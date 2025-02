Zdrogovaný muž v Likavke chcel ujsť polícii. Zastavil ho až varovný výstrel

Hliadka obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Ružomberku zákonným predpísaným spôsobom zastavovala vodiča na ceste I/59 v smere od mesta Ružomberok na obec Likavka. „Vodič na zastavenie nereagoval a zvýšenou rýchlosťou pokračoval cez obec Likavka, kde na križovatke ulíc s vozidlom zastavil, vystúpil z vozidla a dal sa na útek,“ uviedla hovorkyňa.

Autentické zábery: Pozrite si, ako policajti ‘stiahli z obehu‘ zdrogovaného vodiča Video

Ďalej priblížila, že vodič nereagoval na slovné výzvy. „Hliadke sa snažil uniknúť tak, že vbehol do dvora rodinného domu, kde preskočil oplotenie na susedný pozemok a opätovne vybehol na ulicu. Následne bolo použité oprávnenie v zmysle zákona o PZ, a to hrozba použitím zbrane, na čo taktiež nereagoval, preto bol použitý varovný výstrel do vzduchu, na ktorý reagoval a zotrval na mieste,“ doplnila Kocková.

Dodala, že muž bol obmedzený na osobnej slobode, prevezený do lekárskeho zariadenia na toxikologické vyšetrenie, ktoré preukázalo prítomnosť omamných a psychotropných látok. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.