Tiso je vo Varíne uzavretou kapitolou. Tabuľky s novým názvom kontroverznej ulice však stále chýbajú

Kontroverzná ulica je už dva mesiace premenovaná, no aktuálne označenie doteraz v obci inštalované nie je. Na jednom z domov ale „svieti“ tabuľka pripomínajúca jej nedávny názov. Kto Varín nepozná, podľa súčasnej adresy by ho na toto miesto nepriviedla ani navigácia. Stále v nej totiž figuruje starý údaj.

Vlani koncom júna rozhodol Správny súd v Banskej Bystrici, za základe žaloby prokurátora Generálnej prokuratúry, že všeobecne záväzné nariadenie Varína v časti, kde určuje názov Ulice Dr. Jozefa Tisu, nie je v súlade so zákonom o obecnom zriadení. Tamojší poslanci sa po počiatočných „naťahovačkách“, keď padali návrhy ako Ulica SNP či Tisová, nakoniec zhodli na názve Ulica Mons. Jozefa Nogu – katolíckeho kňaza a pápežského preláta, varínskeho rodáka, ktorý umrel v roku 2002.

Nový názov je v platnosti od januára. Kauza Tisova ulica, ktorú ešte v roku 2019 odštartovala vtedajšia obecná poslankyňa Lenka Ticháková, sa tak definitívne uzavrela. Keďže od zmeny názvu prešli už dva mesiace, išli sme sa do Varína pozrieť, či by sme ulicu, symbolicky pomenovanú po ďalšom katolíckom kňazovi, našli podľa označenia. Do navigácie v aute sme skúsili dať vyhľadať túto ulicu podľa súčasného názvu, no nenašlo nám ju. Zadali sme teda predchádzajúcu a s tým sme problém nemali. Keď sme však prišli na miesto, nové tabuľky sme nenašli.

Červené súkno

Prešli sme popri dome, na ktorého bráne ešte nie tak dávno pútal pozornosť sprejom nastriekaný kontroverzný názov. Teraz tam už tieto „vráta“ nie sú, zostalo z nich len torzo opreté o stenu múru. Pokračovali sme ďalej, kým sme neprišli k miestu, kde nám do očí udrela tabuľka s nápisom „Bývalá Ulica Dr. Jozefa Tisa“. Umiestnená je na fasáde domu, kde sa v minulosti nachádzalo aj predchádzajúce označenie. Ľudí sme sa pýtali, prečo je to tak, no veľmi im do reči nebolo. Odbili nás len strohým „To je otázka na starostu“ či „Kontaktujte obecný úrad“.

Stlačili sme aj zvonček dotknutého domu, no nikto sa neukázal. Natrafili sme však na zhovorčivého Varínčana, ktorý nám prezradil, že nehnuteľnosť, na ktorom je tabuľka umiestnená, patrí príbuznému, po ktorom je teraz ulica pomenovaná. „Je to bratranec toho monsignora,“ podotkol muž, ktorý nám svoje meno neprezradil. Zároveň sa rozrečnil o tom, že on s novým názvom spokojný nie je.

„Som neveriaci a nechápem, prečo sa to zase má volať po nejakom farárovi. Akoby sme tu nemali iných zaujímavých rodákov. Veď tu žili aj ľudia, ktorí sa zúčastnili Povstania, ale o tom radikáli v dedine nechceli ani počuť. Písmenká SNP sú pre nich akoby červené súkno,“ tvrdí.

Zaujímalo nás, či si už stihol zmeniť doklady. „Nie a ani to neurobím, kým to nebude nutné. Ale nemám s tým problém,“ reagoval. „Mnohí sa vyhovárajú, že je to otravné, tie papierovačky im vraj komplikujú život a podobne. Keď sa ale v roku 1994 menil názov z vtedajšieho na Tisovu ulicu, nikomu to neprekážalo,“ dodal.

Pár slov sme „prehodili“ aj so ženou v stredných rokoch, ktorá si myslí, že predchádzajúci názov tam mohol zostať. „Nech si myslí, kto chce a čo chce, ale Tiso je významná osobnosť slovenskej histórie. Tú nikto nevymažeme, treba to prijať ako fakt,“ poznamenala a ponáhľajúc sa zmizla v ďalšej uličke.

Čakajú na odpoveď

Snažili sme sa kontaktovať starostu Michala Cvacha, no keďže sa nám to nepodarilo, telefonicky sme sa spojili s prednostom Obecného úradu vo Varíne Patrikom Mihom. Pre Pravdu povedal, že spomínanú tabuľku, pripomínajúcu starý názov ulice, si na fasádu domu umiestnil sám majiteľ nehnuteľnosti.

„S tým my nič nevieme urobiť,“ hovorí Miho. „Čo sa chýbajúcich tabuliek týka – písal som ministerstvu vnútra, aby mi dali vedieť, kde všade majú byť umiestnené, no doteraz som odpoveď nedostal,“ konštatoval.

Na vyrozumenie čaká už tri týždne. „Momentálne teda nie sú ani objednané, keďže neviem, koľko ich mám dať vyrobiť. Už som oslovil výrobcu, s tým problém nie je, ale potrebujem vedieť počet,“ zdôraznil. „Teda či majú byť tabuľky s označením na každom rohu ulice – lebo zákon to konkrétne nedefinuje. Vyzerá to ale tak, že už asi nebudeme čakať a dáme vyrobiť minimum, ktoré dáme na pár domov a hotovo,“ poznamenal.

Odhadom podľa prednostu potrebujú zhruba trinásť tabuliek. „V minulosti tam boli asi tri, ale keď tam máme dať nové, nech to máme poriadne. Zákon je v tomto nejasný – či majú byť len na začiatku a na konci ulice, iba v smere jazdy, alebo z každej strany, prípadne tam, kde sa ulice križujú. Takýto dotaz som dal na ministerstvo, nech mi to spresnia, ale odpoveď mešká,“ zhodnotil.

Miho objasnil, že lacnejšia verzia jednej tabuľky bude stáť obec do tridsať eur. „Je teda rozdiel, či ich dáte spraviť šesť alebo dvanásť,“ doplnil s tým, že časť obyvateľov už má zmenené doklady. Dokopy sa to týka približne 140 ľudí.

O vyjadrenie v súvislosti s umiestnením nových tabuliek sme požiadali aj rezort vnútra, no zatiaľ nereagoval.