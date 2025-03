Našli zábavu a zabudnutie. Ukrajinské deti si na banskobystrickom ľade užívali hokej aj s hviezdnym Handzušom

Svoje útočisko našli na Slovensku a hoci ešte nie sú dospelí, uvedomujú si vážnosť situácie v ich rodisku. Vyčarovať im úsmev na tvári možno niekedy nie je ľahké, no najnovšie sa to podarilo v rámci hokejového kempu v meste pod Urpínom. Absolvovalo ho dvadsať ukrajinských detí - z nich trinásť dievčat a sedem chlapcov vo veku od jedenásť do pätnásť rokov.

Hokejový kemp pre deti z Ukrajiny Video Zdroj: TV Pravda

Pre mládež zasiahnutú konfliktom v ich rodisku zorganizovali hokejový kemp kanadské veľvyslanectvo, Banskobystrická župa a legendárny Michal Handzuš. Cieľom bolo spojiť dievčatá a chlapcov prostredníctvom hokeja, tiež vytvárať medzikultúrne porozumenie, podporiť ukrajinskú mládež zasiahnutú konfliktom a prispieť k jej integrácii na Slovensku. Ide o deti, ktoré tu žijú – pätnásť z nich v okolí Bratislavy a päť v Banskej Bystrici.

Za účasti kanadskej veľvyslankyne Karen Mollica, tiež zástupkyne vedúceho misie Veľvyslanectva Ukrajiny Natalie Nykyforak, si deti vyskúšali hrať hokej v spoločnosti hviezdneho Michala Handzuša. Priamo na ľade banskobystrického zimného štadióna sa k nim pripojil aj župan Ondrej Lunter.

Dobrá podpora

Počas troch hokejových tréningov pod vedením Hokejovej školy Barani Michala Handzuša teda deti dostali hokejové základy. V piatok (28. 2.) absolvovali tretí takýto „zraz“ – s trénermi a slovenskými hráčmi z deviateho ročníka.

Na ľade si to zjavne užívali, mnohé z nich sa na korčule postavili prvýkrát. Pätnásťročná Veronika z Kyjeva už ale nejaké základy mala. „Na Slovensku som jeden rok. Prišli sme sem s rodinou kvôli prítomnosti Ruska na Ukrajine,“ povedala. Kemp sa jej vraj veľmi páči.

„Doma som už v minulosti trochu korčuľovala, ale s hokejom skúsenosti nemám. Je to zábavné,“ usmiala sa. Vzápätí zvážnela. „Veľmi si želám, aby tá vojna skončila. Ani potom sa už ale na Ukrajinu nevrátim, asi zostanem tu,“ predpokladá.

Jej rovesníčka Marta pochádza z mesta Dnepropetrovsk. V Bratislave býva už tri roky. „Prišla som sem so svojimi rodičmi a psíkom,“ vysvetlila. Príležitosť zúčastniť sa kempu ju potešila. „Je to zaujímavé. Aj predtým som to na ľade dobre zvládala, no na iných korčuliach. Tieto tréningy sú pre mňa zážitkom, lebo som si vyskúšala niečo iné. Ale zvykla som si,“ dodala.

Čítajte aj Malé obce sa môžu tešiť. Z eurofondov a ministerstva investícií by im malo „tiecť“ viac peňazí

Dvanásťročný Mikola býva v Banskej Bystrici už takmer tri roky. „Prišiel som s mamou a bratom. Otec so starkou zostali v Odese,“ povedal. „Toto vnímam ako dobrú podporu pre Ukrajincov,“ ukázal na klzisko plné jeho detských krajanov. „Predtým som už korčuľoval, ale rád by som sa naučil aj hokej,“ uzavrel.

Nadšenie v tvárach

„Myšlienka učiť tieto deti hrať hokej vznikla vlani v novembri, kedy som sa stretol s pani veľvyslankyňou z kanadskej ambasády. Vtedy sme sa rozprávali, čo by mohlo byť naším spoločným programom, zároveň prienikom našich hodnôt a toho, čo robíme,“ hovorí Lunter.

„Prišli sme na to, že tak ako náš kraj, aj kanadská ambasáda dlhodobo podporuje, ostatné tri roky, ukrajinských utečencov všade po svete a poskytujeme im pomoc,“ povedal. Zhodli sa teda, že deťom, ktoré kvôli vojne v domovine žijú na Slovensku, spríjemnia ich voľné chvíle.

„Som rád, že vznikol takýto nápad a po pár mesiacoch od nášho stretnutia sa nám podarilo zrealizovať tento kemp. Tie decká sú tu a vidím na ich tvárach, že sú nadšené. Na pár dní je to pre ne oddych od toho všetkého, čo zažívajú,“ zhodnotil župan.

Čítajte aj Tiso je vo Varíne uzavretou kapitolou. Tabuľky s novým názvom kontroverznej ulice však stále chýbajú

Z vydarenej akcie sa teší aj Michal Handzuš. Integrovať ukrajinské deti cez šport je podľa neho veľmi ľahké a zábavné. „Keďže takýchto aktivít robíme veľa, v spolupráci s BBSK sme sa na to dali a je to super. Deti majú pekný program. Samozrejme, treba sa spýtať ich, ako sa im to páči,“ poznamenal.

„Viaceré deti nikdy predtým nekorčuľovali, takže najskôr sme sa učili základné veci. Sú to ale bojovníci a vidím, že sa to chcú naučiť. Keď im to aj nešlo, zotrvali na tom ľade hodinu, čo je skvelé. Taká výdrž im môže pomôcť aj v ďalšom živote,“ mieni Handzuš.

„Situáciu, v akej sa nachádzajú, si my nevieme ani predstaviť. Dostanú tu takú formu zábavy, pri ktorej na to môžu trošku aj zabudnúť,“ doplnil.