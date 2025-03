Čo s kauzami teplomerov a sypačov, pýtali sa župana Trnku. Poslanec ho vyzval, aby o nich informoval

Košický primátor a zároveň krajský poslanec Jaroslav Polaček vyzval na poslednom zasadnutí krajského zastupiteľstva predsedu Rastislava Trnku, aby ich verejne informoval o kauze teplomerov a sypačov, v ktorej je obvinený a hrozí mu obžaloba. Polaček so svojou výzvou vystúpil hneď v úvodnom bode zasadnutia, ktorý sa týkal otvorenia a schválenia programu.

„Mojou požiadavkou je zaradiť bod, kde by som chcel pána predsedu a Košický samosprávny kraj opäť požiadať o komplexnú správu ohľadom obnovení kraja, jeho predsedu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti za obdobie rokov 2018 až 2024. Z obvinení tu už máme obžaloby, po obžalobách ide odsúdenie, potom možno bude chcieť byť pán predseda rehabilitovaný. To uvidíme neskôr,“ uviedol Polaček.

Doplnil, že aj keď možno Trnka nechce s médiami komunikovať, jeho ako košického primátora sa ľudia na tieto záležitosti reálne pýtajú. „Možnože sa nepýtajú ľudia v iných mestečkách, v iných obciach, ako to je s naším županom. Ja nechcem ohovárať, my nechceme šíriť nepravdy. Ak si je pán predseda istý, že je všetko v poriadku, tak si poďme schváliť, že na budúcom rokovaní nám dá správu, že všetko je v poriadku, aby sme sa nemuseli zbytočne naťahovať s ľuďmi a vysvetľovať im,“ pokračoval Polaček.

Zdôraznil, že v týchto prípadoch nejde len o osobu samotného Trnku, ale i o organizácie a inštitúcie, ktoré majú poslanci v správe v rámci prepožičanej moci. „Bolo by veľmi vhodné, aby ste nám to po dvoch rokoch, odkedy akcia Valentín vypukla, vysvetlili. Zaujíma to verejnosť, ste verejne volení funkcionári,“ apeloval poslanec.

Trnka na jeho slová reagoval stroho. „Pán poslanec, myslím, že túto ‚průpovídku‘ sme už počuli. Prosím, nech ti aspoň vymenia tú básničku, ktorú tu dookola opakuješ,“ povedal predseda KSK a zároveň dal Polačekovi, ktorý ešte chcel niečo dodať, vypnúť mikrofón.

O čom sú tieto kauzy

Spomínané záležitosti, o ktorých chcel poslanec a košický primátor informácie, sa týkajú údajne predraženého nákupu bezkontaktných prechodových teplomerov pre Úrad KSK a krajskú správu ciest. Druhá kauza sa týka obstarávania sypačov značky Tatra pre cestárov na zimnú údržbu komunikácií. Trnka je v súčasnosti obvinený len v kauze sypačov.

Kauza teplomery sa začala ešte v roku 2021. Šlo o zhruba 200 kusov týchto zariadení, pričom vraj rovnaké bezkontaktné prechodové teplomery iné dva vyššie územné celky nakúpili za polovičnú cenu. Kauza sypačov sa vzťahovala na roky 2019 až 2020 a prevalila sa o tri roky neskôr, keď polícia Trnku zadržala. Napokon však bol stíhaný na slobode.

Obidva prípady sa týkajú podozrení z nekalých praktík pri verejných obstarávaniach. Podľa obvinení boli zmanipulované v prospech vopred určeného víťaza a znevýhodňovali ostatných uchádzačov. Jedným z problematických bodov bola napríklad 90-dňová lehota na dodanie sypačov. Keďže za taký krátky čas ich nebolo možné vyrobiť, muselo ísť o už hotové skladové kusy.

V obidvoch prípadoch je jedným z obvinených podnikateľ Richard Reday, ktorého firma v Košiciach údajne dodala kraju dvojnásobne predražené teplomery. Spôsobená škoda je podľa obvinenia minimálne 89 000 eur.

V prípade sypačov sú obvinení ďalší dvaja ľudia. Ide o Jána Sendreia a Martina Sojku, predstaviteľov spoločnosti Tempus-Trans, u ktorej si krajskí cestári obstarali sypače. Posledným obvineným je bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.

Po ukončení príslušného vyšetrovania protikorupčnou jednotkou Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru má v súčasnosti spis na stole dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Banská Bystrica. Ten rozhoduje o prípadnom podaní obžaloby na súd. Celkovo sú obvinené dve právnické a päť fyzických osôb.

Predseda KSK obvinenia odmieta

Trnka všetky obvinenia opakovane odmietol. Celý prípad sypačov, ktorému dala polícia krycí názov akcia Valentín, označil za politický útok v rámci predvolebného boja a povedal, že kauza stojí na vode. Zdôraznil, že sa cíti nevinný, obvinenie ho prekvapilo a odmietol prípadné politické konzekvencie, napríklad v podobe odstúpenia z funkcie.

Keď v januári tohto roka polícia postúpila spis banskobystrickej krajskej prokuratúre s návrhom na vznesenie obžaloby, reagoval, že ho teší posun v celej záležitosti. „Ja budem len rád, keď sa táto vec uzavrie. Takže čakám trpezlivo ďalej,“ povedal Trnka s tým, že ku kauze sa veľmi obsiahlo vyjadrí, keď bude celý proces ukončený.

„Sú rôzne právne názory na to, či sa vyjadrovať počas vyšetrovania, alebo v priebehu procesu, kým sa akákoľvek vec dostane na súd. Čiže ja som v tomto skôr zdržanlivejší v záujme toho, aby to nikoho nedráždilo,“ zdôraznil predseda KSK.

Zároveň dodal, že je veľmi ťažko vyjadrovať sa k informáciám, o ktorých on oficiálne nevie nič. „Je veľmi záhadné, že všetci to vedia, mimo dotknutých osôb, v tomto prípade aj mňa,“ skonštatoval Trnka. Zdôraznil tiež, že návrh na obžalobu dáva prokurátor a nie policajný vyšetrovateľ. „Takže v zásade sa za posledné roky nič nezmenilo, keď to môžem takto povedať,“ uzavrel predseda KSK.

Od podpory k nepriateľstvu

Košický primátor a predseda KSK mali v minulosti úplne iné vzťahy. Koncom roka 2018 pred komunálnymi voľbami Trnka Polačeka ako kandidáta na primátora podporil. Zdôraznil vtedy, že ide o historicky najväčšiu šancu na dobrú a úzku spoluprácu medzi vyšším územným celkom a mestom.

Realita bola napokon úplne iná. Pomerne rýchlo medzi nimi začalo dochádzať k sporom, o ktorých pravidelne informovali médiá. V súčasnosti obaja predstavitelia nielenže nespolupracujú, ale vzájomne sa kritizujú a obviňujú zo vzniknutej situácie.

Polaček patrí k najvýraznejším názorovým oponentom a kritikom predsedu KSK. Zvykne sa k nemu vyjadrovať aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Na jednom z nedávnych ho nazval „obvineným Trnkom“.