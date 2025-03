S preťaženým vozidlom spôsobil dopravnú nehodu, auto bolo po strechu napchaté drevom

Ako uvádza, muž s autom plným dreva sa rozhodol pre nebezpečný manéver - predchádzanie dodávky. Pri obiehaní však stratil balans a pravým predným kolesom narazil do stredu dodávky.

Ako uvádza, muž s autom plným dreva sa rozhodol pre nebezpečný manéver - predchádzanie dodávky. Pri obiehaní však stratil balans a pravým predným kolesom narazil do stredu dodávky.

Ako uvádza, muž s autom plným dreva sa rozhodol pre nebezpečný manéver – predchádzanie dodávky. Pri obiehaní však stratil balans a pravým predným kolesom narazil do stredu dodávky.

„Následne prišiel ďalší náraz, ktorý poslal dodávku rovno do priekopy, kde narazila do betónového priepustu. Keď policajti dorazili na miesto nehody, okamžite bolo jasné, prečo vozidlo nezvládlo jazdu. Vodič, ktorý okrem spolujazdca viezol po strechu naložené drevo, totiž vozidlo extrémne preťažil. To spôsobilo zlomenie nápravy a vážne ovplyvnilo stabilitu auta,“ informuje polícia.

Foto: FB Polícia SR auto, drevo, nehoda Ako uvádza, muž s autom plným dreva sa rozhodol pre nebezpečný manéver - predchádzanie dodávky. Pri obiehaní však stratil balans a pravým predným kolesom narazil do stredu dodávky.

V dodávke sa podľa polície nachádzali dvaja ľudia. Spolujazdkyňa utrpela zranenia s viac ako mesačnou práceneschopnosťou.

„‚Vodič drevorubač‘ teraz čelí nielen trestnému stíhaniu za ublíženie na zdraví, ale policajtov bude zaujímať aj pôvod a cieľ jeho drevorubačskej ‚zásielky‘,“ dodáva polícia.