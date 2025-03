Potrebné gesto? Deklaráciu o podpore členstva v Únii a NATO prijali žilinskí poslanci s „odretými ušami“

Síce to prešlo len tesne, no žilinskí poslanci sú radi, že sa im to podarilo schváliť – odklepli deklaráciu o podpore nášho členstva v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Po Bratislave je tak mesto pod Dubňom prvé, čo také niečo urobilo. Podobný „pokus“ mali aj tamojší krajskí zastupitelia, no na pôde župy to neprešlo.

Deklarácia podpory členstva SR v EÚ a NATO Video Zdroj: TV Pravda

„Deklaráciu o podpore sa nám podarilo schváliť skutočne len s odretými ušami,“ hovorí žilinský mestský poslanec Ľubomír Bechný (nezávislý). Takto na „tesnotku“ to podľa neho bolo z jednoduchého dôvodu – z celkového počtu 31 poslancov bolo počas hlasovania prítomných len 16.

„Ďalší dvaja, možno traja, ktorí tam boli, vytiahli z hlasovacích zariadení svoje karty,“ uviedol Bechný, ktorý spomínané uznesenie vypracoval a predložil ho s ďalšími desiatimi nezávislými kolegami. Konkrétne sú to Dominik Hriník, Denis Cáder, Karol Čepec, Ľudmila Chodelková, František Talapka, Ondrej Šoška, Peter Čerňan, Peter Steinhübl, Karol Haas a Vladimír Randa.

Hlasovaniu predchádzala diskusia, v ktorej Bechný zdôvodnil, prečo sa skupina menovaných poslancov rozhodla pre tento krok. „Chceme reagovať na spoločenské udalosti a zneisťovanie, ktoré z rôznych strán vládnych politikov, ale aj iných, zaznieva,“ poznamenal. Vzápätí prečítal znenie deklarácie, ktorej hlavnou myšlienkou je podpora členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a NATO.

Foto: ŽSK Ľubomír Bechný, poslanec, Žilina Ľubomír Bechný je žilinským mestským aj župným poslancom. V obidvoch zastupiteľstvách predložil deklaráciu o podpore členstva Slovenska v v EÚ a NATO. Prešlo to len v jednom z nich.

„Možno si poviete, že to sem nepatrí, ale sú situácie, kedy aj zastupiteľstvá, mestské či župné, takéto deklarácie prijímajú. Niečo podobné zaznelo tiež v bratislavskom mestskom zastupiteľstve. Chcem vás povzbudiť, aby sme sa k tomuto prihlásili,“ vyzval svojich kolegov.

Búrlivá diskusia

Slovo si vypýtali viacerí poslanci. Jozef Augustín (KDH) reagoval, že na pôdu ich zastupiteľstva to nepatrí. „Neviem, prečo to máme riešiť po tom, ako Európska únia potvrdila, že Slovensko žiadnym spôsobom nepodniká kroky na vystúpenie,“ konštatoval. „Naši zástupcovia štátu, vrcholní predstavitelia vlády, chodia na všetky strany sveta. Premiér bol v Amerike, predtým v Číne, Rusku, Brazílii a my sa tu ideme hrať na neviem akých deklarantov niečoho, čo existuje,“ doplnil.

Jozef Juriš (nezávislý) je presvedčený, že keby sa v tejto súvislosti konalo referendum, nikto z prítomných či zamestnancov samosprávy by nešiel hlasovať za to, aby Slovensko vystúpilo zo spomínaných štruktúr. „Predovšetkým chcem ale povedať, že mestské zastupiteľstvo nemá absolútne žiadnu právomoc ani mandát na rozhodovanie o tom, či budeme ich členmi. Tieto otázky patria vyslovene na pôdu vlády a nášho parlamentu,“ podčiarkol. Prioritou ich zastupiteľstva by podľa neho mali byť problémy a výzvy, ktorým čelí ich mesto.

„Osobne si myslím, že Slovensko v súčasnosti ani neplánuje vystúpiť z Únie či NATO. Aktuálna politická situácia rozdeľuje obyvateľov na dva tábory. Prosím, nerozdeľujte tak aj toto zastupiteľstvo,“ podotkol. Zároveň si neodpustil štipľavú otázku. „Nabudúce dáte tému, či tu budeme mať dve pohlavia a garantovať to, čo je garantované Ústavou Slovenskej republiky?“ pýtal sa. Zopakoval, že na pôdu žilinského zastupiteľstva to nepatrí a preto za predložený materiál hlasovať nebude.

