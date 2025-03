Vášeň študentov priniesla originálny výsledok. Vytvorili zónu umožňujúcu prax a relax na jednom mieste

Originálna študentská zóna Video Zdroj: TV Pravda

Originálny projekt v rámci novovytvoreného predmetu „Simulácia medziodborovej spolupráce v praxi“ odštartovali na pôde zvolenskej univerzity ešte počas jesene 2023. Študenti Katedry dizajnu nábytku a interiéru vtedy, v spolupráci so študentmi drevárstva, pracovali na konceptuálnych návrhoch interiéru v priestoroch jedného z poschodí ich hlavnej budovy. Využívali pritom materiály z portfólia spoločnosti Kronospan, ktorá je popredným svetovým výrobcom dosiek na báze dreva. Projekt predstavoval reálne zadanie, v rámci ktorého sa študenti mali možnosť stretnúť s výzvami podobnými tým, ktoré ich čakajú v praxi.

Po intenzívnej tvorivej fáze vznikli tri rôzne dizajnové riešenia a prototypy modelov priestoru, z ktorých jedno vybrala na jeho realizáciu odborná porota. Vlani na jar to prešlo do ďalšej fázy, v rámci ktorej vytvorili „finalisti“ detailnú technickú dokumentáciu. Zároveň riešili materiálové a konštrukčné aspekty, čo si vyžadovalo vysokú mieru samostatnosti, komunikácie a manažérskeho myslenia. Následne začala príprava interiérových prvkov, z ktorých veľkú časť vyrobili samotní študenti s využitím CNC technológií (počítačom riadené obrábacie stroje) vo vývojových dielňach univerzity.

Foto: Eva Štenclová, Pravda študenti, technická univerzita, Zvolen Šimon, Barbora, Hana a Paulína v oddychovo-pracovnej zóne, ktorú sami vytvorili.

Praktický prístup im poskytol dôležité skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, simulácie a koordinácie pracovných postupov, tiež komunikácie s dodávateľmi. Vo finálnej fáze pracovali dobrovoľne, mimo riadneho vyučovacieho procesu, a vložili do projektu veľké nadšenie.

Fungovala chémia

Novú oddychovo-pracovnú zónu dokončili v decembri 2024. Poskytuje moderné miesto na štúdium, relax aj spoluprácu na projektoch. Odkazuje tiež na invenciu študentov, ich novátorstvo, precíznosť či schopnosť prepojiť teóriu s praktickou realizáciou. Každý detail v tomto priestore odráža hodnoty a vizuálnu identitu zvolenskej univerzity. Jej rektor Rudolf Kropil netají spokojnosť.

„Som mimoriadne potešený, že sme aj v tomto prípade využili tvorivý potenciál a inovatívny prístup našich študentov. Práve oni majú takto možnosť vidieť uplatnenie svojich diel priamo v praxi. Zároveň aktívne participujú na živote univerzity,“ poukázal rektor na to, ako dokáže efektívna spolupráca medzi akademickou sférou a praxou viesť k výnimočným výsledkom.

Čítajte aj Tiso je vo Varíne uzavretou kapitolou. Tabuľky s novým názvom kontroverznej ulice však stále chýbajú

Koordinátorka projektu Zuzana Tončíková vysvetlila, že celé to vzniklo v rámci programu skill.ED nadácie Kronospan foundation. Práve ten na to poskytol 10-tisíc eur, pričom úpravu priestorov mala „pod palcom“ univerzita.

„Vymysleli sme rámec, v akom chceme fungovať, aby sme dokázali skvalitňovať vyučovací proces v zmysle priameho prepojenia zadaním z praxe s tým, ako môžu študenti uplatňovať svoje zručnosti v našich dielňach a všetko dokázali vytvoriť na jednom mieste,“ objasnila Tončíková. Zdôraznila, že „mladí“ pracovali v tíme, kde si museli vytvoriť aj určitú hierarchiu.

„Vyhral projekt, ktorý bol podľa nás najrealizovateľnejší a zároveň sme cítili, že ten tím spolu najviac drží. Doslova tam fungovala chémia, kamarátske a medziľudské vzťahy. Videli sme, že do toho vkladajú srdce. Leto a množstvo večerov v rámci svojho voľného času trávili v dielňach,“ priblížila.

Foto: Eva Štenclová, Pravda oddychovo-pracovná zóna, technická univerzita, Zvolen Víťazný projekt pôsobí útulne.

Reálny pohľad na svet

Šimon Janovič, študent zodpovedný za realizačnú časť víťazného projektu, mal v tíme tri ženské posily – dizajnérky Barboru Chudú, Hanu Šegedovú a Paulínu Abrahámovú. Celé toto „kvarteto“ študuje na Drevárskej fakulte, pričom dievčatá sú v piatom a Šimon vo štvrtom ročníku. S technickou realizáciou mu pomohli ďalší štyria

„Za všetkých nás môžem povedať, že nám to dalo reálny pohľad na svet, život a okolnosti súvisiace s uskutočnením podobných projektov,“ hovorí Janovič. Cení si tiež, že mohli vidieť, akým spôsobom funguje či nefunguje spolupráca. „Najťažšie na tom bolo zosúladiť všetky aspekty a spojiť to v jeden celok tak, aby to dopadlo správne,“ dodal.

Foto: Eva Štenclová, Pravda pracovno-oddychová zóna, technická univerzita, Zvolen Elektrické zásuvky v časti na sedenie s počítačmi nemôžu chýbať.

Prorektor zvolenskej univerzity pre vonkajšie vzťahy Jaroslav Šálka podčiarkol, že študenti získali praktické skúsenosti a nadviazali užšiu spoluprácu s pedagógmi. „Určite si pripravili tiež pôdu na to, aby ich napríklad firmy ako Kronospan mohli zamestnať,“ poznamenal. Pripomenul, že Technická univerzita vo Zvolene je zameraná na študijné programy týkajúce sa lesa, dreva či životného prostredia.

„Tie programy sú skôr klasické, tradičné – lebo sa týkajú lesnícko-drevárskeho sektoru a možno trochu strojárstva. Napriek tomu v nich máme veľa žien. Trendy v spoločnosti sa totiž menia a to isté, čo môžu študovať muži, môžu aj dievčatá, čo sa u nás aj prejavuje,“ uzavrel s úsmevom prorektor.