o ktorej budeme diskutovať aj na úrovni pracovných skupín. Získali sme napríklad silný mandát na to, aby sme uvažovali o oddelení komunálnych od regionálnych volieb. Rovnaký termín balamutí voličov,“ spomenul Kaliňák ďalšiu z viacerých tém, ktoré mali na stole.

Podpredseda komory obcí Ján Fenčák podčiarkol, že Slovensko je prevažne vidiecka krajina. „Dnes sme mali možnosť prebrať všetky otázky, problémy, ale aj budúcnosť obcí, ktoré tvoria gro v našom území,“ povedal. Objasnil, že starostovia z regiónov predostreli konkrétne problémy týkajúce sa miestnych akčných skupín či čerpania prostriedkov z Plánu obnovy.

„Zástupcovia MIRRI si zobrali obrovské množstvo podnetov, ktoré ideme spoločne riešiť. Ten cieľ je jednotný – zvýšiť čerpanie eurofondov v obciach a takto skvalitniť život našich obyvateľov,“ hovorí Fenčák. „Dnes sme upriamili pozornosť na konkrétne veci týkajúce sa napríklad Plánu obnovy a ministerstva dopravy, kde nám pokrivkávajú zmluvy a dodatky k tomu, aby sme mohli mať preplatené žiadosti o platbu z Plánu obnovy,“ povedal.

Svetlo do budúcna

Ďalšou ich témou bolo veľmi pomalé čerpanie eurofondov. „Dlhodobo, niekoľko rokov, sa boríme s tým, že mnohé akčné skupiny nedokážu vyčerpať prostriedky určené na rozvoj vidieka kvôli nedostatku zamestnancov či nedostatočnej súčinnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a ďalších orgánov, ktoré na to majú dopad a vplyv,“ uviedol Fenčák.

„Veľmi nás povzbudilo, že sa vytvára nový špeciálny program, vďaka ktorému budeme vedieť, cez MIRRI, čerpať v malých obciach konkrétne projekty na rozvoj malej infraštruktúry. Dokonca aj na rozvoj folklóru a našich tradícií, ktoré v regiónoch máme,“ zhodnotil. Je to podľa neho svetlo do budúcna, lebo aj menšie obce budú schopné čerpať peniaze na rozvojové projekty, ktoré pocítia ľudia v odľahlejších kútoch Slovenska.

Kaliňák tvrdí, že z viacerých dôvodov nemôže povedať žiadnu konkrétnu sumu, ktorá by mala ísť do spomínaných menších obcí. Vysvetlil, že v rámci eurofondov mali úlohu dať do územia, za štyri roky, sumu 2,3 miliardy eur. „Na konci minulého roka sme už dali do územia 1,9 miliardy. To znamená, že do Veľkej noci majú regióny k dispozícii 2,3 miliardy iba z nášho ministerstva. K tomu máme 600 miliónov eur v rámci programov cezhraničnej spolupráce Interreg- z toho je už osemdesiat percent vo výzvach,“ konštatoval.

„K tomu všetkému máme ďalšie ministerstvá a Plán obnovy, takže o celkovú sumu nejde. Nám tu dnes ide o to, aby sme si mohli povedať, že obce a vidiek nie sú hendikepované a eurofondy pre ne nie sú za plexisklom,“ dodal.

Fenčák pripomenul, že sa potrebujú zaoberať tiež systémom financovania samospráv a zabezpečiť zdroje na bežný chod obcí. „Ale aj peniaze na potrebnú spoluúčasť, lebo vieme, že eurofondy si vyžadujú osem percent spolufinancovania,“ hovorí s tým, že práve v prípade menších obcí je to obrovský problém.

„Preto sme diskutovali aj o územnej integrovanej stratégii ako zlepšiť čerpanie eurofondov. Tiež ako nastaviť ďalšie výzvy tak, aby sa aj malé obce vedeli integrovať do nejakých územných celkov a získať peniaze na to, aby mohli čerpať tieto eurofondy, ktoré aj MIRRI vďaka rôznym projektom vypisuje,“ uzavrel.