Peter Cibulka (nezávislý) tvrdí, že deklaratívna rovina je tiež dôležitá. „Ak vypadneme z európskych štruktúr, som zvedavý, ako by vyzeral náš rozpočet bez eurofondov. Tiež akým spôsobom sa budú tvoriť kapitálové výdavky a investície. To by bola katastrofa, z ktorej by sa mestá, nielen Žilina, tak ľahko nespamätali,“ povedal.

Deklarácia by sa podľa Dominika Hriníka (nezávislý) nemala zľahčovať. „Vidíme aj v našom meste, čo sa tieto týždne dialo. Tisíce Žilinčanov bolo v uliciach, aby prišli vyjadriť svoj názor. Poslanci, ktorí toto predložili, chcú jasne ukázať tiež podporu tým ľuďom na námestiach,“ zhodnotil.

Celé znenie deklarácie Mestské zastupiteľstvo schválilo Deklaráciu podpory členstva Slovenskej republiky v EÚ a NATO Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline vyjadrujú jednoznačnú podporu členstvu Slovenskej republiky v Európskej únii (EÚ) a NATO, ktoré sú základom prosperity, bezpečnosti a stability nášho regiónu aj celej krajiny. 1. Podpora členstva v EÚ a NATO – Poslanci MZ v Žiline sa pripájajú k stanovisku SK8, predsedov ôsmich samosprávnych krajov SR: „Členstvo Slovenska v EÚ a NATO je kľúčové pre zachovanie suverenity, slobody a rozvoja. 2. Odmietnutie vystúpenia z EÚ a NATO – Odmietame akékoľvek snahy o vystúpenie Slovenska z týchto organizácií, ktoré by vážne ohrozili hospodársku stabilitu, bezpečnosť a rozvoj mesta Žiliny i Žilinského kraja. Zároveň dôrazne odsudzujeme Ruskú inváziu na Ukrajinu ako hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť. 3. Význam strategických partnerstiev – Členstvo v EÚ a NATO vnímame ako strategické partnerstvá, ktoré prinášajú lepšie podmienky pre život v našom regióne, podporu demokracie, posilnenie obranyschopnosti a stabilitu celej krajiny. 4. Výzva na zodpovedný prístup – Vyzývame občanov a politických predstaviteľov k zodpovednému prístupu a podpore spolupráce s medzinárodnými partnermi. Apelujeme na vlády SR, aby nepodporovali iniciatívy, ktoré by ohrozili členstvo Slovenska v EÚ a NATO.

Župný „reparát“

Uznesenie nakoniec odklepli naozaj len tesne – z prítomných šestnásť poslancov zaň boli pätnásti, jeden nehlasoval. Bechný je rád, že sa to podarilo.

„Keď je medzi ľudí, zo strany vrcholových politikov, vnášaná neistota, považujem v tejto rozbúrenej dobe za dôležité, že regionálni poslanci, ktorí sú k nim najbližšie, dajú takéto prehlásenie. Najnovšie udalosti, kedy napr. Slovensko nebolo prizvané do Londýna, nám dáva za pravdu,“ mieni. Prízvukuje, že vládna koalícia nedostala mandát spochybňovať členstvo Slovenska v Únii a NATO. „Ani robiť kroky na naše postupné vyviazanie,“ podotkol. Pokračoval, že podobné hlasovanie mali na stole aj poslanci Žilinského samosprávneho kraja, kde to neprešlo.

„Tiež som to tam predkladal ja so skupinou kolegov. Nevzdávame sa a na mimoriadnom zasadnutí župného zastupiteľstva, ktoré bude 24. marca, to skúsime znova,“ priblížil. Mrzí ho, že viacerí krajskí poslanci sa v deň prvého „pokusu“ postavili a z rokovacej sály odišli. Prečo s tým majú problém, mu vraj niektorí naznačili.

„Myslia si, že medzi ich voličmi sú takí aj onakí, niektorí doslova prorusky orientovaní. Preto ich znervózňuje, keď sa majú zrazu jednoznačne vyjadriť. Boja sa, že stratia hlasy niktorých z nich,“ mieni. Skrývať svoj postoj k niečomu principiálnemu z kalkulačných dôvodov považuje za alibizmus.

„Úniu považujem za svoj druhý domov tak, ako som pretým považoval Československo. To nám vzali bez referenda, zostala nám EÚ – s krásnou hymnou a peknou modrou vlajkou s dvanástimi zlatými hviezdičkami. Vážme si to. Veľa krajín tam túži byť a zatiaľ zostali nevypočuté,“ povedal. Verí, že „reparát“ v krajskom zastupiteľstve vyjde a uznesenie, aké prešlo na tom mestskom, schvália nakoniec aj tam.